Aneel sobe projeção de aumento da conta de luz para 6,3% em 2025

Projeção anterior para o indicador era de 3,5%, divulgada em abril deste ano. Índice supera a inflação oficial

Por Metrópole

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) elevou a projeção de aumento nas contas de energia para 2025. O dado foi apresentado na segunda edição do boletim InfoTarifa, divulgado nesta segunda-feira (11/8). Conforme o documento, o indicador passou de 3,5% para 6,3%.

O porcentual de 6,3% supera a estimativa da inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) (5,1%) e do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP – M).

O InfoTarifa é uma publicação trimestral da Aneel que foi lançada em abril deste ano. O panorama visa expor a evolução histórica do preço da energia e dos indicadores que influenciam no preço do produto.

A Aneel aponta como principal motivo para a elevação da projeção de reajuste nas contas de energia o valor da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), que foi aprovado em patamar superior ao previsto inicialmente. O valor atualizado da CDE é de R$ 8,6 bilhões. A CDE é um fundo que financia políticas públicas para o acesso ao serviço.

Bandeira vermelha

A projeção de aumento nos reajustes para 6,3% acontece diante da aplicação da bandeira vermelha patamar 2, a maior faixa de incremento. Com a bandeira vermelha patamar 2, as contas de luz têm um acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 quilowatt-hora (kWh).

Conforme o último InfoTarifa, há a possibilidade de a bandeira na conta de energia passar a ser verde em dezembro deste ano. Caso isso se confirme, não haverá a incidência da cobrança adicional.

