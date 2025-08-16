Andirá e Plácido de Castro fecham 1ª rodada do Estadual da 2ª Divisão

Andirá e Plácido de Castro fazem suas estreias no Campeonato Estadual da 2ª Divisão neste sábado, 16, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, na partida programada para fechar a 1ª rodada. As duas equipes não estão entre as favoritas para o acesso, mas podem surpreender.

Último trabalho

O técnico João Paulo Lourenço comandou o último treinamento do Andirá antes da estreia nessa sexta, 15, no CT do Imperador, e deixou para definir os titulares na Arena.

O zagueiro Victor e o atacante Adriano, destaque do Sub-20, são opções importantes para o primeiro jogo no Estadual.

Antes da estreia

Somente nessa sexta, 15, os dirigentes do Plácido de Castro realizaram as inscrições dos atletas visando a disputa do jogo de estreia no campeonato. O Tigre terá um elenco sem investimentos para tentar o retorno a primeira divisão.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários