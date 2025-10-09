Amo futebol e por isso resolvi criar os Amigos do Nicolau”, diz Nicolau Júnior

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior (PP), recebeu a reportagem dophdesporteclube.com.br e comentou a respeito de vários assuntos, inclusive, a sua paixão pelo futebol com a criação dos Amigos do Nicolau.

“Sempre joguei futebol em Cruzeiro do Sul na várzea e também sonhei ser um atleta profissional. Quando passei a residir em Rio Branco, montei os Amigos do Nicolau para um bom futebol e muita conversa e amizade”, declarou Nicolau Júnior.

Amigo do Esporte

Segundo Nicolau Júnior ser Amigo do Esporte significa muito e cria uma identidade com as pessoas do Estado.

“O futebol, o esporte estabelece relações e isso é muito importante. A equipe joga em Rio Branco e no interior e o futebol nos aproxima. Vamos seguir jogando e tentando marcar os gols”, disse Nicolau.

35 jogos invictos

Os Amigos do Nicolau estão invictos a 35 partidas. A equipe tem no seu grupo os ex-atletas Pedro Balu, Paulinho Pit Bull e Doca.

“Temos um time forte e estamos sendo desafiados. Agora as equipes querem nos vencer”, comentou Nicolau Júnior.

Próximo governo

Quanto ao próximo governo, Nicolau Júnior espera a ampliação dos investimentos no interior do Estado.

“Precisamos fortalecer a nossa agricultura e investir nas estradas. Temos um Estado com muitos desafios, mas é possível tornar a vida da nossa população melhor”, afirmou o deputado.

Ações em todos os esportes

Nicolau Júnior acredita em um futuro com mais possibilidades para os jovens acreanos por meio do esporte.

“Esse é um desafio, criar mais políticas públicas para nossa juventude. Existe um trabalho iniciado com a criação da secretaria de esportes e esse foi um passo importante”, avaliou o deputado.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários