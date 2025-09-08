Cotidiano
Ancelotti é direto sobre altitude na Bolívia e revela conversa com filho
Técnico se mostrou ‘encantado’ com a iminente estreia na Bolívia
O técnico Carlo Ancelotti foi direto e se mostrou “encantado” com a iminente estreia na altitude da Bolívia. Com a Seleção Brasileira, o italiano enfrentará a equipe nacional local nesta terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília), no Municipal de El Alto, em El Alto-BOL, estádio que fica a 4.008 metros acima do nível do mar. O duelo é válido pela última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.
Carlo apontou que chegou a conversar com o filho, Davide Ancelotti, sobre a experiência de comandar um time na altitude.
“Eu converso com meu filho todos os dias. Não falamos só sobre futebol, mas de muitas outras coisas. Ele me falou da sua experiência (na altitude). Falei com outras pessoas, jogadores, treinadores. Temos todas as informações necessárias para tentar não se equivocar”, contou.
Recentemente, o caçula do técnico da Seleção comandou o Botafogo na derrota por 2 a 0 para a LDU, no Casa Blanca, em Quito, no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O estádio na capital do Equador fica a 2.850 metros acima do nível do mar.
Brasil classificado, e Bolívia na briga
Com 28 pontos conquistados em 17 rodadas, o Brasil já está classificado para a próxima Copa do Mundo, que será realizada em Estados Unidos, México e Canadá.
A Bolívia, por sua vez, briga por uma vaga na repescagem. La Verde tem 17 pontos e está a um da Venezuela, dona da vaga no momento. Para se classificarem, os bolivianos precisam vencer a Seleção Brasileira e torcerem para que os venezuelanos não ganhem da Colômbia, em casa.
Adesg e Vasco fazem partida de abertura da 6ª rodada do Estadual
Adesg e Vasco fazem nesta segunda, 9, a partir das 15 horas, no Florestinha, a partida de abertura da 6ª rodada do Campeonato Estadual Sub-17. As duas equipes estão fora da zona de classificação para a segunda fase e por isso necessitam da vitória.
Rio Branco venceu a 2ª
O Rio Branco bateu o Independência por 4 a 1 na última sexta, 5, e conquistou a segunda vitória no Estadual. O Estrelão ocupa a 5ª colocação com 7 pontos.
Classificação do Estadual
1º Santa Cruz – 15 Pts
2º Galvez – 12 Pts
3º Sena Madureira – 12 Pts
4º São Francisco – 10 Pts
5º Rio Branco – 7 Pts
6º Assermurb – 5 Pts
7º Plácido de Castro – 4 Pts
8º Andirá – 4 Pts
9º Vasco – 1 Pt
10º Independência – 1 Pt
11º Adesg – 0 Pt
Campeonato da Imprensa Soçaite tem semifinais definidas
A primeira fase do Campeonato da Imprensa de Futebol Soçaite foi fechada neste domingo, 7, com três partidas, na AABB, e os duelos das semifinais estão definidos.
TV Gazeta e Secom empataram por 1 a 1 no primeiro jogo da rodada e na sequência os resultados foram: Prefeitura W x O Amazon Notícias e Rede Amazônica 13 x 0 AC24 Horas.
Semifinais no dia 14
As semifinais do Campeonato da Imprensa serão disputadas no domingo, 14, a partir das 8h30, na AABB. Rede Amazônica (1º) enfrenta a TV Gazeta (4º) e a Secom (2º) joga contra a Prefeitura (3º).
Assermurb goleia PSG e estreia com vitória no Estadual Sub-16
A Assermurb goleou o PSG por 4 a 0 neste domingo, 7, no CT do Cupuaçu, e estreou com vitória no Campeonato Estadual Feminino Sub-16. O triunfo garante a Assermurb e a equipe das Craques do Futuro nas semifinais do torneio.
Sequência no sábado
O Estadual Sub-16 terá sequência no sábado, 13, com a última rodada da primeira fase no grupo A. Real Sociedade joga contra o Preventório, a partir das 15 horas, e na sequência Grêmio Xapuriense enfrenta o Vasco.
