Antônio Frota é campeão Brasileiro na prova Contrarrelógio

Antônio Frota (Time Honda) conquistou nesta sexta, 3, em Brasília, no Distrito Federal, o título do Campeonato Brasileiro Contrarrelógio na categoria Master C1. O acreano fez o percurso de 8 quilômetros e 800 metros em 12 minutos e 21 segundos.

“A prova foi muito dura. Conseguiu bater o campeão brasileiro e os meus adversários ainda entraram com um recurso, minha bike foi analisada e os fiscais confirmaram a conquista do ouro. Quero dedicar esse título ao Maurinho (in memoria), aos amigos, o time Honda e minha família. Sou campeão brasileiro”, declarou Antônio Frota.

Cometeu um erro

Kellynton Azevedo (Mega Giro), outro acreano na disputa do Brasileiro, cometeu um erro no percurso e acabou não conquistando um bom resultado na categoria Master B1.

Classificação

1º Antônio Frota

2º Rogério Marzo

3º Carlos Roberto do Nascimento

4º Cristiano Fuao

5º Marcelo Martins

