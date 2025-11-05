Brasil
Amazônia tem a maior temperatura média dos últimos 40 anos, aponta MapBiomas
Aquecimento de 1,5°C ultrapassa limite crítico do Acordo de Paris e seca atinge 20% abaixo da média histórica
A Amazônia brasileira registrou em 2024 a maior temperatura média das últimas quatro décadas, segundo dados divulgados nesta terça-feira (4) pela rede MapBiomas, conforme noticiado pelo UOL. O levantamento indica um aumento de 1,5°C acima da média histórica, valor que atinge o limite considerado crítico pelo Acordo de Paris.
A temperatura média do bioma chegou a 27,1°C, frente aos 25,6°C observados entre 1985 e 2024. O maior aquecimento foi registrado em Roraima, com +2°C, seguido por Amazonas e Mato Grosso do Sul, ambos com +1,7°C.
Os pesquisadores apontam que a Amazônia perdeu 52 milhões de hectares de vegetação nativa desde 1985 — cerca de 13% da cobertura original. Essa devastação contribuiu para um aumento de 1,2°C nas últimas quatro décadas, além de alterar o regime de chuvas, que em 2024 ficou 20% abaixo da média histórica, marcando o segundo ano consecutivo de seca severa.
No ano passado, o volume médio de chuvas foi de 1.767 mm, bem inferior aos 2.215 mm anuais registrados historicamente. Com a estiagem, as queimadas avançaram sobre 15,6 milhões de hectares do bioma.
Segundo a pesquisadora Luciana Rizzo, do MapBiomas Atmosfera, o fenômeno El Niño intensificou o calor e a seca, mas não explica sozinho o cenário:
“A temperatura vem crescendo sistematicamente há 40 anos, e a estação seca da Amazônia está ficando mais longa”, afirmou.
Comentários
Brasil
MPTO investiga esquema de “fura-fila” e corrupção no Hospital Regional de Araguaína
Operação do Gaeco apura venda de cirurgias e favorecimento político no SUS; sete mandados foram cumpridos em Araguaína
O Ministério Público do Tocantins (MPTO), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou nesta terça-feira (4) uma operação para investigar um suposto esquema de “fura-fila” no Sistema Único de Saúde (SUS). A ação apura crimes de corrupção, venda de procedimentos cirúrgicos e favorecimento político no Hospital Regional de Araguaína (HRA), localizado no norte do estado.
Ao todo, sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços de servidores públicos e outros investigados em Araguaína, com apoio da Polícia Civil.
Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que não houve buscas dentro do hospital e que o órgão ainda não foi notificado oficialmente sobre a operação. A pasta declarou que “não coaduna com quaisquer ações que ferem a legislação”.
De acordo com o MPTO, as investigações começaram em maio de 2022, após uma denúncia anônima. O Gaeco identificou indícios de que o grupo atuava de forma organizada e com divisão de tarefas, buscando vantagens econômicas e políticas indevidas.
As apurações apontam que o esquema seria liderado por um integrante da alta direção do hospital, considerado o mentor intelectual da operação criminosa. O suspeito teria manipulado funcionários, alterado a regulação de procedimentos para atender a interesses políticos e pressionado a gestão hospitalar.
O levantamento também revelou movimentações financeiras incompatíveis com os salários de alguns investigados, sugerindo enriquecimento ilícito. Em um dos casos, o MPTO identificou pagamento via PIX feito a um parente de um dos envolvidos, como contrapartida por um procedimento cirúrgico.
Comentários
Brasil
Polícia apreende mais de R$ 1,1 milhão em espécie durante operação da Ficco em Manaus
Investigações apontam suspeita de lavagem de dinheiro e tentativa de ocultar origem de valores
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (Ficco-AM) apreendeu mais de R$ 1,1 milhão em espécie durante duas ações realizadas nesta terça-feira (4), em Manaus. As operações apuram suspeita de lavagem de dinheiro, uma vez que o uso de grandes quantias em cédulas pode indicar tentativa de ocultar a origem dos valores.
De acordo com a Ficco, as diligências foram deflagradas após denúncia sobre movimentação suspeita de dinheiro vivo na capital. Em uma das ocorrências, os agentes apreenderam R$ 610 mil, e na outra, cerca de R$ 500 mil, ambos os montantes sem comprovação de origem lícita.
As circunstâncias das apreensões e os locais exatos das operações não foram divulgados, e a polícia ainda não informou se houve prisões.
A Ficco-AM é uma força-tarefa composta por órgãos federais, estaduais e municipais de segurança pública, que atua de forma integrada no combate ao crime organizado e à criminalidade violenta no estado do Amazonas.
Comentários
Brasil
Acre conquista reconhecimento internacional como zona livre de peste suína e febre aftosa sem vacinação
Status sanitário abre portas para exportação de carne para mercados exigentes; estado se consolida como área privilegiada para investimentos no agronegócio
O Acre fortaleceu sua posição no agronegócio nacional ao ser reconhecido internacionalmente como zona livre de peste suína clássica (desde 2016) e de febre aftosa sem vacinação (desde 2021). O anúncio foi feito durante missão oficial do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) na Colômbia e no Chile, onde foram negociados temas técnicos e comerciais para ampliar as exportações brasileiras.
O duplo status sanitário coloca o estado em posição privilegiada para exportar carne e outros produtos de origem animal para mercados internacionais que exigem rigoroso controle de doenças. Rondônia também obteve o mesmo reconhecimento, fortalecendo as oportunidades de exportação na região Norte. A missão resultou ainda na autorização colombiana para entrada da farinha de sangue bovina brasileira, abrindo um mercado estratégico com mais de 52 milhões de habitantes.
Intercâmbio agropecuário
Ao longo das reuniões, foram discutidas medidas para facilitar o intercâmbio agropecuário entre os parceiros sul-americanos, como a regionalização da exportação de carne de aves, a certificação eletrônica para bebidas e proteínas animais, e a atualização de documentos para envio de frutas como o mamão papaia. Além disso, foi firmado acordo de cooperação técnica em zoneamento agrícola, com foco na redução de perdas e no aumento da eficiência produtiva.
De acordo com o Mapa, a missão reforça o compromisso do governo federal com a valorização dos produtos nacionais e com a busca por novos compradores na América do Sul. Com o reconhecimento sanitário, o Acre se consolida como um dos estados mais preparados para crescer no comércio exterior e atrair investimentos no setor.
Você precisa fazer login para comentar.