Andirá surpreende e elimina Humaitá nas quartas do Sub-20 com vitória por 3 a 2

Equipe masculina vence por 7 a 2 e avança com antecedência. Já o time feminino é goleado por 9 a 1, mas ainda tem chances e aposta em reforços para garantir a vaga.

A penúltima rodada da primeira fase trouxe resultados opostos para as equipes masculina e feminina. No masculino, a vitória expressiva por 7 a 2 garantiu a classificação antecipada. A partida, no entanto, foi encerrada aos 5 minutos do segundo tempo após o goleiro do time do João Eduardo se lesionar e, sem goleiro reserva ou jogadores com uniforme para substituição, a equipe adversária concordou em encerrar o confronto.

Já no feminino, a equipe enfrentou um domingo difícil. O combinado de Porto Acre e Epitaciolândia impôs uma dura goleada de 9 a 1, dificultando a situação na tabela. Apesar do revés, a equipe ainda tem chances de classificação e promete reforços para o próximo jogo decisivo.

A última rodada promete fortes emoções, especialmente no feminino, onde a luta pela vaga continua aberta.

