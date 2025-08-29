fbpx
Cotidiano

Andirá bate o Náuas de virada e assume vice-liderança do Estadual

Publicado

16 minutos atrás

em

Foto Sueli Rodrigues: O meia Maranhão (8) teve uma atuação decisiva contra o Náuas

O Andirá bateu o Náuas por 4 a 1, de virada, nesta quinta, 28, na Arena da Floresta, e assumiu a vice-liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual da Série B com 6 pontos. Luiz (2), Maranhão e Adriano marcaram os gols do Morcego enquanto Douglas descontou para o Náuas.

Dono do jogo

Maranhão foi o dono do jogo. O meia do Andirá fez as assistências para os gols de Luiz e conduziu o Morcego a uma vitória importante na luta por uma vaga na semifinal.

Situação complicada

O Náuas ocupa a última colocação no Estadual com três derrotas. O Cacique ainda vai enfrentar o Atlético e o Santa Cruz para fechar a participação na primeira fase.

Atlético x São Francisco

Atlético e São Francisco fecham no sábado, 30, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, a 3ª rodada da primeira fase do Campeonato Estadual. Quem vencer dará um passo decisivo para chegar na semifinal da competição.

Classificação

1º Santa Cruz 7 Pts

2º Andirá 6 Pts

3º Atlético 4 Pts

4º São Francisco 3 Pts

5º Plácido de Castro 3 Pts

6º Náuas 0 Pt

Cotidiano

Open de Handebol Sub-14 e 18 será disputado no CIEC

Publicado

14 minutos atrás

em

29 de agosto de 2025

Por

Foto Manoel Façanha: Equipes de tradição no handebol escolar estão confirmadas no Open

Começa nesta sexta, 29, a partir das 9 horas, no CIEC, do bairro Estação, o Open Escolar de Handebol. O evento vai ser realizado pela Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE) e terá 27 equipes nas categorias Sub-14 e 18, no feminino e masculino, na disputa da competição.

“Vamos promover mais um Open com um número expressivo de equipes. A FADE promove o esporte escolar durante toda a temporada”, declarou o presidente da FADE, João Renato Jácome.

Finais no domingo

A competição vai ser promovida durante todo o fim de semana e as finais serão realizadas no domingo.

“Pensamos o evento com muitas partidas. Os estudantes gostam das competições e teremos um grande evento”, comentou João Renato Jácome.

Cotidiano

Fafs vai promover Seletiva para definir 3ª equipe da Copa Norte

Publicado

17 minutos atrás

em

29 de agosto de 2025

Por

Foto João Valente: Futsal acreano ganha mais um torneio importante na temporada

A Federação Acreana de Futsal (Fafs) decidiu realizar uma Seletiva para definir a terceira equipe do Estado na disputa da Copa Norte. A competição será disputada em Rio Branco entre os dias 19 e 25 de outubro.

“Essa é a maneira mais justa de definirmos a última vaga. Estamos criando uma excelente oportunidade para todas as equipes e estamos com as inscrições abertas”, declarou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.

Brasileia e Campo Grande

Os times do Brasileia e do Campo Grande foram convidados para disputar a Copa Norte. Brasileia não respondeu o documento enviado pela Fafs e o Campo Grande tem um impedimento por causa da documentação.

Corinthians e Flu da Bahia

Corinthians e Fluminense da Bahia são as duas equipes acreanas confirmadas no torneio. O Timão acreano vai promover o torneio e o Flu da Bahia entra na competição pelo critério técnico do Estadual de 2024.

Cotidiano

Secretário e dirigente se reúnem para os últimos ajustes do Fórum Estadual

Publicado

18 minutos atrás

em

29 de agosto de 2025

Por

Foto PHD: Ney Amorim e João Renato Jácome fizeram uma reunião proveitosa

O secretário Extraordinário de Esporte e Lazer, Ney Amorim, se reuniu com o presidente da Associação Filhos do Rei (Asdefir), João Renato Jácome, nessa quinta, 28, na Arena da Floresta, para definir os últimos detalhes para a realização do Fórum Estadual de Formação Esportiva. O evento será realizado no dia 17 de setembro, na Uninorte, e vai ter como palestrantes Lars Grael, Magic Paula, André Heller e Emerson Appel.

“Foi uma reunião necessária e proveitosa. Precisamos ampliar a mobilização para este evento. Os dirigentes, professores e atletas terão uma excelente oportunidade de ampliar a atuação a partir do Fórum”, comentou João Renato Jácome.

Parceria com escolar

Segundo João Renato Jácome outro ponto importante da reunião foi a ampliação da parceria entre a secretaria e a Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE).

“Estamos cada vez ampliando as ações da FADE e ter o Estado como parceiro nas ações é fundamental”, declarou o dirigente.

