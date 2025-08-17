Futebol Acreano

Andirá bate o Plácido de Castro no Campeonato Estadual da 2ª Divisão

O Andirá bateu o Plácido de Castro por 3 a 1 neste sábado, 16, na Arena da Floresta, e começou com triunfo a caminhada no Campeonato Estadual da 2ª Divisão. Thiago Lamar (2) e Índio marcaram os gols do Morcego enquanto Mussarela descontou para o Tigre do Abunã.

Fala, João!

“Conseguimos os três pontos e esse era o objetivo na estreia. Ainda precisamos evoluir muito principalmente na transição para o ataque. Vamos nos preparar e realizar os ajustes para o confronto contra o Atlético”, declarou o técnico do Andirá, João Paulo Lourenço.

Deixou o Athlético Paraense

O meia Luiz Henrique (Mussarela), ex-atleta da base do Santa Cruz, deixou o Athlético Paranaense. O garoto “largou” uma das principais bases do futebol brasileiro e, agora, joga o Estadual da 2ª Divisão pelo Tigre do Abunã.

12 atletas

Mais uma vez a diretoria do Plácido de Castro deixou para realizar as inscrições na véspera da abertura do Estadual e somente 12 atletas foram regularizados para a estreia na segundona.

Santa Cruz x São Francisco

O Campeonato Estadual da 2ª Divisão terá sequência na terça, 19, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, com o confronto entre Santa Cruz e São Francisco. O jogo de abertura da 2ª rodada da fase de classificação marca um duelo de invictos.

