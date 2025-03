André Vale pede serviços de quimioterapia ao Hospital de Brasileia

O deputado estadual André Vale (Podemos) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa, nesta quarta-feira, 26, para apresentar uma indicação à Mesa Diretora, solicitando a extensão dos serviços atualmente oferecidos no Hospital do Juruá para o Hospital Regional de Brasileia. A proposta visa beneficiar não apenas o município de Brasileia, mas também as cidades de Epitaciolândia, Xapuri e Assis Brasil, abrangendo toda a região do Alto Acre

Entre os serviços mencionados pelo deputado estão a infusão de quimioterapia, a realização de ressonância magnética, cirurgias de joelho e procedimentos de cateterismo, todos já disponíveis no Vale do Juruá. Além disso, André Vale solicitou a implementação de procedimentos de hemodiálise no Hospital de Brasileia. Ele também propôs a realização de um mutirão de cirurgias, semelhante ao programa Opera Acre, que já ocorre em hospitais como o de Senador Guiomard e no Vale do Juruá.

O parlamentar destacou que essas medidas têm o objetivo de facilitar o acesso da população local a serviços de saúde especializados, reduzindo a necessidade de deslocamento até a capital. André Vale espera que o governador e o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, considerem a proposta com atenção, visando atender de forma mais eficaz às necessidades das comunidades do Alto Acre.

