O deputado Antonio Pedro (DEM) reuniu-se em Xapuri, com o secretário de Estado de Produção e Agronegócio (SEPA), Edivan Maciel de Azevedo, e a diretora do órgão no município. O encontro teve como objetivo apresentar as demandas dos produtores rurais ao gestor estadual.

Participaram ainda da reunião os funcionários da SEPA em Xapuri e o diretor da Empresa de Extensão Agrícola (Emater), Valtinho.

Na oportunidade, o democrata relatou ao secretário que os produtores estariam com dificuldade em ter acesso aos créditos bancários junto ao Banco da Amazônia. Nesse sentido, o parlamentar pediu ao gestor que intervisse também na questão.

“Já estamos no meio do ano e até o momento o Banco da Amazônia ainda não liberou nenhuma linha de crédito para os produtores. Isso tem gerado muitos prejuízos não somente na produção, mas também ao próprio comércio de Xapuri. Se não tem produção, não tem o que se vender. Uma falha na geração de renda. Outro ponto debatido junto ao secretário foi a possibilidade da SEPA dar suporte aos produtores na elaboração de projetos para se ter acesso aos créditos da linha do Pronaf A e B. Essa ajuda, sem dúvidas, agilizaria a liberação do recurso”, disse Antonio Pedro.

Na sequência, o deputado e os gestores reuniram-se com o gerente do Basa em Xapuri, Clébio Pontes. “Foi uma importante reunião. Relatamos também ao gerente do Basa que a falta de acesso aos créditos bancários tem colocado os produtores rurais em uma situação bem delicada. E diante dessa pandemia é importante que o banco tenha um olhar diferenciado, que ajude o produtor. Dessa, forma estará ajudando também o aquecimento da economia em Xapuri”, disse o democrata.

A agenda terminou com uma visita a Cageacre.

