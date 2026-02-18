AM: dono de barco que naufragou com 3 mortos segue foragido da Justiça

O comandante da embarcação Lima de Abreu XV, Pedro José da Silva Gama (foto em destaque), de 43 anos, segue foragido.A prisão preventiva foi decretada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), no sábado (14/2), após o naufrágio na região do Encontro das Águas, em Manaus (AM).

O acidente aconteceu no encontro dos rios Negro e Solimões, na sexta-feira (13/2). A embarcação saiu da capital amazonense por volta das 12h30 e seguia para Nova Olinda do Norte.

Atualmente, do total de 80 pessoas que estavam na embarcação, 71 foram resgatadas sem ferimentos graves, cinco estão desaparecidas e três morreram.

Pedro José foi detido no início de sexta-feira (13) e solto após pagar fiança. No entanto, a Justiça do Amazonas decretou, no sábado, a prisão preventiva de José. Desde então, ele não se apresentou às autoridades e não foi localizado.

A decisão foi determinada pela juíza Eliane Gurgel do Amaral Pinto. O objetivo da decisão é garantir a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

“(a) Magistrado(a) subscritor do presente Mandado de Prisão determina ao oficial de justiça ou a qualquer autoridade policial competente que prenda e recolha, em unidade prisional, à disposição do juízo expedidor, a pessoa acima indicada”, diz trecho da ordem judicial.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) comunicou que está tomando as providências necessárias para cumprir a decisão judicial.

Terceiro corpo é encontrado e identificado

Na segunda-feira (16/2), o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBAM) localizou, por volta das 13h, o corpo de uma pessoa durante as buscas pelas vítimas do naufrágio.A vítima foi identificada como Fernando Grandêz, de 39 anos.

A informação da identidade foi confirmada pelo vice-prefeito e secretário de Assistência Social de Nova Olinda do Norte, Cristian Martins.

Além de Fernando, uma criança, identificada como Samila de Souza, de 3 anos, e Lara Bianca, de 22, tiveram a morte confirmada. Por meio de nota, autoridades afirmaram que estão, no momento, em busca de cinco passageiros desaparecidos.

Nesta terça-feira (17/2), objetos pessoais de um dos desaparecidos no naufrágio foram localizados por bombeiros militares. Os itens foram encontrados a cerca de 70 quilômetros do local do acidente, no rio Amazonas.

Buscas foram retomadas

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Marinha do Brasil continuam buscando os desaparecidos. A embarcação foi encontrada a, aproximadamente, 50 metros de profundidade, e as operações de busca contam com mergulhadores, embarcações, drones e sobrevoos.

As buscas foram suspensas na noite desta terça-feira por questões técnicas e de segurança, e retomadas na manhã de quarta-feira (18). Os bombeiros informaram que o Grupamento de Bombeiros Marítimo (CBMar) de São Paulo enviou, também no sábado, uma equipe de mergulhadores e equipamentos para ajudar nas buscas pelas vítimas.

A equipe paulista é formada por seis bombeiros militares, incluindo um capitão. Equipes de Itacoatiara e Parintins também foram acionadas, já que há chances de as vítimas terem sido levadas para regiões mais distantes do local do acidente.

Circula nas redes sociais um vídeo em que uma passageira relata ter alertado o condutor da embarcação para diminuir a velocidade devido ao banzeiro (ondas turbulentas características da região). No registro, gravado enquanto ela estava à deriva, a mulher afirma: “Falei para ir devagar”.

As causas do naufrágio ainda não foram divulgadas oficialmente.

A empresa responsável pela embarcação, Lima de Abreu Navegações, lamentou o ocorrido, afirmou que o barco estava regularizado e com os documentos em dia e que coopera com as investigações.