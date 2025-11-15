Brasil
Ambulância tomba após colidir com caminhonete em frente à Secretaria de Saúde de Sena Madureira
Acidente no Bairro Vitória interditou via e mobilizou equipes de trânsito; autoridades não confirmaram feridos até o momento
Uma ambulância tombou no meio da rua após colidir com uma caminhonete na tarde deste sábado (15) em Sena Madureira. O acidente ocorreu em frente à Secretaria Municipal de Saúde, no Bairro Vitória, chamando rapidamente a atenção de moradores e servidores que trabalhavam nas proximidades.
Com o forte impacto, o veículo de resgate caiu de lado e interrompeu o trânsito na região, obrigando equipes a organizarem o fluxo de carros para evitar novos acidentes no local. As autoridades ainda não divulgaram informações sobre possíveis feridos. A Polícia de Trânsito deve investigar as causas da colisão e registrar a ocorrência.
Acre terá 832 detentos fazendo Enem PPL em dezembro, maior número da história
Número representa aumento de 69% em relação a 2024; presos recebem preparação com aulas duas vezes por semana e material didático do Iapen e Secretaria de Educação
O sistema prisional do Acre registrou um recorde histórico de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL): 832 detentos farão as provas nos dias 16 e 17 de dezembro. O número representa um aumento significativo de 69% em relação à edição de 2024, que teve 491 participantes, e de 55% sobre 2023, quando 535 custodiados realizaram o exame.
De acordo com o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC), os inscritos recebem preparação especializada que inclui material didático, vídeos educativos e aulas presenciais duas vezes por semana, com apoio da Secretaria de Estado de Educação. A chefe da divisão de Educação do Iapen, Margarete Frota, destacou que o trabalho abrange desde a organização documental até o acompanhamento pós-aprovação, garantindo o acesso ao ensino superior ou certificação do ensino médio.
Segundo ela, cada unidade prisional segue um cronograma próprio, mas, em média, os materiais de estudo, como apostilas e livros, são disponibilizados cerca de dois meses antes da prova.
As aulas são ministradas aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) dentro das unidades. “Professores e educadores atuam em conjunto para que os candidatos estejam preparados”, explicou Margarete.
Após o exame, os reeducandos que alcançam bons resultados recebem acompanhamento da equipe do Iapen e das famílias para fazer as inscrições no Sisu e no Prouni, quando conseguem ingressar em universidades públicas ou privadas.
Detento do Acre é primeiro do sistema prisional a ganhar bolsa integral em ciências contábeis via Enem
Um detento de 47 anos que cumpre pena no Núcleo de Custódia Especial de Rio Branco tornou-se o primeiro interno do sistema prisional acreano a conquistar uma bolsa integral em ciências contábeis pelo Prouni, graças ao seu desempenho no Enem PPL 2024. O caso, considerado uma ação-piloto no estado, demonstra o potencial da educação como ferramenta de ressocialização.
“Foi muito bom saber que eu tinha passado. Para quem gosta de estudar, pelo menos aqui dentro tem tempo”, relatou o reeducando.
De acordo com Margarete Frota, chefe da divisão de Educação do Iapen, o projeto foi estruturado com tablets configurados exclusivamente com conteúdos acadêmicos, sem acesso à internet, garantindo segurança e monitoramento.
“Os caminhos e rotinas estão sendo construídos para que o aluno cumpra todas as etapas exigidas pela universidade”, explicou.
Justiça decreta prisão de jovens por assalto a drogaria e motorista de aplicativo em Rio Branco
Wesley Bispo, 18, e Gabriel Vasques, 19, foram presos preventivamente; Jeremias Silva, 19, cumprirá prisão provisória com tornozeleira eletrônica
A Justiça de Rio Branco decretou a prisão preventiva de Wesley da Silva Bispo, 18 anos, e Gabriel Rocha Vasques, 19 anos, além da prisão provisória com tornozeleira eletrônica para Jeremias Carneiro da Silva, 19 anos, por envolvimento em uma série de assaltos ocorridos na Avenida Amadeo Barbosa. Os três, juntamente com um adolescente de 17 anos que acabou baleado, são acusados de roubar um motorista de aplicativo e uma drogaria.
De acordo com o inquérito da Delegacia de Flagrantes, o grupo rendeu um motorista de aplicativo, roubou seu carro e o utilizou para assaltar uma farmácia na mesma avenida.
Durante a fuga, ignoraram a ordem de parada da Polícia Militar e iniciaram uma perseguição que terminou no Terminal Urbano após colisão do veículo. O adolescente teria apontado uma arma para os policiais e foi baleado, sem gravidade. Todo o material roubado foi recuperado e devolvido aos proprietários.
O que levou a PF a indiciar Silvio Almeida por crime de importunação sexual
Ex-ministro foi demitido do cargo após a ONG Me Too Brasil confirmar o recebimento de denúncias contra ele
A PF (Polícia Federal) indiciou na última sexta-feira (14) o ex-ministro de Direitos Humanos Silvio Almeida pelo crime de importunação sexual, depois de mais de um ano de investigação. O relatório foi encaminhado ao ministro André Mendonça, relator do caso no STF (Supremo Tribunal Federal).
O caso foi aberto no STF por Mendonça para proteger e evitar exposição das vítimas e testemunhas, de modo a evitar um “sobe e desce” de instâncias. Com o recebimento do indiciamento, o ministro determinou o encaminhamento à PGR (Procuradoria-Geral da República).
Com isso, caberá ao procurador-geral, Paulo Gonet, decidir se denuncia o ex-ministro, se são necessárias mais diligências ou se é o caso de arquivar a investigação.
Silvio Almeida foi demitido do cargo de ministro no dia 6 de setembro de 2024, um dia após a ONG Me Too Brasil confirmar o recebimento de denúncias de assédio sexual contra ele.
A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, confirmou ser uma das vítimas. Ela afirma que as importunações começaram com “atitudes inconvenientes” ainda durante a transição de governo, em 2022.
Anielle relata ter sido vítima de importunação sexual. Na legislação brasileira, o crime caracteriza desde assédios verbais a toques não consentidos.
Durante a investigação da PF, os envolvidos no caso, como Almeida e as denunciantes, foram chamados para prestar depoimentos. Anielle Franco foi uma das vítimas ouvidas pelos agentes.
Fonte: CNN
