Ambulantes relatam poucas vendas em Rio Branco neste Dia de Finados

Durante o Dia de Finados, celebrado neste domingo (2), no Cemitério São João Batista, em Rio Branco (AC), dezenas de vendedores ambulantes de flores e velas relataram boas expectativas de vendas ao longo do dia.

O comerciante Renan afirmou que os preços das flores variam entre R$ 5 e R$ 40 e que as vendas já alcançaram cerca de 70% do esperado. “Creio que o dia será produtivo”, disse.

Outra vendedora, que preferiu não se identificar, contou que as vendas ainda estavam abaixo do esperado. “Espero que melhore, mas por enquanto está devagar. Até agora não passamos de 40% das vendas”, relatou.

