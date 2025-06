Anvisa aprova Mounjaro como tratamento para a perda de peso

Com apenas três cidades em situação de normalidade, governo intensifica ações de socorro e envia hospital flutuante, alimentos e água potável às regiões atingidas

Dos 62 municípios do Amazonas, apenas três permanecem com níveis normais dos rios, segundo boletim divulgado neste domingo (8) pelo Comitê de Enfrentamento a Eventos Climáticos. A cheia já afetou 92.801 famílias — o equivalente a cerca de 371 mil pessoas em todo o estado.

Atualmente, 36 municípios estão em Situação de Emergência, 22 em estado de Alerta e um em Atenção. Apenas Envira, Presidente Figueiredo e Canutama seguem em condições normais.

Diante do agravamento do cenário, o Governo do Amazonas reforçou as medidas de assistência. Até o momento, foram enviadas 250 toneladas de cestas básicas, 600 caixas d’água, 57 mil copos de água potável e 10 kits purificadores. Em Anamã, foi instalado um hospital flutuante, além do envio do Barco Hospital São João XXIII para atender comunidades isoladas.

A resposta emergencial inclui ainda distribuição de medicamentos em sete municípios, beneficiando mais de 35 mil pessoas, e a entrega de uma nova usina de oxigênio em Manicoré, junto com cilindros de reserva para Apuí.

A operação começou em 16 de abril e segue em curso, com foco inicial nas regiões afetadas pela cheia do rio Madeira. A Defesa Civil do Estado realiza o monitoramento contínuo do nível dos rios e avalia os impactos da cheia sobre a população.

