AMPEB e Prefeitura de Epitaciolândia organiza semana Gospel com cantores de sucesso

Esta viralizando pelas mídias sócias o vídeo dos cantores Davi Sacer e Isadora Pompeo referente a um evento que deve ser realizado no dia 23 de Outubro pela AMPEB em parceria com a Prefeitura de Epitaciolândia.

O Jornal OAltoAcre entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura, e obteve a resposta de que será feita uma reunião para definir o planejamento do evento, bem como o local onde será realizado. A assessoria confirmou a veracidade do evento e disse que trata-se de uma semana Gospel mas não poderá dar as informações detalhadas antes de sentar-se com todos os envolvidos e definir como será produzido o evento.

Os videos dos cantores foram postados na rede social do Pastor Eliseu Moreira que é um dos organizadores do evento e Presidente da Associação dos pastores. de acordo com o pastor, Davi Sacer deve apresentar no dia 22 de Outubro e Isadora Pompeo no dia 23.

Veja os videos a seguir:

