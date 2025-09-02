Cotidiano
Andirá e Santa Cruz disputam liderança do Estadual da 2ª Divisão
Andirá e Santa Cruz fazem nesta terça, 2, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, a partida de abertura da 4ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O Santa Cruz é líder da primeira fase com 7 pontos e o Andirá ocupa a 2ª colocação com 6.
Classifica com vitória
O Santa Cruz conquista a classificação para semifinal se vencer. A Capivara chegará aos 10 pontos e não poderá mais ser alcançada pelo Plácido de Castro, 5º colocado com 3.
Não deve mexer
O técnico Bruno Monteiro vai manter a estrutura tática do Santa Cruz e por isso não deve realizar mudanças. A equipe goleou o Plácido de Castro por 8 a 0 na última rodada.
Andirá com ajustes
João Paulo Lourenço fez ajustes no Andirá e o setor de marcação será reforçado. O Morcego quer garantir um bom resultado para se aproximar da classificação.
No AC, PL cria mural digital com nomes e fotos de condenados por violência contra mulher
O deputado estadual Fagner Calegário (Podemos) anunciou nesta terça-feira, 02, em entrevista ao programa Boa Conversa – Edição Aleac, que vai protocolar um projeto de lei que cria um cadastro estadual de pessoas condenadas por crime de violência contra a mulher, contendo nome, foto e dados processuais dos condenados.
O sistema ficará sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Segurança Pública e será disponibilizado na internet, também com acesso pela Secretaria de Estado da Mulher.
“Olha, esse projeto de lei já entrou em vigor no Estado do Piauí e a gente tem feito a adaptação dele aqui para o nosso Estado e ele visa ser mais uma ação prática no combate à violência contra a mulher e também na transparência dos processos. A gente sabe que hoje o agressor tem a sua identidade preservada e hoje a gente criar um cadastro estadual que ficaria sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Segurança Pública, contendo o nome, a foto e os dados do processo, numa página na internet, no caso da própria secretaria e também da Secretaria de Estado da Mulher, que hoje é a secretaria que cuida das políticas públicas voltadas para a mulher, visa combater e ter mais transparência, sobretudo nas ações da própria Secretaria de Estado da Mulher. A gente sabe que o Estado do Acre figura como o sexto estado no ranking de feminicídio e está aí entre os 10 de violência contra a mulher”, pontuou.
Calegário destacou que a proposta já foi discutida com a secretária de Estado da Mulher, Márdhia El-Shawwa, e que será apresentada ainda esta semana. “Isso é mais uma ação prática, que eu já conversei com a secretária e a gente vai estar protocolando amanhã, quarta-feira, porque estamos finalizando a coleta dos dados para subsidiar toda a defesa técnica”, ressaltou.
Durante a entrevista, ele também comentou sobre questionamentos envolvendo a legalidade da proposta e possíveis riscos de inconstitucionalidade, já que o governo estadual tem vetado diversos projetos de lei por vício de iniciativa. O parlamentar explicou que o cadastro contemplará apenas pessoas condenadas com trânsito em julgado, assegurando o devido processo legal.
“Aquele que ainda está na fase da tramitação processual, ele não é condenado. Agora, após o trânsito em julgado, a gente tem a condenação. E aí sim, somente sobre esses condenados, resguardada ali a ampla defesa, o contraditório, porque ele pode ter sido indiciado, processado, mas ter sido absolvido no processo. Então esse daí não terá o seu nome ali, a sua foto estampada nesse mural digital”, explicou.
Ao justificar a urgência da medida, Calegário ressaltou os índices alarmantes de violência contra a mulher no Acre. “Mas a gente precisa dizer que figuramos no topo do ranking de feminicídio. Semana passada tivemos uma tentativa e um feminicídio. Tudo isso é mais uma ação do nosso mandato que visa de forma efetiva trazer segurança para as mulheres que são vítimas hoje no nosso Estado”, finalizou.
Gladson entrega novos leitos para gestantes de alto risco na Maternidade Bárbara Heliodora
O governador Gladson Cameli participou na manhã desta terça-feira, 02, da entrega da revitalização das enfermarias da Unidade Canguru e do setor de acolhimento da Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco (AC). O evento contou com a presença do secretário de Saúde, Pedro Pascoal, e da diretora-geral da unidade, Simone Prado.
