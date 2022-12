Antigo desafeto do Rei, Romário se despede e publica homenagem para Pelé

Rei do Futebol morreu aos 82 anos em São Paulo; Baixinho usou redes sociais para se despedir do ídolo do futebol

A morte do Rei Pelé, na tarde desta quinta-feira, vem mobilizando diversas personalidades do esporte pelas redes sociais. Romário, tetracampeão do mundo com a seleção, reverenciou o ex-jogador e listou alguns de seus principais feitos. O atual senador e Pelé nutriam desavenças dentro e fora de campo.



“Hoje o Brasil dá adeus a um de seus filhos mais ilustres: Pelé, o rei do futebol. Eleito o atleta do século, Edson Arantes do Nascimento fez o mundo se curvar diante do seu talento, levando o futebol brasileiro ao altar dos deuses. Durante toda sua vida, Pelé inspirou gerações de atletas e merece todas as homenagens. Meus sentimentos à família e amigos. E que ele possa descansar em paz”, escreveu Romário.

Morte do Rei

Pelé começou em 31 de agosto de 2021 o jogo da sua vida contra o câncer. Foi nesta data que o maior ídolo do futebol mundial, teve diagnosticado um tumor no cólon (intestino grosso) durante exames de rotina. Os procedimentos deveriam ter sido feitos pelo Rei no ano anterior, mas foram adiados por conta da pandemia da Covid-19.

Exatos quatro dias depois, Pelé passou por cirurgia no Hospital Albert Einstein, em São Paulo (SP) – o mesmo onde está internado agora -, para retirar o tumor. Durante a internação, ele foi levado algumas vezes para a UTI por, segundo boletim divulgado à época, ‘instabilidade respiratória’. Pelé iniciou as sessões de quimioterapia logo após a cirurgia.



O ídolo voltou a ficar internado por 15 dias em dezembro, para realizar mais sessões de quimioterapia. Recebeu alta no dia 23 e festejou o fato nas redes sociais. ‘Como eu havia lhes prometido, vou passar o Natal com a minha família. Estou voltando para casa’, escreveu.



O Rei voltou a sofrer complicações em fevereiro deste ano, quando passou um tempo a mais internado durante nova sessão de quimioterapia por conta de uma infecção urinária. Além do câncer, Pelé sofre com sequelas de três cirurgias realizadas nos últimos anos. Colocou uma prótese no quadril e precisou passar por mais duas operações para correção. Desde então, com dores crônicas principalmente nos joelhos, ele passou e ter dificuldades de locomoção.

