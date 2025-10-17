Extra
Amac e Cinreso anuncia avanços na gestão de resíduos sólidos regionais do Alto Acre
Vídeo reportagens com Marcus José
O prefeito de Rio Branco e presidente da Associação dos Municípios do Acre (Amac) e do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos (Cinreso), Tião Bocalom, conduziu nesta semana a segunda sessão extraordinária conjunta das duas entidades na Regional do Alto Acre, realizada no prédio anexo da Prefeitura de Assis Brasil.
O encontro reuniu prefeitos e vice-prefeitos de 11 municípios acreanos — entre eles Manoel Urbano, Bujari, Senador Guiomard, Acrelândia, Plácido de Castro, Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia, Assis Brasil e Rio Branco — e reforçou o compromisso com as pautas municipalistas e a busca por soluções conjuntas para desafios regionais.
O Governo do Estado foi representado pelos secretários Cel. Ricardo Brandão (Planejamento) e Cel. José Gaia(Segurança), que destacaram ações estratégicas para o fortalecimento da segurança nas fronteiras. Já o Governo Federal esteve presente por meio do superintendente do Incra, Márcio Alércio, que enfatizou a importância da regularização fundiária urbana e rural em parceria com os municípios.
“A regularização fundiária urbana é feita em parceria com as prefeituras. Em Rio Branco, por exemplo, nesta semana entregaremos três títulos no Projeto de Assentamento Benfica, abrangendo cerca de 300 hectares e beneficiando de três a cinco mil famílias”, destacou Alércio.
Também participou da reunião o superintendente da Funasa, Cláudio Amirton Pereira, que anunciou mais de R$ 50 milhões em convênios com os municípios voltados a melhorias sanitárias, abastecimento de água, esgotamento sanitário e gestão de resíduos sólidos.
Avanço na gestão de resíduos do Alto Acre
Durante a assembleia do Cinreso, foi apresentado o projeto de construção de um aterro sanitário que atenderá os municípios de Assis Brasil a Xapuri, oferecendo uma solução definitiva para a destinação dos resíduos sólidos na região, atualmente sob Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Acre.
Na condição de presidente do consórcio, Bocalom ressaltou o papel de Rio Branco como parceiro dos municípios menores.
“Estamos dedicados a ajudar os municípios a resolverem seus problemas nessa área. Rio Branco abriu as portas da sua Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos (Utre) para que os quatro municípios do Alto Acre possam encaminhar seus resíduos enquanto os projetos definitivos são implementados. Vamos recorrer à nossa bancada federal para garantir o apoio necessário às prefeituras”, afirmou o gestor.
O encontro contou ainda com a presença da deputada federal Antônia Lúcia, que reforçou o diálogo intermunicipal e interinstitucional como ferramenta essencial para o desenvolvimento do Acre.
Ao encerrar a reunião, Tião Bocalom destacou o engajamento dos gestores municipais: “Fico muito feliz em ver nossos prefeitos empenhados em buscar soluções adequadas, corretas e eficazes para o problema da destinação do lixo em suas cidades. A Amac e o Cinreso estão à disposição para oferecer suporte e transformar a realidade das famílias nos municípios acreanos para melhor”, concluiu.
Comentários
Extra
TCE-AC aprova, com ressalvas, as contas de Gladson Cameli referentes ao exercício de 2021
A apreciação do chefe do Poder Executivo é uma das competências constitucionais do TCE-AC, que analisa os aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade e conformidade da execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil do governo.
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) aprovou, com ressalvas, as contas do governador Gladson de Lima Cameli, referentes ao exercício de 2021, durante a sessão ordinária desta quinta-feira, 16 de outubro de 2025. A decisão foi unânime entre os membros do colegiado.
O processo nº 142.638/2022, que trata da Prestação de Contas Anual do Governo do Estado do Acre, teve como relatora a conselheira Dulcinéa Benício de Araújo, que apresentou parecer favorável à aprovação com ressalvas, destacando cinco pontos de atenção a serem observados pela gestão estadual:
Despesa com pessoal, que ultrapassou o limite legal; não cumprimento de emendas impositivas; registros contábeis que exigem maior transparência; necessidade de aprimorar a publicidade e clareza das informações orçamentárias; desequilíbrio atuarial do regime próprio de Previdência.
Durante a leitura do voto, a relatora enfatizou que, apesar das ressalvas e das recomendações técnicas, não foram constatadas irregularidades capazes de comprometer as contas, motivo pelo qual foi emitido parecer prévio pela aprovação com ressalvas.
Participaram da sessão o vice-presidente Ronald Polanco, os conselheiros Antonio Jorge Malheiro, Cristovão Messias, Naluh Gouveia e Ribamar Trindade, além da própria relatora Dulcinéa Benício e da conselheira substituta Maria de Jesus Carvalho. O Ministério Público de Contas foi representado pela procuradora Anna Helena de Azevedo, e a Secretaria das Sessões teve condução do servidor Luciano Melo.
A apreciação das contas do chefe do Poder Executivo é uma das competências constitucionais do TCE-AC, que analisa os aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade e conformidade da execução orçamentária, financeira, patrimonial e contábil do governo. O parecer prévio emitido pelo Tribunal será encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), responsável pelo julgamento político-administrativo final.
Comentários
Extra
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE PRORROGAÇÃO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
AVISO DE PRORROGAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 29/2025
1. OBJETO
Contratação de empresa em gestão de mobilidade corporativa, incluindo o gerenciamento e intermediação de serviço de transporte terrestre, para a solicitação de translado, sob demanda, por meio de aplicação web e aplicativo mobile, conforme requisitos e funcionalidades, descritas neste edital e seus anexos.
2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.
Local da realização: www.redeempresas.com.br;
Término do prazo para envio de propostas: 22 de outubro de 2025 às 10h45min;
Início da sessão de disputa de preço: 22 de outubro de 2025 às 11:00h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
3. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail: [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
Rio Branco-AC, 16 de outubro de 2025.
Comentários
Extra
Comissão do Senado aprova projeto que proíbe aborto após 22 semanas
O texto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado propõe a proibição de aborto, mesmo em casos autorizados por lei
A Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado aprovou, nessa quarta-feira (15/10), o relatório do Projeto de Lei (PL) n° 2.524/2024, que proíbe o aborto legal após 22 semanas de gestação, mesmo em casos previstos por lei.
O projeto, de autoria do senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) e relatoria de Eduardo Girão (Novo-CE), propõe mudança no Código Civil e estabelece que, depois de 22 semanas (cerca de 5 meses e meio) de gestação, “o nascituro terá direito inviolável ao nascimento sadio e harmonioso”.
Atualmente, pela legislação e pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o aborto é assegurado em casos de risco à vida da mãe, gravidez resultante de estupro e fetos anencéfalos.
Pela proposta, em vez do aborto devido ao risco de vida à mãe, será realizada uma “tentativa de antecipação do parto e de manutenção da vida extrauterina da pessoa recém-nascida”.
Não cita, no entanto, a procedência em casos de gravidez resultante de estupro ou de fetos anencéfalos.
Com aprovação simbólica, o projeto foi encaminhado para análise da Comissão de Assuntos Sociais (CAS) e da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), ambas do Senado, cabendo deliberação terminativa na CCJ.
Você precisa fazer login para comentar.