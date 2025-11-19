Cotidiano
América e Old School “B” vencem no Campeonato Estadual
Dois jogos foram disputados nessa terça, 18, no ginásio Álvaro Dantas, pela primeira fase do Campeonato Estadual de Basquete, no masculino. O América venceu os Los Hermanos por 62 a 33 e o Old School “B” bateu a AAB “B” por 54 a 42.
Próximos jogos
A fase de classificação do Estadual terá sequência no sábado, 22, a partir das 14 horas, no ginásio do CEBRB. Old School “B” enfrenta o Floresta Acreano e o América joga contra o Old School “A”, no masculino. UFAC e NBX/Invictus fazem o duelo do torneio feminino.
Comentários
Cotidiano
Santinha goleia o Belo Jardim e volta a ter chances de classificação
O Santinha goleou o Belo Jardim por 5 a 0 nesta terça, 18, no Florestinha, e voltou a ter chances de classificação para a segunda fase do Campeonato Estadual Sub-13. A equipe chega aos 6 pontos e assume a vice-liderança do grupo 2. A derrota eliminou o Belo Jardim.
Na outra partida da rodada, Grêmio Xapuriense e Joia de Cristo empataram por 1 a 1. O empate eliminou as duas equipes da competição.
Dois confrontos
A primeira fase do Estadual Sub-13 terá mais dois confrontos nesta quarta, 19, a partir das 15 horas, no Florestinha. Esporte Saúde e Lazer enfrenta a Escolinha do Flamengo e o CT da Baixada joga contra o Furacão de Senador Guiomard.
Comentários
Cotidiano
Adesg e fecha parceria com Atlético e vai fazer treinos no Frotão
O presidente da Adesg, Paulo Roberto Silva (Paulinho do Cras), anunciou nesta terça, 18, uma parceria com Atlético e o Frotão será o local dos treinamentos do Leão para a disputa do Campeonato Estadual de 2026.
“Vamos utilizar as instalações do Atlético. O Frotão para os treinos, o vestiário e os alojamentos. Teremos atletas importados e essa será uma parte importante desta parceria”, explicou Paulinho do Cras.
No dia 15 de dezembro
Segundo Paulinho do Cras, o elenco da Adesg começa a preparação para o Estadual no dia 15 de dezembro.
“Estamos fechando a nossa comissão técnica. A base do elenco de 2025 será mantida e o nosso primeiro objetivo é realizar uma boa campanha é seguir na primeira divisão”, disse o presidente.
Técnico importado
Ao contrário de 2025 quando montou uma comissão técnica caseira, a Adesg terá um treinador de São Paulo no Estadual.
“As negociações estão bem encaminhadas e no máximo até sexta vamos confirmar o nome”, declarou Paulinho do Cras.
Comentários
Cotidiano
Jô, Daniego e Anderson estão certos no Galvez na temporada 26
O zagueiro Jô e o atacante Anderson, ambos ex-Independência, e o atacante Daniego, contrato renovado, são os primeiros nomes anunciados pela diretoria do Galvez para a disputa da temporada de 2026.
“Estamos formando o elenco para lutar pelo título Estadual e realizar uma grande campanha na Copa do Brasil. Essa volta às competições nacionais significa muito para o Imperador e a meta é montar um elenco forte”, declarou o presidente Igor Oliveira.
Atletas do Sub-20
O zagueiro Smith, o lateral esquerdo LC e o volante Maranhão, atletas do Sub-20, serão integrados ao elenco após a disputa da Copa São Paulo.
“Vamos subir alguns atletas do Sub-20. Precisamos valorizar os garotos da base”, disse Igor Oliveira.
No dia 10 de dezembro
Igor Oliveira confirmou para o dia 10 de dezembro o início da preparação do Galvez. Contudo, a apresentação oficial do elenco será realizada no dia 20.
Você precisa fazer login para comentar.