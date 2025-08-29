Andirá bate o Náuas de virada e assume vice-liderança do Estadual

O Andirá bateu o Náuas por 4 a 1, de virada, nesta quinta, 28, na Arena da Floresta, e assumiu a vice-liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual da Série B com 6 pontos. Luiz (2), Maranhão e Adriano marcaram os gols do Morcego enquanto Douglas descontou para o Náuas.

Dono do jogo

Maranhão foi o dono do jogo. O meia do Andirá fez as assistências para os gols de Luiz e conduziu o Morcego a uma vitória importante na luta por uma vaga na semifinal.

Situação complicada

O Náuas ocupa a última colocação no Estadual com três derrotas. O Cacique ainda vai enfrentar o Atlético e o Santa Cruz para fechar a participação na primeira fase.

Atlético x São Francisco

Atlético e São Francisco fecham no sábado, 30, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, a 3ª rodada da primeira fase do Campeonato Estadual. Quem vencer dará um passo decisivo para chegar na semifinal da competição.

Classificação

1º Santa Cruz 7 Pts

2º Andirá 6 Pts

3º Atlético 4 Pts

4º São Francisco 3 Pts

5º Plácido de Castro 3 Pts

6º Náuas 0 Pt

