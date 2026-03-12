América Mineiro goleia Craques do Futuro no Brasileiro Sub-20

Cotidiano
O América Mineiro goleou o time das Craques do Futuro por 7 a 0 nesta quarta, 11, na Arena Frimisa, em Santa Luzia, Minas Gerais, pela 2ª rodada da fase de classificação do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20.
Próximo compromisso
A equipe das Craques do Futuro enfrenta o Vitória no sábado, 14, a partir das 13 horas(hora Acre), no Pituaçu, na Bahia. O time acreano ainda não marcou gol e nem pontuou no torneio nacional.
Presidente da FADE recebe Moção de Aplausos em Porto Acre
O presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar(FADE), João Renato Jácome, recebeu nessa quarta, 11, uma Moção de Aplausos oferecida pela Câmara Municipal de Porto Acre. Uma comenda pelo reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no comanda da FADE.
João Renato Jácome recebeu a homenagem do prefeito de Porto Acre, Máximo Costa(PP). As estudantes/atletas da escola Jader Machado, medalha de ouro na Série Bronze do Campeonato Brasileiro de Handebol Sub-18, também foram homenageadas pelo desempenho no torneio nacional em Aracaju, Sergipe.
“Os elogios das atletas e do professor pelo tratamento durante a competição reforçam ainda mais a importância do trabalho realizado pela FADE”, declarou prefeito Máximo Costa.
Segundo João Renato Jácome, apenas do município, mais de 220 estudantes-atletas participaram de atividades realizadas pela FADE. “Hoje nós temos mais de 280 estudantes filiados à FADE, e que vivem em Porto Acre. A cidade, especificamente a Vila do Incra, promoveu um Open de Futsal em 2025, e neste ano queremos trazer novos eventos”, disse o presidente agradecendo pela homenagem recebida.
Campeãs Brasileiras
A equipe de handebol feminino da Escola Jader Saraiva Machado, da Vila do V em Porto Acre, é o principal destaque recente da modalidade no estado. Em fevereiro de 2026, a equipe conquistou a medalha de ouro na Série Bronze do Campeonato Brasileiro de Handebol Feminino Sub-18, realizado em Aracaju, Sergipe.
A conquista da escola é um título Inédito, após uma vitória emocionante contra a equipe do Rio Grande do Norte, decidida nos tiros de sete metros. Além disso, reforça a representatividade dos municípios acreanos em competições nacionais: foi a primeira vez que uma escola do interior do Acre alcançou resultados expressivos em competições nacionais escolares.
CBF divulga grupos e tabela básica do Campeonato Brasileiro Feminino A3
O departamento de competições da CBF divulgou nesta quarta, 11, os grupos e a tabela básica do Campeonato Brasileiro Feminino A3. A competição começa no dia 21 deste mês e o Galvez será o representante do futebol acreano.
Fórmula de disputa
O Brasileiro A3 terá 32 equipes na disputa, divididos em oito grupos com quatro times. Os dois melhores classificados de cada chave avançam à fase de mata. Os semifinalistas do torneio estarão classificados para a Série A2 em 2027.
Iniciou preparação
O Galvez iniciou na segunda, 9, ainda sem o elenco completo a preparação para o Brasileiro A3. A diretoria reduziu os investimentos para o torneio nacional.
Estreia fora
O Galvez estreia fora de casa contra o Penarol. A partida será disputada no estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara, no interior do Amazonas.
Grupo A1
Galvez/AC
Rolim de Moura/RO
Itapuense/RO
Dado Ramos segue no comando do futebol do Independência
Depois de muitas especulações nos bastidores, o gestor de futebol do Independência, Dado Ramos, confirmou a permanência no cargo para a sequência da temporada, quando a equipe disputará a Copa Norte e o Campeonato Brasileiro da Série D.
“Ocorreram algumas conversas e deixei para o presidente(Macapá) decidir. Não nunca falei em deixar o Independência, mas trato o futebol como um negócio e resolvemos manter o acordo firmado no início da temporada”, declarou Dado Ramos.
Reunião com elenco
Antes do treinamento, Dado Ramos se reuniu com a comissão técnica e o elenco e fez cobranças pelo futebol do Campeonato Estadual.
“Mesmo com as dificuldades iniciais da preparação, poderíamos ter feito mais no Estadual”, disse o gestor.
Saídas e chegadas
Dado Ramos confirmou a contratação de reforços para a sequência de 2026.
“Vamos qualificar o nosso elenco. Realizar contratações é fundamental para os próximos torneios”, avaliou o dirigente.
