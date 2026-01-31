Brasil
Ângelo Coronel anuncia saída do PSD e ida para oposição a Lula na BA
O senador Ângelo Coronel (BA) anunciou neste sábado (31/1) a saída do PSD e confirmou que será candidato à reeleição no Senado pela oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao Metrópoles, o parlamentar declarou que foi “defenestrado” do partido e que está de “coração partido”.
O atitude de Coronel de deixar o partido coloca fim à crise na Bahia, onde três pré-candidaturas disputavam duas vagas no bloco de apoio a Lula. Além do político, o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), e do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT), também são pré-candidatos. A saída de Coronel abre espaço para uma chapa pura do PT ao Senado na Bahia.
“Estou de coração partido, porque foi um partido que eu ajudei a fundar. Eu queria continuar no PSD e queria disputar a reeleição pelo partido[…]. Já que o governo não me quis, será na oposição”, declarou o senador ao Metrópoles.
Fora do PSD, o senador disse que está em contato com o União Brasil, através do vice-presidente da sigla, ACM Neto (União- BA), principal opositor do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), além dos partidos PSDB e Democracia Cristã (DC).
Sobre a relação de décadas com o presidente estadual do PSD na Bahia, o senador Otto Alencar, Coronel disse que o parlamentar vai continuar “seu compadre e seu amigo”, e que a saída da sigla se dá “sem mágoas”.
De acordo com o senador, foi Otto quem deu uma declaração por meio de nota de que a permanência dele na sigla era “insustentável”. O Metrópoles procurou o presidente do PSD baiano, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto.
Críticas a Rui e Jaques e elogio a Jerônimo
Enquanto fez elogios a Otto, o senador disse que Rui Costa e Jaques Wagner estavam buscando retirar a pré-candidatura dele e lançar chapa pura em entrevistas e falas aos aliados. De acordo com Coronel, Jaques o vem “excluindo” da chapa há mais de um ano.
Já em relação ao governador baiano, o parlamentar diz que tem respeito por Jerônimo, que em toda essa disputa não comprou um lado e permaneceu em silêncio.
Acusação de pedido de “intervenção” à Kassab como pano de fundo
Como mostrou a coluna de Milena Teixeira, do Metrópoles, Coronel foi acusado agir às escondidas contra Otto ao procurar o presidente do PSD, Gilberto Kassab, para tentar mudar o posicionamento do partido na Bahia, que apoia a chapa do PT.
Insatisfeito com o apoio do partido ao PT baiano e rifado da chapa petista, o senador teria procurado o chefe do PSD poucas horas após o anúncio da filiação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ao partido.
À coluna, Coronel afirmou nesta sexta-feira (30/1)que não solicitou a Kassab intervenção no partido na Bahia, mas apenas a possibilidade de disputar a candidatura de forma avulsa.
“Na quarta eu estava em São Paulo, e um dia antes saiu a notícia do acordo de Caiado com o PSD. Caiado disse que faria palanque para ACM Neto. Como Otto, no PSD, poderia dar palanque ao Lula? Eu pedi para Otto poder ser candidato avulso. Jaques Wagner se meteu, em um assunto que nem era da alçada dele, porque é do PSD. Pedi a Kassab que liberasse o partido para ter uma candidatura avulsa. Em momento nenhum pedi para ele intervir no PSD da Bahia (…) Temos que esclarecer de quem é a mentira”, disse Coronel.
Por sua vez, Otto Alencar disse à coluna que o aliado foi procurar Kassab com a tentativa de intervir no partido. Segundo ele, houve uma “quebra de confiança”.
“Com a saída de Caiado, ele foi a Kassab pessoalmente para pedir para mudar o rumo do partido. Kassab me ligou e disse que não havia como fazer a mudança sem falar com o partido. Ele tinha me dito que ia para São Paulo para ir no médico. Foi uma quebra de confiança.”
Questionado sobre a permanência de Coronel na legenda, Otto afirmou que “achava a situação difícil”.
Governo Lula: 44,3% veem piora na segurança pública, diz pesquisa
Área da saúde, financeiro e situação dos mais vulneráveis também foi avaliada pelo instituto
Um levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas, neste sábado (31), mostrou que 44,3% dos entrevistados acreditam que a situação da segurança pública no Brasil piorou durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Outros 32,4% dizem ter permanecido igual e 20% afirmam ter melhorado.
O Paraná Pesquisas ouviu 2.080 pessoas, entre os dias 25 e 28 de janeiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e a pesquisa tem nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o nº BR-08254/2026.
Situação da segurança pública
• Melhorou: 20%
• Permaneceu igual: 32,4%
• Piorou: 44,3%
• Não sabe/ não opinou: 3,3%
Por região, o sudeste registrou o maior número de entrevistados que acreditam ter percebido uma piora na segurança público, com 48,7%. Na sequência, aparece o sul (48,2%), norte e centro-oeste (39,3%) e nordeste (38,2%).
Comparado com a pesquisa de outubro de 2025 o índice teve uma queda de 1,5 ponto percentual, quando chegou a 45,8%.
Além da situação na segurança, o levantamento mostra as avaliações do público nas áreas financeiras, saúde pública e situação dos mais vulneráveis.
Na economia, a maior parte dos entrevistados (37,2%) diz ter permanecido igual a situação financeira e da sua família. Já na saúde, há um empate entre aqueles que consideram ter permanecido igual (34,3%) e piorou (33,8%).
