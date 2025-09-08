Ancelotti é direto sobre altitude na Bolívia e revela conversa com filho

O técnico Carlo Ancelotti foi direto e se mostrou “encantado” com a iminente estreia na altitude da Bolívia. Com a Seleção Brasileira, o italiano enfrentará a equipe nacional local nesta terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília), no Municipal de El Alto, em El Alto-BOL, estádio que fica a 4.008 metros acima do nível do mar. O duelo é válido pela última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

“Eu considero isso uma experiência muito bonita. Nunca estive na Bolívia, nunca estive em La Paz. É uma experiência importante. Tenho vontade de fazer minha equipe fazer um bom jogo amanhã. Como sempre, o objetivo é ganhar o jogo. Encantado e com vontade de chegar à Bolívia”, destacou o treinador.

Carlo apontou que chegou a conversar com o filho, Davide Ancelotti, sobre a experiência de comandar um time na altitude. “Eu converso com meu filho todos os dias. Não falamos só sobre futebol, mas de muitas outras coisas. Ele me falou da sua experiência (na altitude). Falei com outras pessoas, jogadores, treinadores. Temos todas as informações necessárias para tentar não se equivocar”, contou. Recentemente, o caçula do técnico da Seleção comandou o Botafogo na derrota por 2 a 0 para a LDU, no Casa Blanca, em Quito, no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O estádio na capital do Equador fica a 2.850 metros acima do nível do mar. Brasil classificado, e Bolívia na briga Com 28 pontos conquistados em 17 rodadas, o Brasil já está classificado para a próxima Copa do Mundo, que será realizada em Estados Unidos, México e Canadá. A Bolívia, por sua vez, briga por uma vaga na repescagem. La Verde tem 17 pontos e está a um da Venezuela, dona da vaga no momento. Para se classificarem, os bolivianos precisam vencer a Seleção Brasileira e torcerem para que os venezuelanos não ganhem da Colômbia, em casa.

Fonte: CNN