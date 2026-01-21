Cotidiano
Anderson Brito rescinde com Galvez e acerta com Imperatriz do Maranhão
O atacante Anderson Brito acertou a rescisão contratual com Galvez nessa segunda, 19, e não joga mais pelo Imperador no Campeonato Estadual de 2026. O atleta fechou um contrato com o Imperatriz, do Maranhão, e viajou para se apresentar no Cavalo de Aço.
“Quando fechamos com o Anderson existia essa possibilidade de saída. Tudo tinha sido acertado e o Galvez honrou o acordo. Perdemos um excelente atleta”, declarou o presidente do Galvez, Igor Oliveira.
Galvez no mercado
Segundo Igor Oliveira, o trabalho agora é para tentar repor a saída do atacante.
“Esse é um momento complicado para contratar porque os melhores atletas estão empregados. Vamos tentar encontrar um jogador de nível no mercado”, disse Igor Oliveira.
Craques do Futuro vai representar o Acre na Copa do Brasil Sub-20
Mesmo sem ter uma filiação na Federação de Futebol do Acre (FFAC), a equipe das Craques do Futuro será a representante do Acre na Copa do Brasil Sub-20 de futebol feminino. A definição da inscrição ocorreu nessa segunda, 19, na sede da FFAC, mas a direção do time será obrigada a cumprir as exigências estabelecidas pela CBF.
“Exigimos toda a documentação do clube para poder gerar uma senha e desta maneira seja feito os registros e consequentemente os contratos”, explicou o diretor da FFAC, Leandro Rodrigues.
Campeão no Sub-18
O time das Craques do Futuro conquistou o Estadual Sub-18 e como a FFAC não promoveu o Estadual Sub-20, a equipe ficou com a vaga por ter conquistado a competição na categoria abaixo.
8 de março
A CBF programou a realização da Copa do Brasil Sub-20 a partir de 8 de março. Contudo, a tabela do torneio ainda será definida.
Vai promover
Leandro Rodrigues confirmou a realização do Estadual Sub-20 na temporada de 2026 e somente equipes filiadas poderão jogar a competição.
Erick Rodrigues confirma a contratação do atacante Manga
O técnico do Vasco, Erick Rodrigues, confirmou a contratação do atacante Manga para a sequência do Campeonato Estadual. O atleta será integrado ao elenco vascaíno nesta quarta, 21, na Fazendinha.
“Existia uma diferença financeira do pedido do Manga para a proposta do Vasco. Conseguimos fechar o acordo e isso é importante para fortalecer a equipe”, declarou Erick Rodrigues.
Começa a definir
Erick Rodrigues comanda um treino coletivo nesta quarta e começa a definir a equipe para o duelo contra a Adesg. O jogo vai ser disputado no sábado, 24, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta.
“Vamos mexer na equipe. Perdemos o jogo de estreia e precisamos encontrar soluções”, afirmou o treinador.
Rodrigo Deião tem atletas regularizados e pode fazer mudanças na Adesg
Os meias Bruno, Gabriel Silva e Breno foram regularizados nesta terça, 20, e são três opções do técnico Rodrigo Deião na Adesg. O Leão enfrenta o Vasco no sábado, 24, às 17 horas, na Arena da Floresta.
Começa a definir
Rodrigo Deião comanda um trabalho tático nesta quarta, 21, e começa a montagem da equipe para o segundo jogo no Estadual. O zagueiro Jailson pode seguir improvisado na lateral, mas existe a possibilidade de Matheus Damasceno assumir a titularidade.
Fase de recuperação
Ainda em fase de recuperação de uma lesão no joelho direito, o meia/atacante Polaco também pode ganhar mais minutos contra o Vasco. O atleta é uma peça importante dentro da construção de uma equipe forte para lutar por uma vaga na semifinal.