Durante a solenidade, Cameli destacou o esforço do governo em ampliar e melhorar a estrutura de saúde do Acre.“Dia a dia nós recuperamos, reformamos os leitos e aqui são 79 leitos, sendo 10 novos, sendo entregue a mais para toda a população, leitos revitalizados, equipados para que a paciente possa se sentir mais acolhido, mais atendido, com atendimento humanizado. E isso é o nosso compromisso, em melhorar a vida das pessoas, em diminuir as dificuldades. Seja investimento menor que seja, mas o que importa é que de fato aquele pequeno investimento ou o maior chegue na ponta para que as pessoas possam ser atendidas e lógico que as mulheres possam ter cada vez mais um lugar digno para dar luz às nossas autoridades”, afirmou o governador.
Cameli ressaltou ainda que a integração entre secretarias é essencial para melhorar o atendimento à população.
“Isso mostra a união da equipe governamental. E para mim é gratificante porque diminui o tempo de espera quando você vê as secretarias integradas, sintonizadas. A gente vai diminuir o tempo de espera, aumentar a eficiência no atendimento, que essa é a nossa obrigação, eu que estou governador, para que a gente possa cada vez mais diminuir a diferença entre as pessoas. Não é justo. Nós estamos no ano de 2025, às vezes, por uma falha de comunicação, a população pagar um preço. E eu sei que temos defeitos, tem muita coisa que precisa ser melhorada, mas nós estamos avançando no dia a dia, seja na parte da saúde, quanto na educação, na segurança, infraestrutura principalmente”, completou.
O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, reforçou que a revitalização é uma medida provisória para dar mais conforto às pacientes até a entrega da nova maternidade, prevista para começar a funcionar ainda este ano.
“A nova maternidade já está na reta final, mas enquanto ela não ficar pronta, nós precisamos dar atendimento digno para os nossos pacientes. Então, aqui nós estamos entregando a revitalização das enfermarias, conseguimos ampliar e colocar mais 10 novos leitos. Então, os pacientes que antes aguardavam o trabalho de parto, algum procedimento, para avaliação, até mesmo tratamento, hoje elas têm esses 10 novos leitos, que ficam ali à disposição para atendimento, e a gente consegue desafogar um pouco o pronto atendimento ali à porta”, explicou.
“Valor mais ou menos de 300 mil reais investido aqui nessa revitalização. E hoje também vocês estarão lá para ver a entrega dos novos equipamentos, no valor de mais de 3 milhões de reais, equipamentos que também serão distribuídos aqui na nova maternidade e nos hospitais do interior. Nós temos provavelmente a primeira etapa até o final desse ano. Nesse caso, quem está acompanhando a obra é o secretário de Obras, Italo Lopes”, acrescentou.
Já a diretora-geral da maternidade, Simone Prado, ressaltou o impacto da ampliação de leitos para as gestantes de alto risco
“Nós tivemos aqui uma revitalização durante esses meses para melhor atender nossas grávidas. E nós tivemos 10 leitos a mais agora para as gravidez de alto risco. Então isso vai otimizar mais ainda o nosso atendimento. Então nós temos aqui vários projetos que fazem a equipe serem treinadas para que possam estar tendo essa conscientização. Porque você sabe que quando o bebê nasce, não tem coisa melhor do que ele estar pertinho da mãe dele”, finalizou.
Depois de derrota, Erismeu Silva é desligado do Atlético
Erismeu Silva não é mais treinador do Atlético. O profissional foi comunicado na manhã desta terça, 2, pelo vice-presidente do Galo, Ricardo Lopes.
Além da derrota para o São Francisco por 3 a 0 no Campeonato Estadual da 2ª Divisão, o futebol apresentado e o relacionamento com parte do elenco determinaram a demissão do técnico.
Éden assume como interino
O diretor de futebol do Atlético, Éden Barros, assume o posto e vai comandar a equipe na partida contra o Náuas. O confronto pela 4ª rodada da fase de classificação da Série B será disputado no sábado, 6, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta.
“Assumo a equipe contra o Náuas, mas para sequência da competição precisamos contratar um treinador. Tenho uma situação pessoal importante e não posso ficar 100% no Atlético”, explicou Éden Barros.
Kinho ou Mazzuia
Kinho Brito e Ivan Mazzuia são as principais opções para assumir o comando do Galo na reta final do Estadual da 2ª Divisão. Ricardo Lopes avalia os nomes e uma definição deve ocorrer, no máximo, até a próxima sexta, 5.
