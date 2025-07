Amigos do Carlinhos e Tadeu jogam amistoso comemorativo em festa de 115 anos de Brasileia

Os amigos do prefeito de Brasileia Carlinhos do Pelado (Progressistas) e do deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) realizaram uma disputa amigável de futebol no Estádio Municipal José Guiomard dos Santos, como parte da programação do aniversário de 115 anos de Brasileia.

O evento esportivo aconteceu na noite desta sexta-feira (04) e reuniu não apenas atletas e amantes do futebol, mas também a população em geral, que prestigiou a partida com entusiasmo. A abertura contou com a presença de autoridades locais, entre elas o prefeito Carlinhos do Pelado, o deputado Tadeu Hassem, o vice-prefeito Amaral do Gelo, a secretária municipal de Cultura Arlete Amaral, o gerente de esportes Clebson Venâncio e vereadores do município.

“A festa é para todos, e nada melhor do que o esporte para unir as pessoas e celebrar nossa história”, afirmou o prefeito Carlinhos do Pelado, que também entrou em campo com os amigos.

O deputado Tadeu Hassem (Republicanos) reforçou o sentimento de união. “É uma alegria imensa fazer parte deste momento. Brasileia é uma cidade que carrega tradição e força, e o esporte representa muito bem isso. Estamos anunciando aqui também a compra de um micro-ônibus para atender as necessidades do esporte em nosso município”, destacou.

Em uma partida emocionante, o time do prefeito virou o jogo nos últimos cinco minutos e venceu por 3 a 1, arrancando aplausos e risadas do público presente. “Preparamos esse evento com muito carinho, pensando em valorizar a cultura esportiva local e envolver a comunidade nas festividades”, disse a secretária municipal de Cultura, Arlete Amaral.

A partida amistosa, além de celebrar a data festiva, reforçou os laços de união e confraternização entre os participantes e marcou mais um momento de celebração da história e identidade do povo brasileense.

A programação de comemoração ao aniversário da cidade começou no dia 27 de junho e vai até o dia 6 de julho. Além do carnaval, acontece também neste sábado (05) a corrida ciclística “Jorgimar Marcelinho dos Santos” e o início do campeonato de motocross. No domingo, as atividades comemorativas encerram com a corrida de pedestre da Integração, continuação do motocross, matinê para crianças, desfile do bloco “As Rolinha do Coronel” e a última noite do carnaval fora de época.

