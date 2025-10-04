Ana Gabriele é eleita Rainha da Produção 2025

A segunda edição do Festival da Macaxeira, realizada nesta sexta-feira (3), no Horto Florestal, em Rio Branco, elegeu a nova Rainha da Produção 2025. O título ficou com Ana Gabriele, natural da capital acreana, estudante e empreendedora. Ela recebeu a faixa e um cheque de R$ 5 mil das mãos da primeira-dama Kellen Bocalom e da presidente da Acisa, Patrícia Dossa.

Logo após a disputa, a nova Rainha da Produção 2025, Ana Gabriele, contou ao repórter David Medeiros que se preparou bastante para o concurso. “Graças a Deus me preparei muito e estou muito feliz em ser a Rainha da Produção 2025”, comentou.

A jovem revelou ainda que pretende usar o prêmio para realizar um sonho pessoal: o casamento. Emocionada, ela deixou um recado para o noivo, Wilian: “Agora nós vamos casar”, ressaltou.

A disputa contou com grande participação do público e premiou as cinco primeiras colocadas:

• 1º lugar – Ana Gabrielly, com 145,6 pontos, premiada com R$ 5 mil;

• 2º lugar – Linaira, com 140,9 pontos, recebeu R$ 3 mil;

• 3º lugar – Evelyn Ferreira, com 136,4 pontos, levou R$ 2 mil;

• 4º lugar – Ana Cristina, premiada com R$ 1.500;

• 5º lugar – Juliana Batista, com 139 pontos, faturou R$ 1 mil.

