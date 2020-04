Representante da Agencia Vigilância Nacional de Saúde e do município de Brasiléia, estiveram visitando parte do comércio afim de levar orientação sobre o combate ao vírus covid-19, que está previsto nos Decretos publicados tanto pelo governo Federal, quanto Estadual.

Os proprietários de estabelecimentos, deverão seguir as normas de cuidados para que seus clientes possam evitar o contágio. Uma das observações são direcionadas às pessoas que circulam pelas ruas sem a utilização das máscaras.

O governo do Acre vem intensificando as companhas para que os acreanos tomem cuidados ao sair e retornar de casa, como deixar os calçados na entrada, lavar as mãos e lavar mãos constantemente no trabalho, ou em casa.

Por outro lado, alguns moradores ainda estão andando na contramão, acreditando qeu são imunes ao vírus. Alguns até agridem e são ríspidos à Lei que determina o uso da máscara ao sair de casa, com a desculpa da proteção divina que está olhando por ele, ou que está sendo sufocado, entre outras.

A maior preocupação por parte dos agentes da vigilância sanitária, são as aglomerações em casas lotéricas e agências bancárias, principalmente àqueles que estão em busca do auxílio federal, sem obedecer o distanciamento que seria ao menos de um metro e meio.

