Cotidiano
Antônio Frota é campeão Brasileiro na prova Contrarrelógio
Antônio Frota (Time Honda) conquistou nesta sexta, 3, em Brasília, no Distrito Federal, o título do Campeonato Brasileiro Contrarrelógio na categoria Master C1. O acreano fez o percurso de 8 quilômetros e 800 metros em 12 minutos e 21 segundos.
“A prova foi muito dura. Conseguiu bater o campeão brasileiro e os meus adversários ainda entraram com um recurso, minha bike foi analisada e os fiscais confirmaram a conquista do ouro. Quero dedicar esse título ao Maurinho (in memoria), aos amigos, o time Honda e minha família. Sou campeão brasileiro”, declarou Antônio Frota.
Cometeu um erro
Kellynton Azevedo (Mega Giro), outro acreano na disputa do Brasileiro, cometeu um erro no percurso e acabou não conquistando um bom resultado na categoria Master B1.
Classificação
1º Antônio Frota
2º Rogério Marzo
3º Carlos Roberto do Nascimento
4º Cristiano Fuao
5º Marcelo Martins
Comentários
Cotidiano
Café com Leite marca faltando 5 segundos e garante acesso para a 1ª Divisão
A equipe do Café com Leite/Porto Acre derrotou a Assermurb, de virada, por 3 a 2 nesta quinta, 2, no ginásio Álvaro Dantas, e garantiu uma vaga na final do Campeonato Estadual Feminino de Futsal da Série B e o acesso para a 1ª Divisão em 2026.
Faltando 5 segundos
A Assermurb foi para o intervalo da partida vencendo por 2 a 0, mas na segunda etapa o Café com Leite conseguiu empatar e faltando 5 segundos conseguiu marcar o gol da virada.
O time do Porto de Acre sob o comando do técnico Cássio Cunha vem realizando grandes campanhas na base e, agora, chega à elite.
Café com Leite x Preventório
Café com Leite/Porto Acre e Preventório irão disputar o título do Estadual da Série B. O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) ainda definirá a data da decisão.
Comentários
Cotidiano
PSC derrota a Adesg na prorrogação e garante vaga na semifinal da Série B
Depois de um empate por 2 a 2 no tempo normal, o PSC bateu a Adesg por 2 a 1 nessa quinta, 2, no ginásio Álvaro Dantas, e conquistou a classificação para semifinal do Campeonato Estadual de Futsal da Série B. O gol do triunfo do PSC saiu faltando três segundos para o final da prorrogação.
Semifinais definidas
Capixaba x Villa City e PSC x Epitaciolândia são os duelos semifinais do Estadual da Série B. O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) deve definir até segunda, 6, as datas das partidas.
Comentários
Cotidiano
Villa e VIP Estação avançam na Copa Acre de Futebol 7
Villa e VIP Estação são mais duas equipes classificadas para a segunda fase da Copa Acre de Futebol 7 Soçaite. Nas partidas disputadas nessa quinta, 2, na quadra da Getúlio Vargas, o Villa derrotou o Fut das Estrelas por 4 a 1 e o VIP Estação venceu os Amigos do Doka por 5 a 2.
“Conseguimos promover a primeira semana com grandes disputas. Ainda teremos boas partidas na primeira fase e a sequência da competição deve ser ainda mais equilibrada”, declarou o vice-presidente da Federação Acreana de Futebol Soçaite 7 (FAF7S), Wellington Cabeça.
Você precisa fazer login para comentar.