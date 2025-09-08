fbpx
Cotidiano

Ancelotti é direto sobre altitude na Bolívia e revela conversa com filho

Publicado

21 segundos atrás

em

Técnico se mostrou ‘encantado’ com a iminente estreia na Bolívia

Carlo Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira na Granja Comary, em preparação para enfrentar a Bolívia • Rafael Ribeiro/CBF

O técnico Carlo Ancelotti foi direto e se mostrou “encantado” com a iminente estreia na altitude da Bolívia. Com a Seleção Brasileira, o italiano enfrentará a equipe nacional local nesta terça-feira (9), às 20h30 (de Brasília), no Municipal de El Alto, em El Alto-BOL, estádio que fica a 4.008 metros acima do nível do mar. O duelo é válido pela última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

“Eu considero isso uma experiência muito bonita. Nunca estive na Bolívia, nunca estive em La Paz. É uma experiência importante. Tenho vontade de fazer minha equipe fazer um bom jogo amanhã. Como sempre, o objetivo é ganhar o jogo. Encantado e com vontade de chegar à Bolívia”, destacou o treinador.

Carlo apontou que chegou a conversar com o filho, Davide Ancelotti, sobre a experiência de comandar um time na altitude.

“Eu converso com meu filho todos os dias. Não falamos só sobre futebol, mas de muitas outras coisas. Ele me falou da sua experiência (na altitude). Falei com outras pessoas, jogadores, treinadores. Temos todas as informações necessárias para tentar não se equivocar”, contou.

Recentemente, o caçula do técnico da Seleção comandou o Botafogo na derrota por 2 a 0 para a LDU, no Casa Blanca, em Quito, no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O estádio na capital do Equador fica a 2.850 metros acima do nível do mar.

Brasil classificado, e Bolívia na briga

Com 28 pontos conquistados em 17 rodadas, o Brasil já está classificado para a próxima Copa do Mundo, que será realizada em Estados Unidos, México e Canadá.

A Bolívia, por sua vez, briga por uma vaga na repescagem. La Verde tem 17 pontos e está a um da Venezuela, dona da vaga no momento. Para se classificarem, os bolivianos precisam vencer a Seleção Brasileira e torcerem para que os venezuelanos não ganhem da Colômbia, em casa.

Fonte: CNN

Cotidiano

Adesg e Vasco fazem partida de abertura da 6ª rodada do Estadual

Publicado

1 hora atrás

em

8 de setembro de 2025

Por

Adesg e Vasco fazem nesta segunda, 9, a partir das 15 horas, no Florestinha, a partida de abertura da 6ª rodada do Campeonato Estadual Sub-17. As duas equipes estão fora da zona de classificação para a segunda fase e por isso necessitam da vitória.

Rio Branco venceu a 2ª

O Rio Branco bateu o Independência por 4 a 1 na última sexta, 5, e conquistou a segunda vitória no Estadual. O Estrelão ocupa a 5ª colocação com 7 pontos.

Classificação do Estadual

1º Santa Cruz – 15 Pts

2º Galvez – 12 Pts

3º Sena Madureira – 12 Pts

4º São Francisco – 10 Pts

5º Rio Branco – 7 Pts

6º Assermurb – 5 Pts

7º Plácido de Castro – 4 Pts

8º Andirá – 4 Pts

9º Vasco – 1 Pt

10º Independência – 1 Pt

11º Adesg – 0 Pt

Cotidiano

Campeonato da Imprensa Soçaite tem semifinais definidas

Publicado

3 horas atrás

em

8 de setembro de 2025

Por

Foto Dell Pinheiro: TV Gazeta e Secom realizaram um jogo bem disputado

A primeira fase do Campeonato da Imprensa de Futebol Soçaite foi fechada neste domingo, 7, com três partidas, na AABB, e os duelos das semifinais estão definidos.

TV Gazeta e Secom empataram por 1 a 1 no primeiro jogo da rodada e na sequência os resultados foram: Prefeitura W x O Amazon Notícias e Rede Amazônica 13 x 0 AC24 Horas.

Semifinais no dia 14

As semifinais do Campeonato da Imprensa serão disputadas no domingo, 14, a partir das 8h30, na AABB. Rede Amazônica (1º) enfrenta a TV Gazeta (4º) e a Secom (2º) joga contra a Prefeitura (3º).

Cotidiano

Assermurb goleia PSG e estreia com vitória no Estadual Sub-16

Publicado

3 horas atrás

em

8 de setembro de 2025

Por

Foto Sueli Rodrigues: A atacante Jayne (10) foi um dos destaques da estreia da Assermurb

A Assermurb goleou o PSG por 4 a 0 neste domingo, 7, no CT do Cupuaçu, e estreou com vitória no Campeonato Estadual Feminino Sub-16. O triunfo garante a Assermurb e a equipe das Craques do Futuro nas semifinais do torneio.

Sequência no sábado

O Estadual Sub-16 terá sequência no sábado, 13, com a última rodada da primeira fase no grupo A. Real Sociedade joga contra o Preventório, a partir das 15 horas, e na sequência Grêmio Xapuriense enfrenta o Vasco.

