Cotidiano
Analfabetismo atinge 9,4% no Acre, aponta levantamento do IBGE
O Acre apresentou taxa de analfabetismo de 9,4% entre a população com 15 anos ou mais, segundo dados do estudo “Síntese de Indicadores Sociais”, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice coloca o estado acima da média nacional e evidencia os desafios para o cumprimento da Meta 9 do Plano Nacional de Educação (PNE), que prevê a erradicação do analfabetismo nessa faixa etária.
De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), em 2024, a taxa de analfabetismo no Brasil foi de 5,3%, representando uma queda de 1,4 ponto percentual em relação a 2016, quando o índice era de 6,7%. A redução ocorreu de forma gradual ao longo dos anos, reflexo, principalmente, da concentração do analfabetismo entre a população idosa.
Entre os jovens de 15 a 24 anos, a taxa nacional de analfabetismo permanece abaixo de 1% desde 2016, indicando avanços no acesso à educação básica. No entanto, o problema persiste de forma mais acentuada nas faixas etárias mais elevadas, especialmente entre os grupos socialmente mais vulneráveis.
Os dados do IBGE também revelam forte desigualdade associada à renda. Em 2024, entre a população pertencente ao quinto de maior rendimento domiciliar per capita, a taxa de analfabetismo foi praticamente inexistente — inferior a 0,3% até os 49 anos de idade, ultrapassando 1% apenas a partir dos 60 anos. Já entre os 20% mais pobres, o cenário é mais grave: embora o índice entre jovens de 15 a 24 anos seja inferior a 1%, ele sobe rapidamente nas faixas seguintes, chegando a 33,5% entre pessoas com 80 anos ou mais.
Além das desigualdades socioeconômicas, o levantamento destaca disparidades regionais significativas. Em 2024, a Região Nordeste apresentou taxa de analfabetismo de 11,1%, mais que o dobro da média nacional. Alagoas e Piauí lideraram os índices mais elevados do país, com 14,2% e 13,8%, respectivamente. Em contraste, estados como Rio de Janeiro (2,0%), Santa Catarina (1,9%) e o Distrito Federal (1,8%) registraram as menores taxas.
Comentários
Cotidiano
CENIPA conclui que falha no motor causou queda de helicóptero em Cruzeiro do Sul
Relatório aponta fadiga em componentes do compressor como causa do acidente ocorrido em 2022
O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), da Força Aérea Brasileira (FAB), concluiu que a queda do helicóptero de matrícula PT-HQB, ocorrida em 8 de maio de 2022, em uma área de mata nas proximidades do Rio Crôa, em Cruzeiro do Sul, foi provocada por uma falha no motor decorrente de fadiga em componentes internos do compressor. As conclusões constam no relatório final, finalizado na última segunda-feira (29) e publicado na quarta-feira (31).
O acidente aconteceu durante um voo de transporte de passageiros entre a Aldeia Terra Nova, no município de Feijó, e o aeródromo de Cruzeiro do Sul. A cerca de 20 milhas náuticas do destino, a aeronave apresentou perda de potência do motor, obrigando o piloto a realizar um pouso de emergência em uma área de mata fechada e pantanosa, às margens do Rio Crôa.
De acordo com o relatório, o helicóptero — um Bell 206B, fabricado em 1981 — sofreu danos substanciais em toda a estrutura, incluindo quebra dos esquis, danos nas pás e no eixo do rotor principal, no rotor de cauda e perfurações na carcaça do compressor do motor. O piloto e cinco passageiros tiveram ferimentos leves, enquanto um passageiro, que atuava como mecânico da aeronave, sofreu lesões graves. Não houve vítimas fatais.
A investigação técnica apontou que a perda de potência esteve relacionada ao rompimento de uma blade — palheta do segundo estágio do compressor do motor. Exames laboratoriais, incluindo microscopia eletrônica de varredura e análises químicas, indicaram que a fratura foi causada por um processo de fadiga iniciado em pontos de corrosão, com múltiplas origens. A separação da blade provocou a liberação de outras pás dos estágios seguintes, resultando em danos internos severos ao motor.
Os peritos identificaram ainda indícios de vibração excessiva no conjunto do compressor, fator que contribuiu para a aceleração da degradação estrutural do componente. Embora os registros indicassem que as manutenções programadas estavam em dia, o CENIPA destacou a possibilidade de que os procedimentos de conservação e limpeza do compressor não tenham sido executados de forma plenamente eficaz.
Com base nas conclusões, o relatório apontou como fatores contribuintes a manutenção da aeronave e a supervisão gerencial, ambos classificados como indeterminados. Diante disso, o CENIPA emitiu uma recomendação de segurança à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), orientando que atue junto à empresa Flyone Serviço Aéreo Especializado Comércio e Serviços Eireli para que comprove que seus processos de execução e supervisão garantem a qualidade técnica dos serviços de manutenção, conforme as exigências da Autoridade de Aviação Civil.
O relatório reforça que a investigação teve caráter exclusivamente preventivo, sem objetivo de atribuir culpa ou responsabilidade administrativa, civil ou criminal, conforme previsto nas normas do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SIPAER).
Comentários
Cotidiano
Vasco contrata reforços no futebol da Bolívia e fecha elenco
O goleiro Wilden, o extremo Micha e o atacante Titi, todos ex-Independente de Cochabamba, da Bolívia, são mais três reforços do Vasco para a disputa do Campeonato Estadual. Os atletas foram indicados pelo técnico Marcelo Brás e fecham o ciclo de contratações do Vasco para o início da temporada de 2026.
“Tivemos essas possibilidades de reforços por meio do Marcelo Brás e são peças importantes dentro da montagem no nosso elenco. Vamos disputar o Estadual e a Copa do Brasil e precisamos ter um grupo forte”, comentou o técnico do Vasco, Erick Rodrigues.
Participaram do amistoso
Os reforços do futebol boliviano estiveram em campo nesta quarta, 31, no amistoso contra o Galvez. Os atletas desembarcaram nessa terça, 30, em Rio Branco.
“Os atletas estavam atuando e por isso resolvemos colocar no amistoso. É importante acelerar o processo da adaptação”, explicou o treinador vascaíno.
Comentários
Cotidiano
Adesg e Vasco ficam no empate em confronto preparatório
Adesg e Vasco empataram por 2 a 2 nesta quarta, 31, no Tonicão, em um confronto preparatório para o Campeonato Estadual. Kitinha e Pedro Careca marcaram os gols do Leão enquanto Catatau e Bryan anotaram para o Vasco.
Excelente treinamento
Para o técnico Rodrigo Deião, o treinamento foi excelente para a Adesg.
“Conseguimos fazer um amistoso forte desde o início e foi possível trabalhar bem a equipe. Vamos ter esse nível de disputa no Estadual e essa partida será importante para sequência do trabalho”, declarou o treinador do Leão.
Dois amistosos
Segundo o técnico Erick Rodrigues, os dois amistosos realizados nesta quarta foram importantes para ampliar a avaliação do elenco.
“Podemos utilizar os atletas bolivianos e vamos ter uma equipe com capacidade de lutar pelo título. A formação de um elenco forte aumenta as nossas opções”, afirmou Erick Rodrigues.
Você precisa fazer login para comentar.