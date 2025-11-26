Conecte-se conosco

Anvisa assina termo de compromisso para a vacina da dengue do Butantan

Publicado

13 minutos atrás

em

© BUTANTAN/DIVULGAÇÃO

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) assina nesta quarta-feira (26) com o Instituto Butantan um Termo de Compromisso para estudos e monitoramento da vacina da dengue.

Segundo a Assessoria de Comunicação Social do governo federal, a assinatura deste termo é a última etapa que falta para o registro da vacina.

No início de novembro já havia a previsão de aprovação da vacina da dengue do Butantã pela Anvisa. Daniel Pereira, diretor do órgão, explicou à Agência Brasil que “a vacina de dengue do Butantan é um processo prioritário para a agência”.

Ele explicou que a análise do imunizante demandou “muitas horas” de discussão técnica com especialistas externos que apoiaram.

O anúncio oficial do acordo entre a Anvisa e o Instituto Butantan será feito nesta quarta.

Pé-de-Meia: nascidos em maio e junho recebem 9ª parcela

Publicado

20 minutos atrás

em

26 de novembro de 2025

Por

O Ministério da Educação (MEC) paga, nesta quarta-feira (26), a nona parcela do programa Pé-de-Meia de 2025 aos beneficiários nascidos nos meses de maio e junho.

O programa federal é voltado aos estudantes do ensino médio inscritos no Cadastro Nacional de Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) até 7 de fevereiro de 2025, que estão matriculados na rede pública regular, que têm entre 14 e 24 anos de idade, e, também, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), com idade de 19 a 24 anos.

Para ter direito ao benefício, os alunos devem ter presença mínima de 80% nas aulas e possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF) regular.

Nesta nova etapa, a Caixa Econômica Federal – responsável pela gestão dos recursos repassados pelo MEC – aponta que, ao todo, cerca de 3,2 milhões de estudantes de escolas públicas receberão o benefício no valor de R$ 200 até a próxima segunda-feira, 2 de dezembro.

Pagamento escalonado
Os pagamentos do incentivo-frequência ocorrem até o dia 2 de dezembro, conforme o mês de nascimento dos alunos que estão matriculados em uma das três séries do ensino médio na rede pública de ensino.

Confira o calendário:

– nascidos em janeiro e fevereiro recebem em 24 de novembro;

– nascidos em março e abril, em 25 de novembro;

– nascidos em maio e junho, em de 26 de novembro;

– nascidos em julho e agosto, em 27 de novembro;

– nascidos em setembro e outubro recebem em de 28 de novembro;

– nascidos em novembro e dezembro, em 2 de dezembro.

Depósitos

As parcelas da chamada poupança do ensino médio de 2025 são depositadas em uma conta poupança da Caixa Econômica Federal, aberta automaticamente em nome dos estudantes.

Se o estudante tiver 18 anos ou mais, a conta já estará desbloqueada para movimentação imediata do valor recebido pelo incentivo frequência. O banco público avisa que é possível solicitar de forma gratuita o cartão Pé-de-Meia no aplicativo Caixa Tem, o que permite o uso dos recursos financeiros em compras e pagamentos.

Se o participante desejar, o valor também pode ser sacado nos terminais de autoatendimento, mesmo sem o cartão, apenas com o uso da identificação biométrica previamente cadastrada.

No caso de menor de idade, será necessário que o responsável legal autorize a movimentação da conta. O consentimento poderá ser feito no próprio aplicativo ou em uma agência da Caixa.

Conferência

O participante poderá consultar no aplicativo Jornada do Estudante do MEC informações escolares, regras do programa e status de pagamentos (rejeitados ou aprovados).

As informações relativas ao pagamento também podem ser consultadas no aplicativo Caixa Tem ou no aplicativo Benefícios Sociais.

Incentivos

A chamada Poupança do Ensino Médio tem quatro tipos de incentivo financeiro-educacional.

incentivo-matrícula: por matrícula registrada no início do ano letivo, valor pago uma vez por ano, no valor de R$ 200;

incentivo-frequência: por frequência mínima escolar de 80% do total de horas letivas. Para o ensino regular, são nove parcelas durante o ano de R$ 200.

incentivo-conclusão: por conclusão e com aprovação em cada um dos três anos letivos do ensino médio e participação em avaliações educacionais, no valor total de R$ 3 mil. O saque depende da obtenção de certificado de conclusão do ensino médio;

incentivo-Enem: paga após a participação nos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no ano que o estudante conclui o 3º ano do ensino médio. Os R$ 200 são pagos em parcela única.

Desta forma, a soma do incentivo financeiro-educacional pode alcançar R$ 9,2 mil por aluno, no fim do 3º ano do ensino médio.

Pé-de-Meia

Criado em 2024, o programa do governo federal é voltado a estudantes de baixa renda do ensino médio da rede pública. A iniciativa funciona como uma poupança para promover a permanência e a conclusão escolar nessa etapa de ensino.

Saiba aqui quais são os requisitos para ser inserido no programa.

O MEC esclarece que não há necessidade de inscrição. Todo aluno que se encaixa nos critérios do programa é incluído automaticamente na iniciativa do governo federal. O MEC apenas verifica os dados fornecidos pelas redes de ensino dos estados e do Distrito Federal e pelo CadÚnico.

Para tirar dúvidas sobre o programa Pé-de-Meia, o Ministério da Saúde criou um site com perguntas e respostas. Confira aqui.

MPF fecha acordo com Alibaba para coibir venda ilegal de mercúrio na internet

Publicado

3 horas atrás

em

26 de novembro de 2025

Por

Plataforma terá que remover anúncios em até cinco dias e fornecer dados de vendedores ao Ministério Público

O Ministério Público Federal (MPF) firmou um acordo com a plataforma Alibaba.com para impedir a comercialização ilegal de mercúrio na internet. O Termo de Compromisso, válido por dois anos, busca combater o comércio da substância — amplamente usada no garimpo ilegal e responsável por graves danos ambientais e à saúde na Amazônia.

A empresa passou a classificar o mercúrio como “produto controlado” e incluiu a proibição de sua venda nos Termos de Uso e na Política de Listagem de Produtos, atendendo a uma recomendação prévia do MPF.

Pelo acordo, a Alibaba deverá remover anúncios de mercúrio em até cinco dias úteis após ser notificada, sob pena de multa diária de R$ 1 mil, limitada a R$ 10 mil por anúncio. A plataforma também terá 72 horas para fornecer ao MPF os dados dos anunciantes.

Segundo o procurador André Luiz Porreca, a maior parte do mercúrio usado no garimpo ilegal no Brasil é de origem estrangeira, especialmente da China.

A iniciativa integra o Projeto Rede sem Mercúrio, que já estabeleceu parcerias semelhantes com plataformas como Mercado Livre, OLX, Facebook/Instagram e B2Brazil.

PF deflagra segunda fase da Operação Miqueias em Roraima

Publicado

3 horas atrás

em

26 de novembro de 2025

Por

Ação investiga fraudes em contratações emergenciais da saúde; Justiça bloqueia mais de R$ 914 mil

A Polícia Federal desencadeou, nesta terça-feira (25), a segunda fase da Operação Miqueias, que apura suspeitas de fraudes em contratações emergenciais feitas pela Secretaria Municipal de Saúde de Bonfim, no Norte de Roraima, durante a pandemia de Covid-19.

Ao todo, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão nas cidades de Bonfim e Boa Vista, com o objetivo de coletar novas provas e identificar todos os envolvidos no esquema investigado.

Em nota, a Prefeitura de Bonfim afirmou que não é alvo da operação e destacou que segue à disposição dos órgãos de controle para prestar esclarecimentos. A gestão também reforçou o compromisso com a transparência e o uso adequado dos recursos públicos.

As investigações miram contratos firmados entre 2020 e 2021, sem licitação, sob justificativa de emergência. A PF apura suspeitas de superfaturamento, direcionamento e possível desvio de verbas públicas destinadas à saúde.

A Justiça Federal determinou o bloqueio de bens e valores que totalizam R$ 914.215,28, quantia que corresponde ao prejuízo estimado aos cofres públicos.

A Polícia Federal informou que as apurações continuam para identificar o destino do dinheiro e possíveis novos envolvidos.

