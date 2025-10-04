Ana Gabriele é eleita Rainha da Produção 2025

Flash
A segunda edição do Festival da Macaxeira, realizada nesta sexta-feira (3), no Horto Florestal, em Rio Branco, elegeu a nova Rainha da Produção 2025. O título ficou com Ana Gabriele, natural da capital acreana, estudante e empreendedora. Ela recebeu a faixa e um cheque de R$ 5 mil das mãos da primeira-dama Kellen Bocalom e da presidente da Acisa, Patrícia Dossa.
Logo após a disputa, a nova Rainha da Produção 2025, Ana Gabriele, contou ao repórter David Medeiros que se preparou bastante para o concurso. “Graças a Deus me preparei muito e estou muito feliz em ser a Rainha da Produção 2025”, comentou.
A jovem revelou ainda que pretende usar o prêmio para realizar um sonho pessoal: o casamento. Emocionada, ela deixou um recado para o noivo, Wilian: “Agora nós vamos casar”, ressaltou.
A disputa contou com grande participação do público e premiou as cinco primeiras colocadas:
• 1º lugar – Ana Gabrielly, com 145,6 pontos, premiada com R$ 5 mil;
• 2º lugar – Linaira, com 140,9 pontos, recebeu R$ 3 mil;
• 3º lugar – Evelyn Ferreira, com 136,4 pontos, levou R$ 2 mil;
• 4º lugar – Ana Cristina, premiada com R$ 1.500;
• 5º lugar – Juliana Batista, com 139 pontos, faturou R$ 1 mil.
Deracre envia mais 200 toneladas de massa asfáltica para manutenção de ruas em Epitaciolândia
O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), enviou nesta sexta-feira, 3, mais 200 toneladas de massa asfáltica ao município de Epitaciolândia. O material será utilizado pela prefeitura em serviços de manutenção e recuperação de ruas da cidade.
A ação integra os investimentos do Estado para apoiar os municípios na melhoria da mobilidade urbana, garantindo mais qualidade de vida à população. Segundo a presidente do Deracre, Sula Ximenes, a parceria com as prefeituras tem sido fundamental para ampliar a capacidade de atendimento às demandas.
“Estamos fortalecendo o trabalho junto às gestões municipais, assegurando o envio de insumos e suporte técnico. Cada carga de massa asfáltica representa mais ruas recuperadas, mais segurança para motoristas e pedestres e o compromisso do governador Gladson Camelí em transformar a vida dos acreanos”, destacou.
O envio do material faz parte da Operação Verão 2025, executada pelo Deracre, que vem garantindo a recuperação de ruas e ramais em todo o estado.
Entrega de benefícios e assinatura de obra marcam abertura da primeira ExpoFronteira
Assis Brasil recebeu, nesta sexta-feira(04), uma comitiva de autoridades estaduais e municipais para uma agenda de entregas e anúncios importantes para a população. Participaram o governador Gladson Camelí, a vice-governadora Mailza Assis, o deputado estadual Pedro Longo, o deputado Edivaldo Magalhães, o secretário da SEOP, além dos prefeitos de Acrelândia, Capixaba, Brasileia e Xapuri. Representantes do município peruano de Iñapari também estiveram presentes.
Durante o evento, moradores foram beneficiados com a entrega de carteiras de habilitação do programa CNH Social, ampliando oportunidades de trabalho e mobilidade. Os mototaxistas do município também receberam coletes padronizados, garantindo mais segurança e organização ao serviço.
Outro ponto de destaque foi a assinatura da ordem de serviço para a construção da quadra poliesportiva de Assis Brasil, uma obra aguardada que vai atender jovens, atletas e a comunidade em geral.
A agenda reforçou a parceria entre o município e o governo do Estado e marcou mais uma etapa de investimentos e melhorias para a região.
Autoridades bolivianas entregam veículo de professor assassinado em Epitaciolândia
Carro de Reginaldo Silva Corrêa, levado para a Bolívia após o crime, foi localizado em comunidade rural e devolvido à Polícia Civil do Acre nesta sexta-feira (3).
O veículo Ford Fiesta, pertencente ao professor e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como Regis, foi oficialmente entregue às autoridades brasileiras pela Polícia Nacional Boliviana de Pando nesta sexta-feira (3). O carro havia sido levado para Cobija pela suspeita Marejane Maffi na noite de 25 de setembro e foi encontrado abandonado cerca de 16 quilômetros da capital boliviana após denúncia anônima.
A devolução ocorreu após trâmites e perícia realizados pelas autoridades bolivianas. O delegado geral do Alto Acre, Erick Maciel, acompanhado do delegado de Epitaciolândia, Alex Danny, participou do recebimento do veículo no Comando da Polícia Nacional na cidade de Cobija. O carro será restituído aos familiares de Regis após os procedimentos legais no Brasil.
As investigações indicaram que Marejane teria auxiliado Victor Oliveira da Silva, monitorado pela Justiça e confesso do crime, na ocultação do cadáver. O professor foi encontrado morto em uma cova rasa no quintal do acusado.
