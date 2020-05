O deputado Antônio Pedro (DEM) denunciou na sessão on-line desta quarta-feira (13) a péssima qualidade dos serviços prestados pela operadora Oi no município de Xapuri. Ao denunciar o descaso da empresa com os usuários, o parlamentar disse que dificilmente consegue acessar a plataforma digital utilizada pelo Poder Legislativo para a realização das reuniões remotas.

“Peço que o representante dessa empresa compareça na cidade para resolver essa situação. O caso está sério e eu sei que não é só aqui em Xapuri, em outros municípios a situação é bem pior. Sem contar que a empresa vende um pacote de 10 mega e oferece somente 4, quando chega a 5 é muito. Espero que o gerente possa resolver o mais rápido possível essa situação, eu não estou nem conseguindo ficar até o final das sessões on-line por conta desse problema”, justificou.

O democrata também demonstrou preocupação com o aumento dos casos de Covid-19 no Estado. Disse ainda que o governador Gladson Cameli (PP) tem se esforçado para controlar a pandemia. “A situação não está nada fácil, não existe uma receita pronta para esse problema. Aqui em Xapuri foram registrados 15 casos, a boa notícia é que 10 deles já foram curados. Destaco ainda o esforço do governador para combater esse vírus. Mas nós também precisamos cooperar, cumprindo todas as orientações da Saúde e respeitando o isolamento social. Eu estou isolado há quase 60 dias”, afirmou.

O parlamentar se solidarizou ainda com os microempresários que, segundo ele, estão padecendo nessa pandemia. “Sei que não está fácil para ninguém, mas me preocupo demais com as pessoas que trabalham na iniciativa privada. Algo deve ser feito por eles, peço aos nossos deputados federais e senadores que ajudem essas pessoas a saírem do prejuízo. Sobre a concessão de credito nas agências bancárias, por exemplo, esses trabalhadores não têm facilidade nenhuma. Já existe tanta burocracia e nessa pandemia as dificuldades são ainda maiores”, finalizou.

Agência Aleac

Comentários