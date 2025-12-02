Aneel reduz tarifa de luz: bandeira amarela será aplicada em dezembro com custo de R$ 1,88 por 100 kWh

Adicional nas contas de energia será 58% menor que em novembro, quando vigorava a bandeira vermelha patamar 1; mudança beneficia todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) definiu que a bandeira tarifária amarela estará em vigor durante todo o mês de dezembro de 2025 para todos os consumidores ligados ao Sistema Interligado Nacional (SIN). A decisão, formalizada pelo Despacho nº 3.548 publicado nesta terça-feira (2), reduz significativamente o custo extra nas contas de energia.

Comparativo de valores:

Dezembro (bandeira amarela): R$ 1,88 por 100 kWh consumidos

Novembro (bandeira vermelha patamar 1): R$ 4,46 por 100 kWh consumidos

A mudança representa uma redução de 58% no valor do adicional tarifário em comparação com o mês anterior. A bandeira amarela é acionada quando as condições de geração de energia apresentam maior risco e custo, mas ainda não exigem o acionamento mais intenso de usinas termelétricas, como ocorre nos patamares da bandeira vermelha.

O despacho, assinado pelo superintendente de Gestão Tarifária e Regulação Econômica da Aneel, Leandro Caixeta Moreira, segue as diretrizes do Submódulo 6.8 do PRORET e normas que regem o setor elétrico brasileiro. A medida chega em um momento estratégico, às vésperas do período festivo de fim de ano, quando tradicionalmente há aumento no consumo residencial de energia.

A aplicação da bandeira amarela reflete uma melhora nas condições de geração em relação ao mês anterior, possivelmente devido a fatores como aumento nas chuvas em regiões hidrográficas estratégicas ou maior disponibilidade de outras fontes de energia.

