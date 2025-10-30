Flash
Andressa Jamylle, de Rio Branco, é eleita a Miss Universe Acre 2026
Modelo vai defender estado na etapa nacional, que leva o Acre ao Miss Universe Brasil 2026 no ano que vem
A rio-branquense Andressa Jamylle foi eleita a grande vencedora do Miss Universe Acre 2026, evento que ocorreu na noite desta quarta-feira, 29, na capital acreana. A miss Nicole Araújo (Epitaciolândia), ficou na vice-liderança. Já a miss Paula Silva (Feijó) garantiu a terceira colocação. Jordana Castro (miss Plácido de Castro) levou o Miss Popularidade e Maria Feitosa (miss Tarauacá), garantiu a faixa de Miss Simpatia.
Andressa é conhecida e respeitada no mundo miss, já que em 2025 ela foi foi coroada Miss Universe Acre 2025 de Rio Branco durante o Festival da Mandioca e já foi eleita Miss Belezas do Acre.
A nova titular do estado disputou com outras sete candidatas e sua coroação aconteceu no palco da Usina de Arte João Donato.
“Quero trazer essa força da mulher acreana para o Brasil”
Andressa Jamylle é natural de Rio Branco, tem 38 anos, é psicóloga e digital influencer.
Para Andressa, que é mãe solo de duas meninas, o Miss, é muito mais do que beleza — é sobre propósito, superação e representatividade. “Meu sonho vai além da passarela. Amo cuidar de vidas, e ser miss é representar mulheres reais, que transformam desafios em poder”, disse emocionada.
Em sua fala, representa uma mulher comprometida com o cuidado, o conhecimento e quer ser a voz de muitas mulheres. “Aqui não tem quem perdeu. Temos umas apoiando as outras e quero ser essa mensagem de que nós, mulheres, quando nos unimos, nos tornamos muito mais fortes. Tenho duas filhas, sou trabalhadora e como milhares de mães acreanas, carregamos resiliência. Tenho um comprometimento com as causas sociais, o próximo, a vida das pessoas. Vou levar o legado da mulher acreana para todo o Brasil”.
A apresentação da noite final foi do cerimonialista Erivelto Ximenes. No grupo de oito jurados, algumas presenças ilustres, o empresário e presidente da Superliga de Futebol NSL, Nedson Mendes; o secretário de Estado de Habitação e Urbanismo, Egleuson Santiago; a presidente do Deracre, Sula Ximenes, empresárias e especialistas em imagem.
Comentários
Flash
Prefeitura de Epitaciolândia promove II Ciclo Formativo com foco na alfabetização dos anos iniciais
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quarta-feira, 29, o II Ciclo Formativo, com o objetivo de fortalecer o processo de alfabetização das turmas de 1º e 2º ano do Ensino Fundamental e promover a formação continuada dos professores da rede municipal.
O encontro faz parte das ações do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, uma iniciativa do Governo Federal em parceria com a Universidade Federal do Piauí (UFPI), desenvolvida em regime de colaboração com as secretarias estaduais e municipais de educação.
Com o tema “Situações Didáticas de Leitura e Escrita na Alfabetização – 1º e 2º Ano”, o ciclo formativo promoveu momentos de troca de experiências e reflexão sobre práticas pedagógicas voltadas à leitura e à escrita, reforçando o compromisso da gestão municipal com a aprendizagem e o sucesso escolar dos estudantes.
De acordo com a secretária municipal de Educação, Eunice Maia, a formação continuada é um dos pilares para o avanço da educação pública no município.
“Investir na capacitação dos nossos professores é investir diretamente na qualidade do ensino e na garantia de que todas as crianças estejam alfabetizadas na idade certa”, destacou a secretária.
Com iniciativas como essa, a Prefeitura de Epitaciolândia reafirma seu compromisso com a valorização dos profissionais da educação e com a construção de uma escola pública inclusiva, participativa e de qualidade.
Comentários
Flash
Motociclista fica em estado grave após colidir contra estaca em ramal de Porto Acre
Homem de 41 anos sofreu traumatismo craniano e precisou ser intubado ainda na ambulância
O motociclista Rariselmo Pontes de Souza, de 41 anos, ficou em estado grave após sofrer um grave acidente de trânsito no final da tarde desta quarta-feira (29), no km 15 do Ramal dos Paulistas, localizado no Projeto de Assentamento Tocantins, região da Vila do V, em Porto Acre, interior do Acre.
De acordo com informações de moradores, Rariselmo trafegava em uma motocicleta Honda Pop 100, de cor preta, no sentido zona rural/Vila do V, quando perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra uma estaca de madeira que fazia parte de uma cerca.
Com o impacto, o motociclista foi arremessado às margens da estrada, sofrendo traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, trauma no tórax e fratura no braço direito. Moradores que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e colocaram a vítima em uma caminhonete Hilux preta, para levá-la em direção à cidade.
A equipe da ambulância de suporte básico interceptou o veículo no km 12 do Ramal dos Paulistas e iniciou o atendimento de emergência. Diante da gravidade do quadro, foi solicitado reforço da ambulância de suporte avançado, que se encontrou com a equipe no km 20 da AC-10 (estrada de Porto Acre).
O médico Dr. Jônatas Amorim constatou rebaixamento do nível de consciência e realizou a intubação ainda dentro da ambulância, a fim de estabilizar o paciente. Em seguida, Rariselmo foi encaminhado em estado grave ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece sob cuidados intensivos.
A motocicleta foi recolhida por moradores do ramal para ser devolvida posteriormente. O policiamento de trânsito não chegou a ser acionado para atender à ocorrência.
Comentários
Flash
Tenente da Polícia Militar morre em grave acidente na BR-364, em Tarauacá
Veículo colidiu contra pilar de ponte; causas serão investigadas pela Polícia Civil
O tenente da Polícia Militar do Acre, Pedro Soares Gomes, morreu na manhã desta quarta-feira (29) após sofrer um grave acidente de trânsito na BR-364, nas proximidades da região do Corcovado, em Tarauacá, interior do estado.
De acordo com informações preliminares, o militar estava sozinho na caminhonete quando o veículo colidiu violentamente contra o pilar de uma ponte. O impacto destruiu parte da frente do automóvel e causou ferimentos fatais no oficial.
Equipes do Instituto Médico Legal (IML) e da Polícia Civil foram acionadas para realizar os procedimentos de perícia e a remoção do corpo. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.
A morte do tenente Pedro Soares Gomes causa comoção entre colegas de farda e na comunidade local, onde ele era bastante conhecido pelo trabalho na segurança pública.
Você precisa fazer login para comentar.