fbpx
Conecte-se conosco

Cotidiano

Antônio Frota é campeão Brasileiro na prova Contrarrelógio

Publicado

2 horas atrás

em

Fotos Time Honda: Antônio Frota no momento da largada em Brasília

Antônio Frota (Time Honda) conquistou nesta sexta, 3, em Brasília, no Distrito Federal, o título do Campeonato Brasileiro Contrarrelógio na categoria Master C1. O acreano fez o percurso de 8 quilômetros e 800 metros em 12 minutos e 21 segundos.

“A prova foi muito dura. Conseguiu bater o campeão brasileiro e os meus adversários ainda entraram com um recurso, minha bike foi analisada e os fiscais confirmaram a conquista do ouro. Quero dedicar esse título ao Maurinho (in memoria), aos amigos, o time Honda e minha família. Sou campeão brasileiro”, declarou Antônio Frota.

Cometeu um erro

Kellynton Azevedo (Mega Giro), outro acreano na disputa do Brasileiro, cometeu um erro no percurso e acabou não conquistando um bom resultado na categoria Master B1.

Classificação

1º Antônio Frota

2º Rogério Marzo

3º Carlos Roberto do Nascimento

4º Cristiano Fuao

5º Marcelo Martins

O acreano Antônio Frota no lugar mais alto do pódio no Campeonato Brasileiro

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Cotidiano

Café com Leite marca faltando 5 segundos e garante acesso para a 1ª Divisão

Publicado

2 horas atrás

em

3 de outubro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: Café com Leite e Assermurb realizaram uma grande partida, no Álvaro Dantas

A equipe do Café com Leite/Porto Acre derrotou a Assermurb, de virada, por 3 a 2 nesta quinta, 2, no ginásio Álvaro Dantas, e garantiu uma vaga na final do Campeonato Estadual Feminino de Futsal da Série B e o acesso para a 1ª Divisão em 2026.

Faltando 5 segundos

A Assermurb foi para o intervalo da partida vencendo por 2 a 0, mas na segunda etapa o Café com Leite conseguiu empatar e faltando 5 segundos conseguiu marcar o gol da virada.

O time do Porto de Acre sob o comando do técnico Cássio Cunha vem realizando grandes campanhas na base e, agora, chega à elite.

Café com Leite x Preventório

Café com Leite/Porto Acre e Preventório irão disputar o título do Estadual da Série B. O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) ainda definirá a data da decisão.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

PSC derrota a Adesg na prorrogação e garante vaga na semifinal da Série B

Publicado

2 horas atrás

em

3 de outubro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: PSC e Adesg realizaram um dos melhores jogos do torneio

Depois de um empate por 2 a 2 no tempo normal, o PSC bateu a Adesg por 2 a 1 nessa quinta, 2, no ginásio Álvaro Dantas, e conquistou a classificação para semifinal do Campeonato Estadual de Futsal da Série B. O gol do triunfo do PSC saiu faltando três segundos para o final da prorrogação.

Semifinais definidas

Capixaba x Villa City e PSC x Epitaciolândia são os duelos semifinais do Estadual da Série B. O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) deve definir até segunda, 6, as datas das partidas.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Villa e VIP Estação avançam na Copa Acre de Futebol 7

Publicado

2 horas atrás

em

3 de outubro de 2025

Por

Foto PHD: Equipe da VIP Estação surge como uma das favoritas ao título

Villa e VIP Estação são mais duas equipes classificadas para a segunda fase da Copa Acre de Futebol 7 Soçaite. Nas partidas disputadas nessa quinta, 2, na quadra da Getúlio Vargas, o Villa derrotou o Fut das Estrelas por 4 a 1 e o VIP Estação venceu os Amigos do Doka por 5 a 2.

“Conseguimos promover a primeira semana com grandes disputas. Ainda teremos boas partidas na primeira fase e a sequência da competição deve ser ainda mais equilibrada”, declarou o vice-presidente da Federação Acreana de Futebol Soçaite 7 (FAF7S), Wellington Cabeça.

Comentários

Continue lendo