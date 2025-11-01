Extra
Aneel mantém bandeira vermelha 1 na conta de luz em novembro
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (31) a manutenção da bandeira vermelha patamar 1 irá vigorar no mês de outubro. Isso significa que as contas de energia elétrica terão adicional de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.
Em agosto e setembro, a Aneel havia acionado a bandeira vermelha patamar 2, com adicional de R$ 7,87 por 100 kWh. Em outubro, a bandeira foi reduzida para o patamar 1.
De acordo com a Aneel, a medida foi adotada por causa do baixo volume de chuvas, afetando o nível dos reservatórios para a geração de energia nas usinas hidrelétricas.
“O cenário segue desfavorável para a geração hidrelétrica, devido ao volume de chuvas abaixo da média e à redução nos níveis dos reservatórios. Dessa forma, para garantir o fornecimento de energia é necessário acionar usinas termelétricas, que têm custo mais elevado, justificando a manutenção da bandeira vermelha patamar 1”, informou a agência.
A agência reguladora de energia elétrica acrescentou “que a fonte solar de geração é intermitente e não injeta energia para o sistema o dia inteiro”. “Por essa razão, é necessário o acionamento das termelétricas para garantir a geração de energia quando não há iluminação solar, inclusive no horário de ponta”, acrescentou.
Custos extras
Criado em 2015 pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em cores, as bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional (SIN) gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias.
Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimos a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.
Adolescente boliviano morre no PS de Rio Branco 17 dias após grave acidente em Epitaciolândia
Jovem de 16 anos estava internado em estado crítico no Pronto-Socorro de Rio Branco desde a colisão que matou o pai
Após 15 dias lutando pela vida, o adolescente Rixon Inturias Melgar, de 16 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 13h desta sexta-feira (31), em uma das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco.
Rixon foi uma das vítimas de um grave acidente de trânsito ocorrido em Epitaciolândia, na manhã do dia 14 outubro passado, envolvendo um carro modelo Toyota/Pajero, conduzido por sua mãe. No veículo também estavam o pai, Riony Inturias Ayala, de 42 anos, que ocupava o banco do carona, e o irmão mais novo, de apenas 6 anos.
O acidente aconteceu em frente ao estádio de futebol do município, quando o veículo colidiu violentamente contra a parte traseira de um caminhão estacionado. O pai do adolescente, que recebeu o maior impacto, morreu ainda no local antes da chegada do socorro.
A mãe e o irmão de Rixon sofreram apenas ferimentos leves. Já o adolescente teve traumatismo craniano grave, sendo transferido em estado crítico para a capital acreana, onde permaneceu internado por cerca de 20 dias — 17 deles em UTI — até o falecimento.
A morte foi confirmada por profissionais de plantão no hospital. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de praxe e, em seguida, será trasladado para a fronteira, onde deve ocorrer o velório e o sepultamento.
O caso segue sob investigação das autoridades competentes.
Motociclista fica gravemente ferido após colidir com caminhão baú em Brasiléia
Acidente ocorreu no cruzamento das ruas 12 de Outubro e Valdemiro Lopes; jovem sofreu fraturas e pode ser transferido para Rio Branco
Um grave acidente de trânsito foi registrado no final da tarde desta sexta-feira (31), no cruzamento das ruas 12 de Outubro e Valdemiro Lopes, no bairro Três Botequins, em Brasiléia. O motociclista Lucas Pereira de Melo, de 23 anos, ficou gravemente ferido após colidir contra um caminhão baú.
De acordo com testemunhas, o caminhão modelo Ford/Cargo, de placas NXT-0198, trafegava pela Rua 12 de Outubro — via preferencial — no sentido da ponte do centro antigo, quando foi surpreendido pelo impacto na lateral esquerda.
Lucas seguia pela Rua Valdemiro Lopes, em direção à Avenida Dr. Manoel Marinho Montes, saindo do bairro José Braúna. Segundo apuração preliminar, ele estaria em alta velocidade e não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória no cruzamento, colidindo violentamente com o caminhão.
Com a força do impacto, a motocicleta, uma Kingo de placa boliviana NE-9432, ficou completamente destruída. O jovem sofreu fratura exposta na perna direita, possível fratura no ombro e ferimentos no rosto.
Socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Lucas foi levado ao Hospital Raimundo Chaar, onde passou por exames, incluindo uma tomografia computadorizada na cabeça, já que parte do impacto atingiu a região craniana.
Devido à gravidade dos ferimentos, sua transferência para o Pronto-Socorro de Rio Branco deve ocorrer a qualquer momento. O caso está sendo investigado pelas autoridades de trânsito locais.
Epitaciolândia sedia Caravana do TEA e reforça compromisso com a Educação Inclusiva
Na manhã desta quinta-feira, 30 de outubro, Epitaciolândia foi palco de um importante momento voltado à inclusão e à valorização da diversidade. O município, em parceria com Brasiléia, recebeu a Caravana do TEA, uma iniciativa do Programa Mentes Azuis, que tem como propósito fortalecer a rede de apoio às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em todo o Acre.
A ação tem como foco a capacitação de profissionais e familiares, oferecendo formações baseadas em evidências científicas sobre a compreensão e intervenção em comportamentos desafiadores. Durante o encontro, foram abordados princípios da Análise do Comportamento Aplicada (ABA) e técnicas de manejo que contribuem para a promoção da autonomia, inclusão e qualidade de vida das pessoas com TEA.
De forma inédita, o Programa Mentes Azuis percorre os 22 municípios acreanos, ouvindo famílias atípicas e promovendo políticas públicas voltadas ao acolhimento, à escuta ativa e ao fortalecimento da rede de apoio à pessoa autista.
O evento contou com a presença do Presidente da FAPAC, Moisés Diniz, da Secretária Municipal de Educação, Eunice Maia, que representou o Prefeito Sérgio Lopes, do Deputado Estadual Eduardo Veloso, e de Deda, esposo da Deputada Maria Antonia — ambos financiadores do programa. Também participaram gestores, profissionais da educação e saúde, além de famílias atípicas, que vivenciaram um momento de aprendizado, sensibilização e troca de experiências.
A Prefeitura de Epitaciolândia reafirma, com essa iniciativa, seu compromisso com a Educação Inclusiva e com a construção de uma sociedade mais justa, empática e acessível para todos.
