Aneel sobe projeção de aumento da conta de luz para 6,3% em 2025
Projeção anterior para o indicador era de 3,5%, divulgada em abril deste ano. Índice supera a inflação oficial
Por Metrópole
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) elevou a projeção de aumento nas contas de energia para 2025. O dado foi apresentado na segunda edição do boletim InfoTarifa, divulgado nesta segunda-feira (11/8). Conforme o documento, o indicador passou de 3,5% para 6,3%.
O porcentual de 6,3% supera a estimativa da inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) (5,1%) e do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP – M).
O InfoTarifa é uma publicação trimestral da Aneel que foi lançada em abril deste ano. O panorama visa expor a evolução histórica do preço da energia e dos indicadores que influenciam no preço do produto.
A Aneel aponta como principal motivo para a elevação da projeção de reajuste nas contas de energia o valor da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), que foi aprovado em patamar superior ao previsto inicialmente. O valor atualizado da CDE é de R$ 8,6 bilhões. A CDE é um fundo que financia políticas públicas para o acesso ao serviço.
Bandeira vermelha
A projeção de aumento nos reajustes para 6,3% acontece diante da aplicação da bandeira vermelha patamar 2, a maior faixa de incremento. Com a bandeira vermelha patamar 2, as contas de luz têm um acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 quilowatt-hora (kWh).
Conforme o último InfoTarifa, há a possibilidade de a bandeira na conta de energia passar a ser verde em dezembro deste ano. Caso isso se confirme, não haverá a incidência da cobrança adicional.
Jornalista sofre acidente grave ao colidir moto em ônibus escolar na BR-364
Otávio Nascimento Damasceno, de 21 anos, foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco
O jornalista Otávio Nascimento Damasceno, 21 anos, ficou gravemente ferido na tarde desta segunda-feira (11) após colidir sua motocicleta na traseira de um ônibus escolar na BR-364, nas proximidades de um posto de combustíveis no município de Bujari, a cerca de 22 km de Rio Branco.
Segundo informações preliminares, Otávio pilotava uma Yamaha Factor vermelha, placa SQQ-6E91, em direção a Bujari, quando o ônibus, de placa QWN-4H03, saiu de um ramal em frente ao posto para atravessar a rodovia. Sem tempo para frear, o motociclista atingiu a parte traseira do veículo.
O impacto arremessou o jornalista ao solo, provocando traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, trauma fechado no tórax e fraturas no punho e nos dedos da mão esquerda.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, e a ambulância de suporte avançado 02 realizou a intubação, estabilização e transporte da vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado crítico.
A Polícia Militar de Bujari isolou o local para o trabalho da perícia, que investigará as causas e circunstâncias do acidente.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – PREGÃO ELETRÔNICO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2025 – COMPRAS.GOV 90015/2025
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de graxas, óleos lubrificantes, aditivos, fluídos de freio e filtros (lubrificantes, de ar, ar condicionado, de combustível) destinados à manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos e máquinas pertencentes à Prefeitura Municipal de Brasiléia/AC.
Data da Abertura: 01 de Setembro de 2025, às 09h30min (horário de Brasília).
O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta a partir do dia 12/08/2025 nos seguintes endereços eletrônicos: https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/, https://www.gov.br/compras/pt-br e https://www.brasileia.ac.gov.br/.
Brasiléia/AC, 08 de agosto de 2025.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Pregoeira
Vídeo: Jovem é executado com vários tiros em frente a distribuidora em Rio Branco
Vítima de 22 anos foi alvejada por pelo menos dez disparos; crime será investigado pela DHPP
Genilson Bomfim Mendonça Júnior, de 22 anos, foi morto a tiros na noite deste domingo (10), na Rua 15 de Novembro, bairro Belo Jardim 1, no Segundo Distrito de Rio Branco.
Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a vítima, parada sobre uma bicicleta em frente a uma distribuidora onde teria ido comprar cigarros, é surpreendida por um veículo modelo Gol, de cor prata.
O carro para ao seu lado, e dois atiradores descem efetuando ao menos dez disparos.
Mesmo ferido, Genilson tentou correr, mas caiu alguns metros à frente, em frente a uma residência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, porém, quando a equipe chegou, a vítima já estava sem vida. Ele foi atingido por tiros no braço, tórax e costas.
A Polícia Militar isolou o local, enquanto a Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil iniciou os levantamentos. Segundo informações policiais, Genilson tinha passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de arma.
O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) após a realização da perícia. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ficará responsável pela investigação do crime.
