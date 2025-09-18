Andirá e São Francisco iniciam disputa pelo acesso e vaga na decisão

Andirá e São Francisco fazem nesta quinta, 18, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, o primeiro confronto pela semifinal do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. As duas equipes entram em igualdade de condições e quem somar quatro pontos garante o acesso e uma vaga na final do torneio.

Planejamento tático

Sem desfalques, o técnico João Paulo Lourenço vai apostar na parte tática para tentar vencer o confronto.

“Vamos jogar contra uma equipe bastante ofensiva e por isso a nossa marcação será um ponto chave”, disse o treinador do Morcego.

No ataque

O São Francisco, mais uma vez, vai apostar na marcação alta e na força ofensiva no duelo contra o Andirá. O técnico Erick Rodrigues deixou para definir os titulares somente na Arena da Floresta, mas a meta é garantir uma vantagem para o segundo confronto.

Trio de Rondônia

Um trio de Rondônia comanda a partida entre Andirá e São Francisco. Angleison Marcos será o árbitro e terá como auxiliares Márcia Caetano e Thiago Ferreira.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários