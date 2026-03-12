América Mineiro goleia Craques do Futuro no Brasileiro Sub-20

O presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar(FADE), João Renato Jácome, recebeu nessa quarta, 11, uma Moção de Aplausos oferecida pela Câmara Municipal de Porto Acre. Uma comenda pelo reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no comanda da FADE.

João Renato Jácome recebeu a homenagem do prefeito de Porto Acre, Máximo Costa(PP). As estudantes/atletas da escola Jader Machado, medalha de ouro na Série Bronze do Campeonato Brasileiro de Handebol Sub-18, também foram homenageadas pelo desempenho no torneio nacional em Aracaju, Sergipe.

“Os elogios das atletas e do professor pelo tratamento durante a competição reforçam ainda mais a importância do trabalho realizado pela FADE”, declarou prefeito Máximo Costa.

Segundo João Renato Jácome, apenas do município, mais de 220 estudantes-atletas participaram de atividades realizadas pela FADE. “Hoje nós temos mais de 280 estudantes filiados à FADE, e que vivem em Porto Acre. A cidade, especificamente a Vila do Incra, promoveu um Open de Futsal em 2025, e neste ano queremos trazer novos eventos”, disse o presidente agradecendo pela homenagem recebida.

Campeãs Brasileiras

A equipe de handebol feminino da Escola Jader Saraiva Machado, da Vila do V em Porto Acre, é o principal destaque recente da modalidade no estado. Em fevereiro de 2026, a equipe conquistou a medalha de ouro na Série Bronze do Campeonato Brasileiro de Handebol Feminino Sub-18, realizado em Aracaju, Sergipe.

A conquista da escola é um título Inédito, após uma vitória emocionante contra a equipe do Rio Grande do Norte, decidida nos tiros de sete metros. Além disso, reforça a representatividade dos municípios acreanos em competições nacionais: foi a primeira vez que uma escola do interior do Acre alcançou resultados expressivos em competições nacionais escolares.

