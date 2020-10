Investir em obras públicas que resultem na melhoria da qualidade de vida da população tem sido um dos pilares da gestão de Gladson Cameli à frente do Poder Executivo. Na noite desta quarta-feira, 30, um amplo relatório sobre o andamento das principais obras e uma cartela com projetos de infraestrutura foram apresentados ao governador durante reunião realizada na Casa Civil com secretários estaduais e equipe técnica.

Atualmente, o Estado dispõe, em obras, cerca de R$ 100 milhões de contratos em andamento nas mais diversas áreas. Outros R$ 19 milhões são de obras licitadas. Além disso, o governo possui processos licitatórios em aberto que somam R$ 75 milhões.

Referente às obras em execução, destaque para a reforma e modernização do Palácio das Secretarias, reforma dos aeroportos de Feijó, Manoel Urbano e Tarauacá, recuperação de ramais, manutenção de rodovias estaduais, melhorias em saneamento básico nos municípios e reconstrução do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, entre outras benfeitorias.

“Por determinação do governador Gladson Cameli, estamos executando essas obras com qualidade e procurando dar agilidade para que o cronograma de entrega e inauguração seja obedecido. O nosso principal objetivo é que a população usufrua esses equipamentos públicos da melhor maneira possível”, explicou Ítalo César Medeiros, secretário de Infraestrutura.

O Estado se prepara ainda para a retomada da última fase do Pronto-Socorro de Rio Branco, a conclusão do Museus dos Povos Acreanos, o da abertura e duplicação de um trecho da avenida Lauro Müller, em Cruzeiro do Sul, a construção de banheiros em áreas rurais dos municípios isolados e pavimentação de ramais, com recursos na ordem de R$ 94 milhões salvos na gestão Cameli.

O governo estadual, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur), trabalha na elaboração de 103 projetos para a captação de recursos públicos. A construção de uma nova maternidade na capital, a duplicação da rodovia estadual AC-405 até o aeroporto de Cruzeiro do Sul, o novo acesso rodoviário à Xapuri, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETA) na Cidade do Povo, a ETA em Tarauacá e melhorias sanitárias no Bujari estão entre as prioridades estabelecidas por Gladson Cameli.

Por meio do reaquecimento do setor da construção civil, o governador vem somando esforços para alavancar o Acre de uma vez por todas. A geração de emprego e renda tem sido tratada como prioridade para a consolidação de um verdadeiro modelo de progresso econômico e social. Gladson parabenizou o esforço de sua equipe e lembrou que o governo tem trabalhado incansavelmente para melhorar a vida da população. “O nosso principal desafio tem sido aproveitar cada centavo de recurso público para ser investido em nosso estado. Não queremos que esse dinheiro retorne para os cofres da União. Como engenheiro civil, sei da importância dessas obras para aquecer nossa economia e gerar muitos postos de trabalho. Nossa equipe está de parabéns e vamos continuar seguindo, dia após dia, o nosso propósito de trabalhar em prol das pessoas. Com muita fé e determinação, tenho certeza que vamos conseguir”, declarou o governador.

Participaram da reunião o secretário da Casa Civil, José Ribamar Trindade; o secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão; o secretário de Desenvolvimento Urbano e Regional, Victor Bonecker; o diretor-presidente do Departamento de Água e Saneamento, Luiz Felipe Aragão; o procurador-geral do Estado, João Paulo Setti; e outros membros do governo.

