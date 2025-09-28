Extra
América Expedições leva o Acre para o mundo com aventuras sobre quatro rodas
Projeto idealizado por Felliphe Saadi oferece roteiros pela América do Sul e projeta novas rotas até a Patagônia e África
Em um momento em que viajar se tornou sinônimo de liberdade e conexão cultural, o acreano Felliphe Saadi transformou a paixão pelas estradas em um projeto profissional que já cruza fronteiras: a América Expedições. A empresa é especializada em roteiros de expedições 4×2 e 4×4 pela América do Sul, unindo aventura, segurança e experiências únicas.
Do Acre para os Andes
Partindo muitas vezes de Rio Branco e Brasileia, Felliphe conduz grupos por destinos emblemáticos do continente. Os roteiros incluem o Deserto do Atacama, o Salar de Uyuni, o Parque Nacional Eduardo Avaroa, vulcões ativos e lagunas altiplânicas, muitas vezes em rotas pouco exploradas, fora dos mapas de GPS.
“Nosso objetivo é mostrar que é possível sair do Acre e viver experiências internacionais por terra, com conforto, segurança e emoção”, destaca Saadi.
Estradas com segurança
Mais que uma simples viagem turística, as expedições exigem preparo físico e planejamento técnico. Por isso, a empresa garante suporte médico e mecânico emergencial, mapas offline e paradas estratégicas em hotéis previamente selecionados.
“Nós não vendemos apenas viagens, vendemos experiências transformadoras. É a chance de viver intensamente cada quilômetro percorrido”, afirma o guia.
Cultura overlander ganha força no Acre
Enquanto países como Chile e Argentina já consolidaram o overlanding (viagens por terra de longa distância), no Acre a prática ainda é recente. Felliphe, no entanto, acredita no potencial local:
“As pessoas têm medo do desconhecido, mas a maior aventura é sair de casa. Nossos grupos voltam com histórias únicas, amizades fortes e memórias que carregam para sempre.”
Próximos destinos
Além das rotas tradicionais, a América Expedições prepara novos projetos. Em breve, os aventureiros poderão explorar a Patagônia argentina, com montanhas imponentes e glaciares cinematográficos.
A longo prazo, Felliphe também sonha em levar grupos ao continente africano, explorando desde o deserto de Marrocos até as paisagens da Namíbia.
Mais que viagens, experiências
Para o idealizador, o maior risco não está na estrada, mas em deixar a vida passar. “Viajar é a melhor maneira de entender que somos pequenos diante da imensidão da natureza, mas grandes quando nos permitimos viver o novo”, conclui.
📌 Serviço
Mais informações sobre expedições estão disponíveis no Instagram @america_expedicoes_ ou pelo contato direto com Felliphe Saadi: 📱 (68) 99220-7625.
Extra
Acidente na BR-364 deixa mestre maçom morto e duas pessoas feridas
Colisão entre caminhão, carro e motocicleta ocorreu na noite de sábado (27), no km 22 da rodovia, próximo a Rio Branco. Vítima fatal é Antônio Clidenor Borges de Oliveira, ex-servidor da Justiça do Trabalho
Um grave acidente envolvendo três veículos — um caminhão, um carro de passeio e uma motocicleta — deixou uma pessoa morta e duas feridas na noite deste sábado (27), no km 22 da BR-364, nas proximidades de Rio Branco.
A vítima fatal foi identificada como Antônio Clidenor Borges de Oliveira, mestre maçom do Grande Oriente do Estado do Acre (GOEAC) e ex-servidor da Justiça do Trabalho. Ele era passageiro do Fiat Argo prata, conduzido por Fábio Felipe Carneiro, de 42 anos, que seguia no sentido Rio Branco quando colidiu na traseira de um caminhão Ford F4000, dirigido por Fausto Souza dos Santos, de 78 anos, que vinha de Boca do Acre (AM).
Com o impacto, o carro rodou na pista e atingiu a motocicleta Honda CG 160 Fan, pilotada por Micaela da Silva Machado, de 31 anos, que seguia no sentido contrário.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e socorreram as vítimas. O motorista do Argo foi encaminhado à UPA do Segundo Distrito, enquanto a motociclista, com fratura no pé, suspeita de fratura na mão e escoriações, foi levada em estado estável ao Pronto-Socorro de Rio Branco. O caminhoneiro não se feriu.
O corpo de Antônio Clidenor, que ficou preso às ferragens, foi retirado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Rodoviária Federal isolou a área para a realização da perícia.
Segundo informações, os ocupantes do Fiat retornavam de um evento da maçonaria em Acrelândia. As causas do acidente ainda serão investigadas.
Extra
Tio mata sobrinho durante bebedeira entre familiares na zona rural de Xapuri
Discussão entre tio e sobrinho durante confraternização acaba em tragédia; vítima morreu ainda no local e acusado foi preso
Uma confraternização em família terminou em tragédia na madrugada deste sábado (27), na zona rural de Xapuri, já próximo à divisa com o município de Capixaba. O encontro ocorria na Fazenda Paulo Verdade, dentro da Colocação Ideal, quando uma discussão entre tio e sobrinho evoluiu para agressões físicas com uso de faca.
De acordo com informações preliminares, Marcos Silva Santos, de 29 anos, entrou em conflito com o sobrinho Islan Soares, de 20 anos. Durante a luta corporal, os dois se feriram, mas Islan acabou atingido fatalmente e morreu no local.
Testemunhas relataram que Marcos foi contido por familiares, mas conseguiu escapar pela mata. A Polícia Militar e Civil foram acionadas e comunicou o caso à Polícia Técnica, que se deslocou até a propriedade para realizar os procedimentos e remover o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML) em Brasiléia.
Minutos depois, o suspeito foi localizado à beira de um ramal, com hematomas pelo corpo e um ferimento no joelho esquerdo, provavelmente causado durante a briga. Ele foi algemado e conduzido à delegacia de Xapuri, onde prestará depoimento ao delegado de plantão.
Familiares informaram que Marcos se tornava violento quando consumia bebidas alcoólicas e frequentemente provocava confusões durante encontros. O caso foi registrado como homicídio e segue sob investigação da Polícia Civil do Acre.
Extra
Tenente aposentado da PM mata esposa a tiros na frente das filhas em Rio Branco
Ionara da Silva Nazaré, de 29 anos, foi morta dentro de casa na frente das filhas; autor do crime, Reginaldo de Freitas Rodrigues, de 56 anos, fugiu após o assassinato
A madrugada deste sábado (27) foi marcada por mais um caso de feminicídio em Rio Branco. Ionara da Silva Nazaré, de 29 anos, foi morta a tiros pelo próprio marido, o 2º tenente aposentado da Polícia Militar, Reginaldo de Freitas Rodrigues, de 56 anos, dentro da residência do casal, localizada na Rua Maçã, bairro Mocinha Magalhães.
De acordo com a polícia, o crime ocorreu após uma discussão. Armado com uma pistola calibre .40, Reginaldo efetuou três disparos no peito da vítima, que estava em casa com as duas filhas pequenas, de 3 e 7 anos.
Vizinhos ouviram os gritos das crianças e os tiros. Ao chegarem, encontraram Ionara caída na área da residência, já sem vida. O Samu chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito.
Após o crime, o militar fugiu. Moradores relataram ter visto um homem armado caminhando pelo bairro Joafra, mas o suspeito não foi localizado. A Polícia Militar isolou o local e a perícia removeu o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML).
Segundo testemunhas, o casal estava junto há cerca de um ano e mantinha relacionamento marcado por constantes brigas.
O caso está sob investigação da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e deve ser transferido para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
