Foi enterrado na tarde desta segunda-feira, dia 1º de junho, seguindo as determinações da Organização Mundial de Saúde – OMS, um ancião de 84 anos morador do município de Brasiléia, vítima do vírus covid-19.

Segundo o atestado de óbito, o homem já vinha acometido de Acidente Vascular Cerebral – AVC, o que pode ter acarretado para que fosse infectado pelo novo coronavírus (covid-19).

Brasiléia então registra o seu terceiro caso de morte em menos de dois meses, sendo os idosos o principal alvo do vírus. Segundo o relatório divulgado pela Secretaria de Saúde do Acre – Sesacre, os casos de infectados na regional do Alto Acre continuam a crescer.

Em Assis Brasil; 85 casos foram notificados, 28 confirmados, 285 descartados e nenhum em análise. Em Brasiléia, são 163 notificados, 38 confirmados, 127 descartados e nenhum em análise. Xapuri registra 127 notificações, 42 confirmados, 85 descartados e nenhum em análises.

Já o município de Epitaciolândia, as notificações são 133, com 55 descartados e nenhum em análises segundo o laboratório Charles Mériux. Infelizmente, os casos confirmados chegam a 78, ultrapassando todos os municípios da regional do Alto Acre.

Segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, confirmou 107 casos novos de coronavírus nesta segunda-feira, 1º de junho. Desse modo, o número de infectados saltou de 6.219 para 6.326 em todo o estado.

Até o momento, são 13.739 notificações de infecção por coronavírus, sendo 7.368 (53,6%) descartados e 47 (0,3%) seguem aguardando resultado de exames. Dos 6.326 (46,0%) casos confirmados, 2.677 já receberam alta médica e 95 estão hospitalizados.

A Sesacre também informa o registro de mais 13 óbitos por Covid-19: 7 do sexo masculino e 6 do sexo feminino. Assim, o número de mortes pela doença aumentou de 148 para 161.

