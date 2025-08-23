Andirá e Atlético fazem partida importante pela fase de classificação

Andirá e Atlético fazem neste sábado, 23, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, uma partida importante pela fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O Andirá venceu o Plácido de Castro na estreia e o Galo empatou com o Santa Cruz.

Pode ser líder

O técnico João Paulo Lourenço terá o elenco completo no Andirá e a tendência é manter a equipe da estreia. Se ganhar, o Andirá pode terminar a 2ª rodada na liderança do Estadual.

Semana de ajustes

O elenco do Atlético treinou forte durante a semana, no Frotão, e Erismeu Silva realizou ajustes na equipe. O atacante Cotinho, ex-Independência, é mais uma opção para a sequência do torneio.

