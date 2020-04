Um ancião de 68 anos que não teve seu nome divulgado, pode ser a primeira vítima do covid-19, registrado na manhã deste sábado, dia 18. As informações estão sendo repassadas pela imprensa local.

Segundo o jornalista Hugo Mopi Soliz, a vítima que morava no Bairro Pérla del Acre, seria um dos contaminados que vinha sendo monitorado desde quando chegou na cidade de Cobija a quase um mês.

Desde então, juntamente com os outros, vinha sendo monitorado pelos órgãos de saúde do estado de Pando/Bolívia onde tem como capital, a cidade de Cobija que faz divisa com as cidades acreana de Brasiléia e Epitaciolândia.

O falecimento ocorreu por volta das 10h30 e era considerado o paciente número zero, o primeiro a ser identificado desde quando chegou na cidade em um voo doméstico com cerca de 20 outros passageiros e tripulação.

Todas as medidas de precaução estão sendo tomadas no momento para isolar o local, até o sepultamento. Autoridades da saúde e policiais isolaram o local por 110 metros afim de evitar qualquer contato com o falecido e demais cuidados com as pessoas que tiveram contato.

Cobija teria registrado até esta sexta-feira, dia 17, 12 pessoas contaminadas com o vírus covid-19.

Veja vídeo reportagem com Hugo Mopi Soliz.



Comentários