Andirá e Santa Cruz disputam liderança do Estadual da 2ª Divisão

Andirá e Santa Cruz fazem nesta terça, 2, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, a partida de abertura da 4ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O Santa Cruz é líder da primeira fase com 7 pontos e o Andirá ocupa a 2ª colocação com 6.

Classifica com vitória

O Santa Cruz conquista a classificação para semifinal se vencer. A Capivara chegará aos 10 pontos e não poderá mais ser alcançada pelo Plácido de Castro, 5º colocado com 3.

Não deve mexer

O técnico Bruno Monteiro vai manter a estrutura tática do Santa Cruz e por isso não deve realizar mudanças. A equipe goleou o Plácido de Castro por 8 a 0 na última rodada.

Andirá com ajustes

João Paulo Lourenço fez ajustes no Andirá e o setor de marcação será reforçado. O Morcego quer garantir um bom resultado para se aproximar da classificação.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários