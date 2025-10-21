Conecte-se conosco

Anvisa aprova uso do Mounjaro para tratar apneia do sono em pacientes com obesidade

Publicado

22 minutos atrás

em

Imagem: Raimond Spekking via Wiki Commons

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou o uso do Mounjaro para o tratamento da apneia do sono em adultos com obesidade, ampliando o alcance terapêutico do medicamento da Eli Lilly, já utilizado no controle do diabetes tipo 2 e da obesidade.

A decisão foi publicada nesta segunda-feira (20) no Diário Oficial da União, após assinatura da resolução na sexta-feira (17). O remédio, cujo princípio ativo é a tirzepatida, continuará a ser vendido apenas com prescrição médica.

Conforme a Eli Lilly, o uso da tirzepatida apresentou redução significativa nos episódios de apneia em pacientes com obesidade. Em média, os participantes dos estudos clínicos perderam 20% do peso corporal e tiveram uma redução de até 30 interrupções respiratórias por hora.

Os testes de fase 3 mostraram que o medicamento foi cinco vezes mais eficaz que o placebo na diminuição das pausas respiratórias em pacientes que não utilizavam o CPAP — aparelho de pressão positiva contínua usado para manter as vias aéreas abertas durante o sono.

Apneia do sono

A apneia obstrutiva do sono é um distúrbio caracterizado por paradas repetidas da respiração durante o sono, decorrentes de bloqueio parcial ou total das vias respiratórias.

Essas interrupções podem durar alguns segundos e se repetir dezenas de vezes por hora, causando queda na oxigenação, cansaço diurno e aumento do risco cardiovascular.

Entre os principais fatores de risco estão a obesidade, o envelhecimento, o consumo de álcool e alterações anatômicas como amígdalas grandes ou queixo retraído.

Novo nicho

A aprovação marca mais um passo da Eli Lilly na expansão de indicações clínicas da tirzepatida, concorrente direta da semaglutida (presente em medicamentos como Ozempic e Wegovy, da Novo Nordisk).

O remédio é apontado como uma das apostas mais promissoras da farmacêutica, com potencial para movimentar bilhões de dólares no mercado global de terapias metabólicas.

Brasil

PRF apreende 36 quilos de ouro ilegal avaliados em R$ 25 milhões em Boa Vista

Publicado

26 minutos atrás

em

21 de outubro de 2025

Por

Ouro estava escondido sob o banco traseiro de uma caminhonete; motorista foi preso e o caso será investigado pela Polícia Federal.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta segunda-feira (20), 36 quilos de ouro ilegal, avaliados em aproximadamente R$ 25 milhões, durante uma fiscalização realizada em Boa Vista (RR).

O material estava escondido sob o banco traseiro de uma caminhonete Chevrolet Montana. O condutor, um homem de cerca de 50 anos que viajava sozinho, foi preso em flagrante e encaminhado à sede da Polícia Federal em Boa Vista.

A apreensão ocorreu no posto da PRF localizado na região do Água Boa, zona rural da capital. As autoridades investigam a origem e o destino do ouro, que é suspeito de ter sido extraído de forma ilegal em áreas de garimpo na Amazônia.

Brasil

Ibama autoriza Petrobras a perfurar poço exploratório na Bacia da Foz do Amazonas

Publicado

29 minutos atrás

em

21 de outubro de 2025

Por

Decisão histórica marca avanço na exploração de petróleo na costa do Amapá e reacende debate sobre impactos ambientais na Amazônia.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) autorizou, nesta segunda-feira (20), a Petrobras a iniciar a perfuração de um poço exploratório em águas profundas na Bacia da Foz do Amazonas, na costa do Amapá. A decisão foi comemorada por autoridades locais e considerada um marco histórico para o estado.

O governador Clécio Luís (Solidariedade) afirmou que a licença representa “um novo período na história econômica e social do Amapá”. Segundo ele, o navio-sonda NS 42 já está pronto para seguir até o campo Morfo, onde será realizada a perfuração.

A autorização permite a exploração de um poço no bloco FZA-M-059, situado a cerca de 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas e 175 quilômetros da costa amapaense. A operação deve durar cerca de cinco meses e tem como objetivo avaliar o potencial de petróleo e gás natural em escala comercial.

O Ibama informou que o aval foi concedido após ajustes técnicos realizados pela Petrobras, cujo pedido havia sido negado em maio de 2023. Entre as exigências impostas estão a criação de um Centro de Reabilitação e Despetrolização da Fauna em Oiapoque (AP), o reforço da estrutura existente em Belém (PA) e o uso de embarcações especializadas para atendimento à fauna e apoio marítimo.

O órgão ambiental ressaltou que a fase é apenas exploratória, sem previsão de produção de petróleo neste momento. A licença encerra um processo iniciado há mais de uma década — o bloco foi concedido em 2013, e o pedido de licenciamento protocolado no ano seguinte.

Com a autorização, o Amapá entra definitivamente no debate sobre exploração energética na Amazônia, tema que desperta tanto expectativas de desenvolvimento econômico quanto preocupações com os riscos ambientais na região.

Brasil

Beneficiários com NIS final 2 recebem Auxílio Gás nesta terça-feira

Publicado

33 minutos atrás

em

21 de outubro de 2025

Por

Beneficiários que estão no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com Número de Inscrição Social (NIS) de final 2 recebem nesta terça-feira (21) o Auxílio Gás de outubro no valor de R$ 108.

Com duração prevista até o fim de 2026, o programa beneficia 5,01 milhões de famílias. Com a aprovação da Emenda Constitucional da Transição, no fim de 2022, o benefício foi mantido em 100% do preço médio do botijão de 13 kg.

O benefício é pago duas vezes a cada semestre e segue o calendário do Bolsa Família, com pagamentos até 31 de outubro, para beneficiários com NIS final 0.

Só pode receber o Auxílio Gás quem está incluído no CadÚnico e tenha pelo menos um membro da família que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica.

Neste mês, o investimento do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome para o Auxílio Gás é de pouco mais de R$ 542 milhões.

Gás do povo

Em setembro, o governo federal lançou o programa Gás do Povo, que vai gradualmente substituir o Auxílio Gás.

Em vez do benefício em dinheiro, as famílias vão retirar a recarga do botijão de gás em revendedoras credenciadas.

O novo programa pretende triplicar o número de favorecidos, alcançando cerca de 15 milhões de famílias.

