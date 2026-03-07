André Kamai quer 50% de desconto no IPTU para ruas intrafegáveis em Rio Branco

Uma equipe do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), composta por engenheiros agrônomos das regionais de Cruzeiro do Sul, Brasiléia e Rio Branco, além de uma engenheira florestal, realizou, entre os dias 2 e 6 de março, uma visita técnica ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea/MT), no estado de Mato Grosso, um dos maiores polos de produção de soja do Brasil. A programação ocorreu em Cuiabá e em municípios da região, com o objetivo de conhecer de perto as estratégias, programas e procedimentos adotados pelo estado, considerado referência nacional em defesa sanitária vegetal.

Durante a missão institucional, os técnicos acreanos acompanharam inspeções em lavouras de soja, onde foram apresentados aos procedimentos de monitoramento fitossanitário, identificação de pragas e as estratégias de fiscalização relacionadas ao cadastro de unidades de produção, ao vazio sanitário e ao controle da semeadura da soja.

O corpo técnico do Indea demonstrou, na prática, metodologias de amostragem, coleta de material vegetal e análise em campo, além de apresentar as estratégias de vigilância ativa utilizadas no estado para prevenir e controlar pragas de grande impacto econômico, como a ferrugem asiática da soja e a planta daninha amaranthus palmeri.

Entre os principais temas abordados durante o intercâmbio técnico estiveram a fiscalização do vazio sanitário da soja, procedimentos de cadastro de plantio e acompanhamento das unidades de produção, rotinas de monitoramento e comunicação de focos de ferrugem asiática, protocolos de vigilância e controle do amaranthus palmeri, integração entre setores administrativos, regionais e equipes de campo, uso de ferramentas tecnológicas e sistemas de informação na gestão da defesa vegetal, monitoramento e identificação de pragas com uso de tecnologias e inteligência artificial.

“A capacitação realizada em Mato Grosso foi fundamental para conhecermos, na prática, a rotina de fiscalização voltada ao reconhecimento da ferrugem asiática da soja em campo e à coleta de amostras para análise. Essa experiência é essencial para a geração de dados que irão subsidiar o desenvolvimento de algoritmos de Inteligência Artificial. A proposta agora é iniciar a aplicação dessas práticas no Acre, contribuindo para a modernização da defesa agropecuária e para a construção de soluções de IA voltadas ao monitoramento fitossanitário”, explica Erica Mendonça, engenheira florestal e auditora fiscal do Idaf.

A programação também incluiu visita a unidades de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos. No local, a equipe conheceu os procedimentos de logística reversa, armazenamento e destinação ambientalmente adequada desse material, etapa considerada essencial para a sustentabilidade da produção agrícola. A visita também permitiu conhecer experiências que dialogam com as ações já realizadas no Acre, por meio de campanhas de recebimento itinerante de embalagens vazias de agrotóxicos.

Segundo Ligiane Amorim, coordenadora do programa de sanidade das grandes culturas do Idaf, a experiência permitiu compreender, na prática, como Mato Grosso estrutura suas ações de fiscalização, monitoramento e gestão fitossanitária em grandes áreas de produção agrícola.

“A troca de experiências com estados que possuem programas consolidados fortalece significativamente o nosso trabalho e contribui para o aprimoramento das estratégias de vigilância, monitoramento e prevenção de pragas que podem impactar diretamente a produção agrícola. Esses momentos de aprendizado permitem conhecer na prática metodologias que já vêm apresentando bons resultados em outras regiões, além de possibilitar a adaptação dessas estratégias à realidade do nosso estado. Ao compartilhar conhecimentos, tecnologias e formas de atuação em campo, conseguimos fortalecer ainda mais o sistema de defesa agropecuária, tornando as ações mais eficientes, preventivas e alinhadas às necessidades dos produtores rurais”, destacou.

O fortalecimento da defesa agropecuária no Acre reforça a importância da cooperação entre os órgãos de defesa agropecuária do país que possuem programas estruturados na área. O Idaf tem buscado ampliar o intercâmbio técnico para aprimorar protocolos, fortalecer a vigilância fitossanitária e prevenir a entrada e disseminação de pragas de importância econômica. A ação também destacou a importância da parceria institucional, bem como a receptividade da equipe do Indea/MT durante toda a programação técnica.























