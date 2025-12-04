Flash
Americano recém-chegado ao Acre é brutalmente assaltado no Segundo Distrito de Rio Branco
Vítima foi atacada por quatro criminosos, teve documentos e dinheiro roubados e acabou gravemente ferida
Um cidadão norte-americano, identificado como Joseph Thomas Fratantoni, de 43 anos, foi vítima de um assalto seguido de agressão na noite desta quarta-feira (3), no bairro Cidade Nova, no Segundo Distrito de Rio Branco. O homem havia acabado de chegar ao Brasil no mesmo dia, entrando pela fronteira do Acre.
Segundo informações, Joseph foi surpreendido por quatro homens que levaram cerca de R$ 1 mil, além de seu celular e passaporte. Após o roubo, os criminosos passaram a espancá-lo com pedras, chutes e ripas, causando cortes profundos na cabeça e fortes dores na região das costas e costelas. Em seguida, fugiram.
Mesmo ferido, o estrangeiro conseguiu correr até um hotel próximo para pedir socorro. Funcionários acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que realizou os primeiros atendimentos e o encaminhou ao Pronto Socorro de Rio Branco. Ele está estável.
A Polícia Militar fez buscas na região, mas nenhum suspeito foi encontrado. O caso segue em investigação.
Comentários
Flash
Polícia Civil deflagra Operação “Desmonte 4” e prende 12 integrantes de organização criminosa no Acre e em Mato Grosso
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), deflagrou nesta quinta-feira, 4, a Operação “Desmonte 4”, ação que reforça o combate ao avanço e à estruturação de organizações criminosas no estado. A ofensiva contou com apoio estratégico da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diop) da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), além da parceria da Draco da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJCMT).
Ao todo, 12 pessoas foram presas preventivamente, sendo 11 em Rio Branco-AC e uma em Várzea Grande-MT, esta última localizada com apoio das equipes especializadas mato-grossenses. As prisões atingem diretamente uma célula criminosa ligada à expansão territorial da facção criminosa.
Segundo as investigações, o grupo atuava na ampliação do domínio territorial, na realização de cadastros de novos integrantes, além de coordenar invasões em áreas da cidade e organizar a venda de drogas em pontos estratégicos de Rio Branco. As ações tinham como objetivo fortalecer a presença da facção e ampliar sua capacidade de atuação criminosa.
O delegado titular da Draco, Gustavo Henrique da Silva Neves, destacou que as prisões representam mais um importante passo na contenção do avanço da organização criminosa no estado. Segundo ele, o trabalho integrado entre as forças de segurança tem sido determinante para enfraquecer a atuação das facções.
“A Operação Desmonte 4 reflete o esforço contínuo das instituições de segurança pública em desarticular o crime organizado. O compartilhamento de informações e a atuação conjunta são fundamentais para impedir o avanço dessas organizações, que tentam expandir seu território e suas práticas ilícitas”, afirmou o delegado.
A Operação “Desmonte 4” integra as ações da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento às Organizações Criminosas (Renorcrim), coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A rede reúne delegados titulares de unidades especializadas em combate ao crime organizado em todo o país, promovendo o trabalho conjunto, a troca de informações e o desenvolvimento de estratégias de inteligência.
A atuação da Renorcrim, por meio da Diop/Senasp, tem como principal objetivo fortalecer o enfrentamento nacional e duradouro ao crime organizado, garantindo respostas rápidas e integradas às ações das facções criminosas, que têm atuação interestadual.
Comentários
Flash
Educação que transforma: Comunidade do Mato Grosso celebra a formatura do 2º Período e 5º ano na Escola Alcino Monteiro
O prefeito Sérgio Lopes, acompanhado da secretária de Educação, Eunice Maia Gondim, prestigiou na manhã desta quarta-feira, 03 de dezembro, a formatura dos alunos do 2º Período e 5º ano da Escola do Campo Alcino Monteiro, localizada na Comunidade do Mato Grosso, zona rural de Epitaciolândia.
O evento aconteceu na recém-inaugurada escola, que já se torna um marco para a região ao oferecer um espaço mais moderno, acolhedor e adequado ao desenvolvimento das atividades escolares.
A solenidade celebrou mais uma importante conquista para os alunos, familiares e toda a comunidade escolar. Durante o discurso, o prefeito Sérgio Lopes destacou os investimentos contínuos na educação, que têm colocado Epitaciolândia em posição de destaque no estado, alcançando o 2º lugar no índice de qualidade educacional, ficando atrás apenas da capital, Rio Branco.
“Isso é a prova de que estamos no caminho certo. Acreditamos que a educação é, sem dúvidas, o mecanismo mais sólido para a construção de bons cidadãos”, enfatizou o prefeito.
A cerimônia foi marcada por emoção, orgulho e pela certeza de que investir na educação é investir no futuro de Epitaciolândia.
Comentários
Flash
Prefeitura de Assis Brasil realiza visita técnica a viveiro fornecedor de mudas de café
A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, realizou nesta semana uma visita técnica ao viveiro de mudas localizado no município de Acrelândia. A empresa é a vencedora do processo licitatório responsável pelo fornecimento das mudas de café destinadas aos produtores rurais de Assis Brasil.
O objetivo da visita, realizada pelo secretário Zé do Posto e pelo engenheiro agrônomo Francisco Monteiro, foi verificar a qualidade das mudas, acompanhar as etapas de produção e garantir que o material adquirido atenda aos padrões exigidos pelo município. A ação assegura que os agricultores recebam plantas saudáveis e prontas para um bom desenvolvimento no campo.
Durante a inspeção, o secretário foi recebido pelos responsáveis técnicos do viveiro, que apresentaram todas as fases do processo de produção desde a seleção dos brotos e manejo dos substratos até os cuidados fitossanitários realizados diariamente.
Zé do Posto destacou que a parceria com o viveiro representa um importante avanço para o fortalecimento da cafeicultura local:
“Nosso compromisso é garantir que o produtor receba uma muda de qualidade, que realmente faça diferença na lavoura. Viemos conferir de perto o trabalho do viveiro e estamos satisfeitos com o padrão do material que será entregue aos agricultores de Assis Brasil”, afirmou o secretário.
As mudas serão distribuídas aos produtores participantes do Programa Municipal de Incentivo ao Café, iniciativa que busca expandir a produção, diversificar a economia rural e promover novas oportunidades no município.
A previsão é que a entrega das mudas ocorra nas próximas semanas, conforme cronograma estabelecido pela Secretaria de Agricultura.
Com essa ação, Assis Brasil reforça seu compromisso com o desenvolvimento da agricultura familiar e com o fortalecimento das cadeias produtivas que impulsionam a economia regional.
Você precisa fazer login para comentar.