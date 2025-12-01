Cotidiano
Ancelotti manda recado direto a Neymar sobre a Copa: “Tem que estar 100%”
A presença ou não de Neymar na Copa do Mundo de 2026 segue como uma incógnita. Durante entrevista ao programa “Esporte Record”, da TV Record, na noite do último domingo (30), o técnico da Seleção Brasileira indicou que há uma condição para que o craque do Santos possa voltar a ser convocado.
O comandante italiano deixou claro que para entrar na lista, o camisa 10 precisa estar “cem por cento”.
“Penso que é um grande talento. Mas que teve a má sorte de ter lesões neste período e não se preparar para estar em boa condição física. Estamos em novembro.
Ele tem que estar cem por cento. Tenho jogadores muito bons no ataque. Preciso de jogadores que estão cem por cento. Há uma disputa muito boa. É uma seleção que tem muita competência na frente. São muitos bons jogadores. Neymar está ao mesmo nível dos outros”, disse Ancelotti.
Neymar rebate rumores de nova lesão
O Santos venceu o Sport por 3 a 0, na última sexta-feira (28), na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Brasileirão, com um gol e uma assistência de Neymar. Durante a semana, havia rumores que o craque estaria fora da temporada, por conta de uma lesão no joelho esquerdo.
Após o triunfo do Peixe, Neymar desabafou e criticou as “especulações” e chamou de “baboseira”.
“Pra ser sincero não, não está tudo bem. As pessoas que têm que saber sobre a lesão, sobre o que aconteceu, são os médicos do clube e eu, obviamente. Elas que têm que tomar as decisões corretas pra isso. Obviamente elas não vão prejudicar a minha carreira, em momento nenhum. Sempre buscando fazer o melhor pra mim. É isso o que eu tenho pra falar. O resto são só especulações, as pessoas inventam muitas coisas e eu fico muito triste, muito chateado com tudo isso”, iniciou o camisa 10.
“Nenhum ser humano merece escutar a baboseira que eu escutei nessas semanas. É triste. Vocês que são os caras que noticiam as coisas têm que tomar muito cuidado porque é muito prejudicial à mente do ser humano. Falo isso porque eu vivi isso na pele e eu sei como é que é. Eu estou muito feliz com o jogo de hoje, pelo gol, principalmente pela vitória do Santos e a gente tem que continuar fazendo bons jogos pra buscar os 3 pontos que é o mais importante.”
Repórter: Como foi a decisão de jogar hoje? foi no sacrifício?
“Essas decisões são tomadas internamente. Muito pelo contrário do que noticiaram. Que eu passei por cima do médico, que isso, aquilo. Essa foi uma decisão tomada em conjunto. E obviamente no final que tinha que decidir era eu e eu decidi estar em campo”, concluiu.
Preocupação
Durante a semana, Neymar sentiu um incômodo no joelho esquerdo e se queixou de dores, segundo informações do ge. Com isso, estava praticamente fora da temporada.
Ano marcado por problemas físicos
A temporada de Neymar voltou a ser comprometida por lesões. Recuperado da cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo realizada em outubro de 2023, o atacante não conseguiu manter uma sequência longa em 2025. Este é o quarto problema físico enfrentado por ele neste ano.
Em março, já pelo Santos, ficou fora da semifinal do Campeonato Paulista devido a dores no músculo posterior da coxa esquerda, que evoluíram para um edema.
Em abril, chorou ao deixar o campo contra o Atlético-MG e posteriormente teve diagnosticada uma lesão no músculo semimembranoso da mesma coxa.
Em setembro, sofreu uma lesão de grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita, o chamado “motor do chute”. Agora, em novembro, a nova lesão no menisco reacende a preocupação.
Luta contra o rebaixamento
Com a vitória, o Santos pulou para o 15º lugar, com 41 pontos. O Inter tem os mesmos 41, em 16º, Vitória com 39 em 17º e o Fortaleza, em 18º com 37. Juventude e Sport já estão rebaixados para a Série B do ano que vem.
