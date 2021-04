Antecipação de metade do 13º salário irá injetar R$ 3,5 mi na economia local de Brasiléia

Em uma coletiva onde contou com a presença dos secretários de Planeamento, Finanças, Jurídico, além de representantes das categorias da Saúde, Administração e Educação Municipal, a prefeita Fernanda Hassem anunciou pagamentos e investimentos, na maioria sendo recursos próprios para os próximos dias.

Segundo Fernanda, já para este final de mês, serão injetados cerca de R$ 3 milhões nas contas dos funcionários públicos, a antecipação de 50% do décimo terceiro salário. Juntando ainda, mais R$ 1,5 milhões de pagamentos de fornecedores.

Dessa forma, a gestora acredita que estará aquecendo a economia interna, “mesmo com a atual situação financeira em que vivemos, quero aqui agradecer o esforço da minha equipe em poder realizar esse trabalho onde estará beneficiando os nossos servidores e os munícipes de Brasiléia”, destacou Fernanda.

Foi anunciado que estará sendo encaminhado à Câmara Municipal, o projeto do REFIS, onde estará alcançando tanto a pessoa física, quando a jurídica, oferecendo zero de multas na quitação, como também no parcelamento. Para àqueles que queiram ficar adimplentes com o Município, poderão parcelar em até 6 anos.

Para os motos taxistas, taxistas e autônomos, Fernanda Hassem estará se reunindo novamente, para debater o mesmo projeto onde renunciou cerca de R$ 400 mil reais no ano passado, como forma de combate a crise, entendendo que todos passam por dificuldades no atual momento.

Na ocasião, também foi anunciado um encontro com os representantes de bairros do Brasiléia e convidados, para anunciar o pacote de obras que irá chegar na zona rural com seus ramais, além do beneficiamento de ruas e espaços públicos na cidade.

Fernanda destaque que, mesmo diante da pandemia que já levou 19 funcionários públicos que somam aos 33 brasileenses, vem trabalhando para nesse seu segundo mandato, seja muito melhor mostrando o contrário para muitos, que torcem pelo pior.

Veja vídeo reportagem.

