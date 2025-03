Anúncio de Neymar no Santos é o 6º post mais curtido do mundo em 2025; veja

No Instagram, com 229 milhões de seguidores, Neymar possui a conta com maior número de seguidores do Brasil e a 12ª no mundo. A popularidade do craque causou um grande e instantâneo impacto no retorno do atacante ao Santos.

Segundo levantamento da Timelens, empresa de tecnologia e inteligência de dados para negócios, marcas e criadores de conteúdo, o vídeo do anúncio do Neymar no Santos acumulou 143,7 milhões de interações no Instagram. Com quase 4,3 milhões de likes, o post tornou-se o 6º conteúdo mais curtido no mundo em 2025 e o 2º no Brasil.

Por: Metrópoles