Fonte: CNN
Inscrições para 1.141 vagas temporárias de professor no Acre terminam nesta segunda-feira
Processo seletivo oferece remuneração inicial de R$ 4.044,99; provas serão aplicadas em 13 municípios no dia 11 de janeiro de 2026
Terminam nesta segunda-feira (1º) as inscrições para o processo seletivo simplificado do governo do Acre que oferta 1.141 vagas temporárias para professores de nível superior (P2) na Rede Estadual de Ensino. A seleção, coordenada pela Secretaria de Estado de Administração (Sead) em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura (SEE), tem taxa de inscrição de R$ 71,00.
Detalhes do processo seletivo:
-
Inscrições: até 1º de dezembro, exclusivamente pelo site www.idecan.org.br
-
Prova objetiva: 11 de janeiro de 2026 (domingo), em 13 municípios acreanos
-
Municípios com provas: Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Sena Madureira, Feijó, Brasileia, Plácido de Castro, Xapuri, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Santa Rosa do Purus, Jordão e Manoel Urbano
-
Remuneração: R$ 3.624,99 (salário) + R$ 420,00 (auxílio-alimentação) = R$ 4.044,99 mensais
As vagas são destinadas a profissionais licenciados nas áreas de Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias e Pedagogia. Os selecionados atuarão em programas educacionais como Aprender é o Caminho, Caminhos da Educação no Campo e Educação de Jovens e Adultos (EJA).
O certame é organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), e o edital completo está disponível no portal da instituição.
Santa Rosa do Purus elege primeiro juiz de paz indígena do Acre
Cláudio Kaximawa, com 390 votos, faz história ao se tornar o primeiro representante indígena a ocupar o cargo no estado; eleição reforça protagonismo dos povos originários em espaços institucionais
A pequena Santa Rosa do Purus entrou para a história do Acre neste domingo (30) ao eleger Cláudio Kaximawa como o primeiro juiz de paz indígena do estado. Com 390 votos, o representante dos povos originários assumirá as funções de celebrar casamentos, mediar conflitos e atuar em demandas comunitárias, marcando um marco de inclusão e representatividade na Justiça Comunitária acreana.
A vitória de Kaximawa simboliza um avanço democrático significativo, ampliando espaços de decisão para comunidades que historicamente estiveram à margem dos processos institucionais. Conhecido por sua atuação em defesa dos direitos indígenas e da valorização cultural, o novo juiz de paz leva para o cargo sua profunda compreensão da realidade local, suas tradições e desafios.
A eleição, que ocorreu simultaneamente em todas as 22 cidades do Acre, ganhou contornos especiais em Santa Rosa do Purus, onde a população demonstrou confiança em um líder que já se consolidara como voz importante dentro de sua comunidade. O resultado reflete uma demanda por maior diversidade e aproximação social na Justiça de Paz.
Com a posse de Cláudio Kaximawa, inicia-se um novo ciclo na justiça comunitária acreana – mais próxima da população e alinhada às múltiplas identidades que compõem o estado. A conquista reverbera além das fronteiras municipais, reafirmando o protagonismo indígena no cenário institucional do Acre.
Atlético, Old School e América vencem no Campeonato Estadual
Atlético, Old School “A” e América conquistaram vitórias na primeira fase do Campeonato Estadual de Basquete, no masculino, neste domingo, 30, no ginásio Álvaro Dantas.
O Atlético derrotou o Floresta Acreano por 56 a 22 no primeiro jogo e na sequência os resultados foram: Old School “A” 32 x 23 Los Hermanos e América 39 x 29 NBX.
Fecha 1ª fase
A primeira fase do Estadual de Basquete será fechada na terça, 2, a partir das 19 horas, no ginásio Álvaro Dantas, com duas partidas. O Old School “B” enfrenta o Resenha e o New City joga contra o América.
