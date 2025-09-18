fbpx
Cotidiano

Andirá e São Francisco iniciam disputa pelo acesso e vaga na decisão

Publicado

56 minutos atrás

em

Foto Sueli Rodrigues: Yago e Thiago são peças importantes no São Francisco e no Andirá

Andirá e São Francisco fazem nesta quinta, 18, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, o primeiro confronto pela semifinal do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. As duas equipes entram em igualdade de condições e quem somar quatro pontos garante o acesso e uma vaga na final do torneio.

Planejamento tático

Sem desfalques, o técnico João Paulo Lourenço vai apostar na parte tática para tentar vencer o confronto.

“Vamos jogar contra uma equipe bastante ofensiva e por isso a nossa marcação será um ponto chave”, disse o treinador do Morcego.

No ataque

O São Francisco, mais uma vez, vai apostar na marcação alta e na força ofensiva no duelo contra o Andirá. O técnico Erick Rodrigues deixou para definir os titulares somente na Arena da Floresta, mas a meta é garantir uma vantagem para o segundo confronto.

Trio de Rondônia

Um trio de Rondônia comanda a partida entre Andirá e São Francisco. Angleison Marcos será o árbitro e terá como auxiliares Márcia Caetano e Thiago Ferreira.

Comentários

Cotidiano

Assermurb derrota o Andirá e segue na luta por uma vaga nas quartas

Publicado

44 minutos atrás

em

18 de setembro de 2025

Por

Foto João Valente: Assermurb conquistou uma vitória importante na disputa pela classificação

A Assermurb derrotou o Andirá por 4 a 1 nesta quarta, 17, no Florestinha, e chegou aos 8 pontos na fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17. A Assermurb ocupa a 6ª colocação depois de sete partidas disputadas.

Santa x Tigre

Santa Cruz e Plácido de Castro fazem mais um confronto da primeira fase do Estadual Sub-17 nesta quinta, 18, a partir das 15 horas, na Arena da Floresta. O confronto marca o reencontro do meia Mussarela, do Plácido de Castro, com a sua ex-equipe.

Comentários

Cotidiano

Brenda acerta com Galvez e é mais um reforço para o Estadual

Publicado

46 minutos atrás

em

18 de setembro de 2025

Por

Foto arquivo pessoal: Brenda chega no Galvez como uma grande contratação

A meia Brenda, ex-Operário do Mato Grosso, é mais um reforço do Galvez para a disputa do Campeonato Estadual Feminino. O acordo foi fechado nesta quarta, 17, e a atleta chega para ser titular nas Imperatrizes.

“Vamos montar um time para tentar a conquista do bicampeonato. A competição vai ser uma das mais disputadas dos últimos anos e estamos tentando fechar um elenco forte”, comentou o presidente do Galvez, Igor Oliveira.

Mais atletas

Igor Oliveira ainda tenta as contratações de uma lateral esquerda, uma meia e uma atacante de área.

“Temos negociações encaminhadas e até o início da próxima semana devemos fechar. Quero um grupo com 23 atletas”, afirmou o dirigente.

Segue com a preparação

Ainda sem o elenco completo, o técnico Maurício Carneiro vem comandando os treinamentos no Sesc. A meta é ter todas as atletas em Rio Branco no fim da próxima semana.

Comentários

Cotidiano

Fórum Estadual de Formação Esportiva tem excelente participação

Publicado

51 minutos atrás

em

18 de setembro de 2025

Por

Fotos Ingrid Kelly/Secom Acre: Governador Gladson Cameli com os palestrantes na abertura do Fórum

O Fórum Estadual de Formação Esportiva promovido pelo Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), Associação Filhos do Rei (Asdefir) e governo do Estado por intermédio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL) no auditório da Uninorte nesta quarta, 17, teve uma excelente participação e foi um sucesso.

“O Fórum pode ser um divisor para o esporte acreano. Precisamos investir em formação, qualificação e esse é um primeiro passo muito importante”, declarou o presidente da Asdefir, João Renato Jácome.

Governador presente

O governador Gladson Cameli esteve presente na abertura da programação do Fórum e mais uma vez ficou provada a agenda positiva do esporte.

Palestras relevantes

Lars Grael, Magic Paula, André Heller, Emerson Appel foram os palestrantes do Fórum. Lições de vida, belas histórias e incentivo para vencer no mundo dos esportes foram alguns dos vários temas explorados durante as palestras.

Comentários

