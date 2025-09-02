Cotidiano
Andirá e Santa Cruz disputam liderança do Estadual da 2ª Divisão
Andirá e Santa Cruz fazem nesta terça, 2, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, a partida de abertura da 4ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O Santa Cruz é líder da primeira fase com 7 pontos e o Andirá ocupa a 2ª colocação com 6.
Classifica com vitória
O Santa Cruz conquista a classificação para semifinal se vencer. A Capivara chegará aos 10 pontos e não poderá mais ser alcançada pelo Plácido de Castro, 5º colocado com 3.
Não deve mexer
O técnico Bruno Monteiro vai manter a estrutura tática do Santa Cruz e por isso não deve realizar mudanças. A equipe goleou o Plácido de Castro por 8 a 0 na última rodada.
Andirá com ajustes
João Paulo Lourenço fez ajustes no Andirá e o setor de marcação será reforçado. O Morcego quer garantir um bom resultado para se aproximar da classificação.
Pela 1ª vez na história, Acre tem atleta convocado para Seleção Brasileira de Natação
Luiz Antônio Jerônimo, 14 anos, recebe chance inédita na seleção da modalidade para competir na Copa Pacífico, entre dias 10 e 16 de novembro, em Cochabamba, na Bolívia
O acreano Luiz Antônio Jerônimo segue em ascensão na carreira e agora é da seleção brasileira. O atleta de 14 anos foi convocado na última semana para disputa da Copa Pacífico de Natação, entre os dias 10 e 16 de novembro, em Cochabamba, na Bolívia.
A informação foi divulgada inicialmente pelo site PHD Esporte Club, e confirma pelo ge com o presidente da Federação Aquática do Estado do Acre (Faea), Ricardo Sampaio, na manhã desta segunda-feira (1).
De acordo com o dirigente, a Seleção convocada reunirá atletas das regiões Norte e Nordeste, levando em consideração os desempenhos na Copa Norte, Norte e Nordeste e Brasileiro de Natação.
– Nessa competições o Luiz teve excelentes resultados e na semana passada ele foi convocado. Estamos dando o aval, lógico, Pra ele participar desse evento – destaca Ricardo Sampaio.
Na Copa Pacífico, de acordo com a Faea, Luiz Antônio Jerônimo vai disputar as provas de 100m e 200m peito, e 200m medley.
Prodígio da modalidade no Acre, o atleta de 14 anos tem alcançado marcas expressivas e coleciona inúmeras conquistas. Recentemente, o atleta faturou sete medalhas, sendo cinco ouros, no Troféu Dr. Milton Medeiros de Natação, em Fortaleza (CE).
Acre está em nível de alerta para Síndrome Respiratória Aguda Grave
O novo Boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira (28), colocou o Acre entre os 20 estados brasileiros em nível de alerta para casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). A análise, referente à Semana Epidemiológica 34 (17 a 23 de agosto), reforça a necessidade de atenção redobrada da população e das autoridades de saúde no monitoramento das síndromes gripais.
De acordo com o levantamento, o Acre integra a lista de estados que apresentam incidência de SRAG em patamar de atenção, ao lado de Amazonas, Distrito Federal, Mato Grosso, Goiás, Alagoas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Sergipe.
No cenário nacional, o estudo aponta aumento de casos de SRAG em crianças e adolescentes entre 2 e 14 anos, com destaque para a circulação do rinovírus. A pesquisadora Tatiana Portella, do Programa de Processamento de Dados Científicos da Fiocruz, reforça a importância de medidas preventivas.
“Caso crianças e adolescentes nessa faixa etária apresentem sintomas de gripe ou resfriado, é recomendado que fiquem em casa para evitar a transmissão do vírus. Idosos e pessoas imunocomprometidas devem se vacinar contra a Covid-19 a cada seis meses, enquanto os demais grupos de risco precisam manter o reforço anual”, destacou.
O boletim ainda indica que, em nível nacional, já foram notificados 163.956 casos de SRAG em 2025. Desses, 87.741 (53,5%) tiveram resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, sendo 24,6% de influenza A, 1,1% de influenza B, 45,1% de vírus sincicial respiratório, 25,2% de rinovírus e 7% de Sars-CoV-2 (Covid-19).
Acre perde posições e ocupa penúltimo lugar em ranking de infraestrutura
O Acre caiu duas colocações no Ranking de Competitividade dos Estados 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), e agora ocupa a 26ª posição, à frente apenas do Amazonas. Em 2024, o estado estava na 24ª posição.
O levantamento mostra que a infraestrutura continua sendo um dos maiores entraves para a competitividade no País. Entre os principais fatores apontados estão o baixo nível de investimentos, a má alocação de recursos e as falhas regulatórias, que comprometem o desenvolvimento do setor.
O pilar de infraestrutura é o terceiro mais relevante do ranking, respondendo por 11,4% da nota final. Ele reúne indicadores de rodovias, energia, telecomunicações, saneamento e transporte aéreo, avaliando aspectos de acesso, custo e qualidade dos serviços. A pesquisa evidencia situações que vão desde a ausência total de infraestrutura até casos em que ela existe, mas apresenta baixa qualidade ou tarifas excessivamente altas, limitando a competitividade dos estados
O estudo também destaca que, enquanto o Brasil chegou a investir mais de 5% do PIB em infraestrutura nos anos 1970, esse índice caiu para pouco mais de 2% na última década. A queda reflete diretamente na dificuldade de estados como o Acre em melhorar seus indicadores.
Indicadores avaliados no pilar de infraestrutura
De acordo com o CLP, os indicadores avaliados no pilar de infraestrutura em 2025 incluem a acessibilidade e a qualidade dos serviços de telecomunicações (com dados da ANATEL e IBGE), o custo de combustíveis (ANP), o custo de saneamento básico (SINISA), a disponibilidade de voos diretos (ANAC), o acesso e o custo da energia elétrica, além da qualidade desse serviço. Também foram analisados a qualidade das rodovias (CNT) e o backhaul de fibra óptica (ANATEL).
