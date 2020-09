Notícias da Hora

O ex-prefeito André Hassem informou na manhã desta quarta-feira (16) que o Solidariedade decidiu em convenção que apoiará a candidatura do empresário Eventor Soares (PSL) na disputa pelo comando da prefeitura do município de Epitaciolândia nas eleições deste ano.

Segundo André Hassem, não procedem as especulações que o partido estaria na aliança que apoio a reeleição de Tião Flores (Progressistas).

“O Solidariedade está Everton Soares e não com Tião Flores. Isso foi decidido em convenção e vamos trabalhar para eleger o Everto”, confirmou André Hassem.

Ele destaca que há “uma central de boatos criada no município para tentar desestabilizar o candidato do PSL que vem liderando as pesquisas deste que colocou seu nome como pré-candidato”. Hassem destaca que “bateu o desespero dos adversários no município”.

