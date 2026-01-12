Cotidiano
Ancelmo acerta com o São Francisco e disputará o Parazão
O meia Ancelmo, bicampeão Estadual pelo Independência, acertou com o São Francisco, do Pará, e vai disputar o Parazão em 2026. O atleta chega em Santarém para ser uma peça importante na equipe.
“Surgiram algumas propostas, mas retornar ao futebol do Pará é motivo de satisfação. Estamos no início do trabalho e o objetivo é realizar uma grande campanha e garantir o calendário nacional em 2027”, declarou Ancelmo.
Evoluir fisicamente
Segundo Ancelmo, os treinamentos estão intensos e o objetivo é evoluir fisicamente para o jogo de estreia.
“O primeiro desafio no Estadual será contra o Capitão Poço. Temos uma semana para treinar forte e evoluir ainda mais na parte física”, disse o meia acreano.
Acre tem pior vacinação contra HPV do país; cobertura entre meninos não chega a 50%
Dados de 2025 mostram estado abaixo da média nacional e do Norte; especialista aponta desinformação e hesitação vacinal como causas e pede campanhas direcionadas
O Acre apresentou, em 2025, a pior cobertura vacinal contra o papilomavírus humano (HPV) do Brasil, ficando abaixo das médias nacional e da região Norte. Entre meninos de 9 a 14 anos, apenas 49,01% foram imunizados, enquanto entre as meninas da mesma faixa etária o índice foi de 57,52% — ambos muito inferiores às médias nacionais de 73,25% e 84,94%, respectivamente.
Os dados mostram uma melhora modesta em relação a 2024, quando a cobertura masculina era de 38,17% e a feminina de 48,77%, mas o estado segue isolado na última posição do ranking nacional. Na região Norte, por exemplo, a média para meninos foi de 71,51% e para meninas, 82,91%.
O médico pediatra e imunologista Dr. Guilherme Augusto Pulici, que atua no Acre, atribui a queda a fatores como desinformação, hesitação vacinal agravada pela pandemia, fake news sobre eventos adversos e barreiras de acesso. “A literatura médica mostra que os melhores resultados foram atingidos em países que adotaram o método de imunização escolar”, destacou, defendendo campanhas educativas e maior oferta nas escolas.
O HPV é responsável por cânceres como o de colo do útero e por verrugas genitais. A vacina, disponível no SUS para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 9 a 14 anos, é considerada segura por evidências científicas robustas.
A reportagem procurou a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.
Dados por faixa etária (2025):
-
Meninas: Cobertura varia de 47,37% (9 anos) a 65,51% (11 anos)
-
Meninos: Cobertura varia de 41,24% (9 anos) a 55,52% (11 anos)
Em 2015, o Acre atingiu 114% de cobertura no público feminino, superando a meta com campanhas robustas. A queda drástica desde então é atribuída a:
-
Hesitação vacinal agravada pela pandemia de Covid-19;
-
Falta de recomendação ativa por parte de profissionais de saúde;
-
Desinformação sobre segurança e eficácia da vacina;
-
Barreiras socioeconômicas e geográficas no acesso.
Impacto na saúde:
A baixa imunização aumenta o risco de infecções por HPV, associadas a câncer de colo do útero, pênis, garganta e verrugas genitais. “Tem sido cada vez mais comum observar patologias relacionadas à falta de imunização em consultório”, alerta Dr. Pulici.
Desafios locais:
O especialista cita um episódio regional que abalou a confiança: casos de eventos adversos inicialmente atribuídos à vacina, depois descartados por estudos do Instituto de Psiquiatria do HC-USP.
Estratégias para reverter o cenário:
-
Retomar a vacinação em escolas, método com melhor resultado internacional;
-
Campanhas direcionadas a faixas etárias mais baixas (9–10 anos);
-
Comunicação transparente sobre segurança (vacina não causa doenças autoimunes ou neurológicas);
-
Redução das desigualdades de acesso no interior.
Posicionamento da Sesacre:
A diferença de quase 25 pontos percentuais entre a cobertura masculina no Acre (49,01%) e a média nacional (73,25%) revela uma vulnerabilidade específica dos meninos – grupo que também precisa da imunização para frear a transmissão do vírus.
Ivan Mazzuia define programação do Tricolor antes da estreia
O elenco do Independência reapresenta-se nesta segunda, 12, e inicia a reta final de treinos visando a estreia no Campeonato Estadual. O primeiro desafio do Tricolor, atual bicampeão acreano, será na quinta, 15, às 17 horas, no Tonicão, contra o Santa Cruz.
“Vamos para os detalhes finais. Teremos mais três treinamentos e a meta é conseguir montar um time competitivo para a estreia”, declarou o técnico Ivan Mazzuia.
Somente na quarta
Segundo Ivan Mazzuia, os titulares do Independência serão definidos somente após o treinamento da quarta, 14.
“Temos uma ideia da equipe, mas ainda teremos trabalhos importantes. O mais importante é chegar na estreia com uma equipe forte”, afirmou o treinador.
Polaco faz trabalho de transição e é a dúvida da Adesg
O meia Polaco, uma das principais contratações da Adesg para a disputa do Campeonato Estadual, recupera-se de uma lesão no joelho esquerdo e é dúvida para a estreia. O primeiro desafio do Leão no campeonato será contra o Humaitá no sábado, 17, às 17 horas, no Tonicão.
“Contamos com o Polaco para o jogo de estreia. O trabalho de transição foi iniciado e é importante ter força máxima contra o Humaitá”, avaliou o diretor de futebol da Adesg, Erismeu Silva.
Volta aos treinos
Depois do empate por 1 a 1 contra o Rio Branco no último amistoso da pré-temporada, o elenco da Adesg volta aos treinos nesta segunda, 12, no Frotão.
O técnico Rodrigo Deião não gostou do futebol apresentado nesse sábado, 10, no José de Melo, e por isso a semana será de cobranças e ajustes visando o primeiro jogo no Estadual.