Situação financeira
• Melhorou: 30,1%
• Permaneceu igual: 37,2%
• Piorou: 31,1%
• Não sabe/ não opinou: 1,6%
Saúde
• Melhorou: 28,6%
• Permaneceu igual: 34,3%
• Piorou: 33,8%
• Não sabe/ não opinou: 3,4%
Em relação aos mais vulneráveis, a maior parcela acredita ter melhorado a situação desse grupo (37,6%).
Situação dos mais pobres
• Melhorou: 37,6%
• Permaneceu igual: 27,6%
• Piorou: 31,5%
• Não sabe/ não opinou: 3,3%
Comparação com Bolsonaro
O levantamento também mediu a comparação entre a atual gestão e o período comandado por Jair Bolsonaro (PL), entre 2019 e 2022.
Segundo os números, o governo Lula registra 50,6% de rejeição, enquanto 46,4% dos entrevistados manifestaram apoio à administração. Outros 2,9% não apresentaram opinião ou preferiram não responder.
A sondagem utilizou o formato estimulado, no qual os participantes escolhem entre alternativas apresentadas pelos entrevistadores.
Na avaliação qualitativa:
- 41,7% atribuíram conceitos negativos à gestão petista
- 7,4% classificaram como ruim
- 34,3% como péssima
- 33,4% deram avaliações positivas, divididas entre boa (21,2%) e ótima (12,2%)
- 23,4% consideraram o desempenho regular
- 1,4% não soube ou optou por não opinar
Na percepção comparativa entre os dois governos:
- Para 42,6% dos entrevistados, a atual administração apresenta desempenho superior ao período Bolsonaro
- 39,3% enxergam piora em relação ao governo anterior
- 15,1% avaliam os dois mandatos como equivalentes
- 2,9% não manifestaram posicionamento
Carlos diz que Bolsonaro está “abatido” na cadeia e culpa Mauro Cid
O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) disse que visitou o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), neste sábado (31/1), e o encontrou “abatido e apático”. A visita desde sábado é a primeira depois que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou visitas de familiares aos fins de semana.
Em publicação nas redes sociais, o filho 02 ainda culpou o ex-aliado Mauro Cid pela situação do pai.
“Não relato isso como demonstração emotiva, mas como registro estritamente factual. Parabéns, coronel Mauro Cid. Você é um dos principais responsáveis pelo esfacelamento de pessoas de bem e pela destruição de milhares de famílias que não cometeram qualquer crime que justificasse tamanha crueldade“, escreveu.
Carlos detalhou momentos ao lado do pai na visita, disse que eles comemoram “algumas cascas de pão” e que conseguiu “arrancar uma risada” de Bolsonaro.
“Saí há pouco da Papuda acompanhado de meu amigo, o advogado João Henrique de Freitas. Encontrei o presidente Jair Bolsonaro abatido, apático e soluçando. Comemos algumas cascas de pão de forma. Lavei seus talheres de plástico e ainda consegui arrancar uma risada do meu pai. Objetivo alcançado”, escreveu.
Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e 3 meses no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, em Brasília, conhecido como “Papudinha”. Ele foi transferido da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, no início deste ano, após uma decisão do STF.
Além de familiares, Bolsonaro está autorizado a receber médicos, advogados e outros nomes autorizados pela Suprema Corte.
Bolsonaro foi condenado no fim de 2025 por envolvimento na trama golpista que planejava dar um golpe de Estado e interferir no resultado das eleições de 2022.
Pagamento do PIS/Pasep 2026 começa em fevereiro. Veja calendário
O pagamento do abono salarial do PIS/Pasep em 2026 terá início em fevereiro e deve beneficiar cerca de 26,9 milhões de trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público. As datas foram definidas pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) e divulgadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
O benefício é destinado a trabalhadores inscritos no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e que tenham recebido, no ano-base de 2024, remuneração média mensal de até R$ 2.766, por no mínimo 30 dias. Em 2026, o valor do abono corresponde a um salário mínimo, fixado em R$ 1.621.
De acordo com o calendário oficial, os depósitos começam no dia 15 de fevereiro para os trabalhadores nascidos em janeiro. Como a data cai em um domingo, o crédito será feito no primeiro dia útil seguinte, em 16 de fevereiro. A partir daí, os pagamentos seguem de forma escalonada, conforme o mês de nascimento do beneficiário.
Quem nasceu em fevereiro, por exemplo, recebe em 16 de março. Já os trabalhadores nascidos nos meses seguintes terão o benefício liberado gradualmente até agosto, quando ocorre o último pagamento do ano.
No entanto, os valores permanecerão disponíveis para saque até o último dia útil do calendário bancário de 2026, em 29 de dezembro. Caso o trabalhador não realize o saque até essa data, os recursos retornam aos cofres públicos, mas ainda poderão ser solicitados dentro do prazo de até cinco anos.
A consulta ao abono salarial pode ser feita pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Para isso, o trabalhador deve estar com o aplicativo atualizado, acessar a aba “benefícios”, selecionar “abono salarial” e, em seguida, clicar em “pagamentos”. No local, é possível conferir se há direito ao benefício, além do valor, da data prevista e do banco responsável pelo depósito. A consulta também pode ser realizada pelo Portal Gov.br.
O abono salarial é uma das principais políticas de complementação de renda para trabalhadores de baixa remuneração e segue regras definidas em lei, com pagamento anual conforme o calendário aprovado pelo Codefat.
