Anemia por deficiência de ferro: entenda diagnóstico de Bolsonaro

Ex-presidente foi submetido a exames laboratoriais e de imagem no domingo (14)

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi diagnosticado com um quadro de anemia por deficiência de ferro, segundo boletim médico divulgado no domingo (14). Também chamada de anemia ferropriva, a condição é caracterizada pela produção insuficiente de glóbulos vermelhos saudáveis no sangue.

Como o próprio nome sugere, esse tipo de anemia é causada pela insuficiência de ferro, o que dificulta a produção suficiente de glóbulos vermelhos, células sanguíneas responsáveis pelo transporte de oxigênio. Consequentemente, a condição leva a sintomas como cansaço e falta de ar.

Segundo o Manual MSD, referência médica publicada pela farmacêutica Merk & Co., a deficiência de ferro é uma das causas mais comuns de anemia e a perda de sangue é um dos principais fatores que levam à falta do mineral em adultos. Geralmente, a condição pode estar relacionada ao fluxo menstrual excessivo, em pessoas que menstruam, ou à hemorragia no trato digestivo.

Outro fator relacionado à deficiência de ferro é a alimentação ou a má absorção de ferro pelo trato digestivo, o que pode ser causado por diferentes distúrbios, incluindo a doença celíaca.

Sintomas de anemia por deficiência de ferro

Os sintomas da anemia ferropriva tendem a surgir de forma gradual e são semelhantes a outros tipos de anemia. Segundo a Mayo Clinic, hospital de referência nos Estados Unidos, os sinais e sintomas incluem:

Fadiga extrema;

Fraqueza;

Palidez;

Falta de ar;

Tontura ou vertigem;

Dor de cabeça;

Unhas quebradiças;

Inchaço ou dor na língua;

Desejos incomuns por substâncias não nutritivas, como gelo, terra ou amido;

Falta de apetite;

Mãos e pés frios.

O diagnóstico de anemia ferropriva é feito por meio de exame de sangue, principalmente a medição de ferritina (uma proteína que armazena o ferro). Um nível baixo de ferritina indica deficiência de ferro.

Como é feito o tratamento?

O tratamento da anemia por deficiência de ferro pode envolver o uso de suplementos com esse mineral, além de ajustes na dieta para aumentar a ingestão do nutriente.

Além disso, quando a causa da anemia está relacionada a hemorragias, é preciso localizar sua origem e estancá-la. A suplementação pode ser feita em seguida.

Se não tratada adequadamente, a anemia ferropriva pode levar a problemas cardíacos, como arritmias, afetar o crescimento de crianças e bebês e, em gestantes, aumentar o risco de partos prematuros e bebês com baixo nascimento ao nascer.

Prevenção

Segundo a Mayo Clinic, é possível prevenir a deficiência de ferro através da alimentação, incluindo na dieta alimentos como:

Carne vermelha;

Frutos-do-mar;

Feijão;

Vegetais verde-escuros, como espinafre;

Frutas secas;

Cereais, pães e massas enriquecidas com ferro;

Ervilhas.

Alimentos ricos em vitamina C também ajudam a aumentar a absorção de ferro pelo corpo. É o caso de: