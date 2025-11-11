Flash
André Kamai critica presença de secretário na Câmara e diz que Executivo não pode interferir em emendas da LDO
Vereador afirma que gestão tenta redirecionar propostas parlamentares e defende autonomia do Legislativo nas decisões orçamentárias
O vereador André Kamai (PT) criticou, na sessão desta terça-feira (11), a participação do secretário interino da Pasta Especial Municipal de Articulação Institucional, Rennan Biths, na Câmara Municipal de Rio Branco durante as discussões sobre vetos à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a readequação de emendas parlamentares.
Kamai afirmou que a presença do representante do Executivo para tratar da redistribuição das propostas não condiz com o papel institucional da Prefeitura e classificou a ação como uma interferência indevida no processo legislativo.
“Apresentamos as emendas na LDO quando ela chegou à Casa. Infelizmente, como outros projetos do Executivo, a LDO entrou de última hora e não tivemos tempo suficiente para debater. Fizemos as emendas mais urgentes e agora recebemos a notícia de que a Prefeitura está vetando quase todas, sob o argumento de redistribuir para outras leis. Isso não é papel da Prefeitura. Ela não pode se meter no processo legislativo”, afirmou.
O parlamentar reforçou que a Câmara tem autonomia para propor, debater e manter as emendas apresentadas. “A Câmara tem legitimidade para fazer as alterações necessárias na LDO, e nós vamos lutar para sustentar nossas emendas”, completou.
O vereador também contestou a justificativa de que algumas propostas deveriam ser migradas para outras peças orçamentárias, como o Plano Plurianual (PPA) ou a Lei Orçamentária Anual (LOA), que ainda não foram formalmente discutidas no Legislativo.
“O debate do PPA e da LOA é posterior e ainda não foi aberto. Não podemos discutir na LDO o que a Prefeitura acha que deve ser tratado em outras leis. Se o Executivo quiser discutir o PPA ou a LOA, a Casa está aberta, pelo tempo que for necessário, para construir o melhor texto possível”, concluiu Kamai.
Nota pública do vice-reitor da UFAC revela profunda crise política e indica perseguição interna na gestão da universidade
A Universidade Federal do Acre (UFAC) vive um momento delicado na sua alta administração após a divulgação de uma nota pública pelo vice-reitor, Professor Josimar Batista Ferreira, que escancarou o rompimento político com o grupo que dirige a instituição desde 2012, após perseguição interna na gestão da universidade.
O documento, publicado nesta segunda-feira (10), foi uma resposta direta à decisão da reitora, Prof.ª Margarida Aquino, de retirar do vice-reitor o comando da Assessoria de Cooperação Interinstitucional (ACI) – setor que Josimar liderava desde o início de seu mandato em 2018. A medida, formalizada sem diálogo prévio e de forma inesperada, é vista por ele como um gesto de retaliação e uma tentativa de esvaziar sua atuação institucional, em meio à proximidade das eleições para a Reitoria.
Na nota, o vice-reitor afirma que a decisão “configura um desmonte deliberado que visa atingir minha atuação institucional, canalizando a função pública para o exclusivo atendimento de interesses particulares, em detrimento da própria UFAC”. O tom utilizado por Josimar expõe as divergências nos bastidores da alta administração universitária.
Josimar sugere que a medida integra um projeto de deslegitimação de sua imagem pública, citando inclusive episódios anteriores, como a negação do exercício de substituições da reitora — prerrogativa regimental do cargo. “Essa medida surge como mais um capítulo de um projeto sistemático de enfraquecimento da minha atuação institucional”, escreveu o vice-reitor.
Consultados, dois servidores da UFAC informaram que a nota pública foi lida como um marco de rompimento político entre Josimar e Margarida. Com isso, ganha força a especulação de que o vice-reitor deverá disputar o comando da universidade em oposição ao grupo que ajudou a eleger, após divergências na condução administrativa — inclusive práticas centralizadoras e autoritárias, incompatíveis com os princípios de organização universitária.
“Seguirei firme cumprindo meu dever institucional, com dignidade e lealdade à missão da universidade. E, como sempre, ao lado da comunidade, defenderei os valores que nos unem: a justiça, a igualdade, o pluralismo e a democracia”, concluiu o vice-reitor.
Até o momento, a Reitoria não se manifestou oficialmente sobre as declarações do vice-reitor.
Advogada presa com drogas em presídio do AC é solta após audiência de custódia
Defesa sai em liberdade provisória um dia após ser flagrada com 800g de maconha; Justiça impõe medidas cautelares
A advogada Mariana Oliveira deixou a prisão nesta terça-feira (11), após decisão do Juízo da Vara de Garantias, em audiência de custódia realizada no Fórum Criminal de Rio Branco. A profissional havia sido presa em flagrante, na segunda-feira (10), ao ser flagrada com 800 gramas de maconha no interior do Complexo Penitenciário de Rio Branco, o maior do estado.
De acordo com as informações do processo, o entorpecente foi encontrado entre os seios e também na bolsa da advogada. Além disso, durante diligências, a polícia apreendeu cerca de 3,5 quilos da mesma droga na residência dela.
Ao conceder a liberdade provisória, o juiz impôs medidas cautelares, incluindo o afastamento de Mariana do sistema prisional e a obrigatoriedade de manter atualizados endereço e contato telefônico. O magistrado não determinou o uso de tornozeleira eletrônica.
Como a prisão ocorreu em flagrante, a Polícia Civil tem prazo de 10 dias para concluir o inquérito e encaminhar o caso ao Poder Judiciário. A investigação seguirá sob responsabilidade da autoridade policial competente.
Pela primeira vez na fronteira, grupo de comédia Cala Risadas faz show neste sábado no QGIV
O grupo acreano Caça-Risadas chega à Fronteira neste sábado(15) com um show especial de stand-up comedy no QGiv Gastrobar, prometendo uma noite de muitas gargalhadas e boa música.
O espetáculo será comandado pelos humoristas acreanos Geovany Calegário e Rafael Barbosa, conhecidos por transformar o cotidiano acreano em boas doses de humor e identificação com o público. A apresentação faz parte da turnê que tem lotado bares e casas de show em várias cidades do estado.
As mesas para quatro pessoas estão sendo vendidas por R$ 80, em lote promocional até quarta-feira (13). Após essa data, o valor será reajustado, por isso os organizadores alertam para o público garantir o ingresso com antecedência.
E para encerrar a noite em grande estilo, o evento contará ainda com o pós-show de Marcos Leite e banda, trazendo um repertório animado para o público continuar a diversão.
📍 Local: QGiv Gastrobar
📅 Data: Sexta-feira, 15 de novembro
💰 Mesa para 4 pessoas: R$ 80 (lote promocional até quarta-feira)
📞 Ingressos e reservas: (68) 99908-0985
