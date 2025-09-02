Andirá e Santa Cruz disputam liderança do Estadual da 2ª Divisão

O governador Gladson Cameli participou na manhã desta terça-feira, 02, da entrega da revitalização das enfermarias da Unidade Canguru e do setor de acolhimento da Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco (AC). O evento contou com a presença do secretário de Saúde, Pedro Pascoal, e da diretora-geral da unidade, Simone Prado.

Durante a solenidade, Cameli destacou o esforço do governo em ampliar e melhorar a estrutura de saúde do Acre.“Dia a dia nós recuperamos, reformamos os leitos e aqui são 79 leitos, sendo 10 novos, sendo entregue a mais para toda a população, leitos revitalizados, equipados para que a paciente possa se sentir mais acolhido, mais atendido, com atendimento humanizado. E isso é o nosso compromisso, em melhorar a vida das pessoas, em diminuir as dificuldades. Seja investimento menor que seja, mas o que importa é que de fato aquele pequeno investimento ou o maior chegue na ponta para que as pessoas possam ser atendidas e lógico que as mulheres possam ter cada vez mais um lugar digno para dar luz às nossas autoridades”, afirmou o governador.

Cameli ressaltou ainda que a integração entre secretarias é essencial para melhorar o atendimento à população.

“Isso mostra a união da equipe governamental. E para mim é gratificante porque diminui o tempo de espera quando você vê as secretarias integradas, sintonizadas. A gente vai diminuir o tempo de espera, aumentar a eficiência no atendimento, que essa é a nossa obrigação, eu que estou governador, para que a gente possa cada vez mais diminuir a diferença entre as pessoas. Não é justo. Nós estamos no ano de 2025, às vezes, por uma falha de comunicação, a população pagar um preço. E eu sei que temos defeitos, tem muita coisa que precisa ser melhorada, mas nós estamos avançando no dia a dia, seja na parte da saúde, quanto na educação, na segurança, infraestrutura principalmente”, completou.

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, reforçou que a revitalização é uma medida provisória para dar mais conforto às pacientes até a entrega da nova maternidade, prevista para começar a funcionar ainda este ano.

“A nova maternidade já está na reta final, mas enquanto ela não ficar pronta, nós precisamos dar atendimento digno para os nossos pacientes. Então, aqui nós estamos entregando a revitalização das enfermarias, conseguimos ampliar e colocar mais 10 novos leitos. Então, os pacientes que antes aguardavam o trabalho de parto, algum procedimento, para avaliação, até mesmo tratamento, hoje elas têm esses 10 novos leitos, que ficam ali à disposição para atendimento, e a gente consegue desafogar um pouco o pronto atendimento ali à porta”, explicou.

“Valor mais ou menos de 300 mil reais investido aqui nessa revitalização. E hoje também vocês estarão lá para ver a entrega dos novos equipamentos, no valor de mais de 3 milhões de reais, equipamentos que também serão distribuídos aqui na nova maternidade e nos hospitais do interior. Nós temos provavelmente a primeira etapa até o final desse ano. Nesse caso, quem está acompanhando a obra é o secretário de Obras, Italo Lopes”, acrescentou.

Já a diretora-geral da maternidade, Simone Prado, ressaltou o impacto da ampliação de leitos para as gestantes de alto risco

“Nós tivemos aqui uma revitalização durante esses meses para melhor atender nossas grávidas. E nós tivemos 10 leitos a mais agora para as gravidez de alto risco. Então isso vai otimizar mais ainda o nosso atendimento. Então nós temos aqui vários projetos que fazem a equipe serem treinadas para que possam estar tendo essa conscientização. Porque você sabe que quando o bebê nasce, não tem coisa melhor do que ele estar pertinho da mãe dele”, finalizou.

