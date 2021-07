Amai Park: mais de 50% dos brinquedos radicais do primeiro parque aquático do Acre estão concluídos

Com diversas frentes de trabalho para entregar em tempo recorde um dos maiores projetos do Brasil, representantes da empresa Amazon Eventos conferiram na última semana o processo de fabricação dos brinquedos radicais do Amai Park. Durante visita às fábricas em Goiânia, Goiás, contratada para produzir os equipamentos, os membros do empreendimento verificaram que mais de 50% dos aparelhos projetados para o primeiro parque aquático do Acre já foram totalmente produzidos.

Conceituada no mercado brasileiro pela experiência na gestão e consultoria de parques aquáticos, a Amazon acompanha de perto todos os processos executados por outros empreendimentos contratados. O objetivo é garantir a qualidade, segurança e cumprimento dos altos padrões estabelecidos para proporcionar a melhor experiência às pessoas. O diretor de Marketing do Amai Park, Rafael Zavan, explica que todos os brinquedos são personalizados a partir da cultura acreana e da flora amazônica.

“É importante acompanhar de perto a produção em todas as frentes. Estamos cuidando com muito carinho de todos os detalhes, esse é apenas o começo. Queremos que todos acompanhem junto conosco a evolução”, reforça Zavan. O diretor comenta que a população também pode conferir todo o processo de produção dos equipamentos nas redes sociais do parque aquático. Um vídeo produzido durante a ida a Goiânia está veiculado no Instagram, página do Facebook e demais canais do empreendimento.

O gerente de produção de uma das fábricas responsáveis, Kaleo, afirma que o maior desafio foi atender ao alto padrão de qualidade da Amazon Eventos e executar o projeto elaborado com foco nas regionalidades do Acre. “Sabendo que o Amai Park está sendo erguido na floresta amazônica, preparamos estruturas totalmente diferenciadas que se adequem à natureza”, finaliza.

CLIQUE NA IMAGEM PARA VER VÍDEO: